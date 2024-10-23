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Найдена связь между обонянием и продолжительностью жизни

NatCom: потеря обоняния повышает риск летального исхода

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Depositphotos

Ученые из Института имени Вейцмана (Израиль) установили, что у людей старше 57 лет, потерявших обоняние, риск летального исхода после этого события повышается в три раза в течение пяти лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе эксперимента исследователи снабдили добровольцев носимыми устройствами для измерения частоты и объема вдохов. Результаты показали, что люди с нормальным обонянием в час делают на 240 вдохов больше, чем те, кто родился без способности воспринимать запахи (аносмией). Эти различия сохранялись даже во сне, хотя и проявлялись иначе.

Дополнительный эксперимент подтвердил, что у людей с нормальным обонянием, помещенных в комнату без запахов, паттерны дыхания стали напоминать таковые у страдающих аносмией. Это подчеркивает роль сенсорных сигналов в регуляции дыхания.

Исследование израильских ученых также показало, что у людей старше 57 лет, потерявших обоняние, риск летального исхода в течение пяти лет после этого события увеличивается в три раза.

Ученые подчеркнули, что аносмия может быть как врожденной, так и приобретенной, например, после инфекций или травм. Отсутствие обоняния уже давно связывают с ухудшением здоровья: повышенным риском депрессии, ожирения, когнитивных нарушений и даже смертности.

Нарушение обоняния снижает качество жизни, влияя на питание, эмоциональное состояние и социальную активность. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какие методы лечения могут подойти людям с приобретенной аносмией. В частности, исследователи задались целью выяснить, могут ли дыхательные упражнения помочь смягчить негативные последствия потери обоняния.

Ранее ученые узнали скорость человеческого обоняния.

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