Самодельный конец света: во что верила секта «Аум синрикё», залившая японское метро зарином

Зариновая атака в токийском метро, устроенная сектой «Аум синрикё», была одним из самых странных терактов. Культисты убили 14 случайных людей то ли в попытке отвлечь от себя внимание, то ли пытаясь устроить апокалипсис своими руками. Секта вдохновлялась учением гуру Сёко Асахары, который пророчил скорый ядерный Армагеддон, поклонялся богу разрушения и считал себя Иисусом Христом. О странной вере «Аум синрикё» и ее практике — в материале «Газеты.Ru».

Слепой поводырь

XX век был очень плодовит на религиозные секты, и некоторые из них приобрели дурную славу из-за опасности для сторонников и окружающих. В одних у последователей вымогали деньги, в других верховный гуру подвергал истязаниям тех, кто с ним не согласен, третьи просто вырывали новообращенных из привычного круга общения, разрушая семьи и не давая вести нормальную жизнь. Лишь несколько сект не просто порождали социальные проблемы, а прославились терроризмом и массовыми убийствами во имя культа. Основанная Сёко Асахарой «Аум синрикё» была одной из них.

Асахара родился 2 марта 1955 года и изначально носил имя Тидзуо Мацумото. Он происходил из семьи бедного ремесленника и был ребенком-инвалидом по зрению: глаукома полностью ослепила один его глаз и серьезно повредила второй. В связи с этим его направили в школу для слепых, где он, имея возможность видеть, не стеснялся пользоваться преимуществами над другими учениками. Он требовал с них деньги за провод их в кондитерскую, а также просто бил одноклассников и издевался над ними. Соученики потом вспоминали, что еще в детстве он делился мечтами об абсолютной власти и хотел стать премьер-министром Японии.

После школы Мацумото принялся за изучение иглоукалывания и традиционной китайской медицины, что было обычным способом заработка для слепых в Японии. Традиционной китайской медицине был посвящен и его магазин, доход от которого позволил ему жениться и завести шестерых детей. В 1981 году японские власти оштрафовали его за продажу нелицензированных лекарств, и магазин обанкротился. Тогда Мацумото увлекся религией.

Слепой фармацевт перебирал восточные школы одну за другой: китайскую астрологию, даосизм, йогу и буддизм, разбавляя это западной эзотерикой и псевдохристианскими учениями. В ходе этих исканий он и сменил имя на Сёко Асахара.

close Лидер и основатель японской секты «Аум Сенрикё» Секо Асахара с членами секты РИА Новости

В ожидании конца света

«Аум синрикё» возникла в 1984 году как школа йоги, и до 1987 года именовалась «Аум-но-кай» и «Аум Синсэн-но-кай». Аум — это не японское слово, а термин санскрита, обозначающий сакральный звук (на русский его обычно транслитерируют как «ом»). В индуизме и философии йоги он выражает (или отражает) сущность верховного божества, а люди повторяют его в ходе медитации. Синрикё — это «религия истины», а целиком название секты можно перевести как «религия высшей истины Аум».

Крупной победой секты стало признание ее властями Японии религиозной группой. Регулирующее деятельность сект законодательство было создано в 1947 году в период американской оккупации и потому очень либерально, поскольку дискриминация по религиозному принципу всегда была красным флагом для США. Фактически полиции было запрещено расследовать деятельность секты и уж тем более инспектировать содержание ее веры на предмет экстремизма. В целом, одна только борьба секты за признание могла вызвать настороженность: ее члены пикетировали правительственные здания и осаждали офисы политиков, требуя регистрации в скандальной форме, что обычно не свойственно религиозным группам.

Верования «Аум синрикё» трудно анализировать, поскольку Асахара был предельно далек от любого традиционного богословия и тащил в свою доктрину все подряд. Из традиционных религий она ближе всего к буддизму, но это сходство, скорее всего, обусловлено тем, что вероучительные документы попросили написать знатока буддизма, — сам лидер секты был в таких вопросах человеком темным.

Секта верила, что существует несколько уровней сознания, и каждый человек может повысить свой уровень с помощью Асахары. Он считался единственным из живых людей, кто достиг высшего уровня и находится в нирване. Просветление якобы даровало гуру чудесные способности: читать мысли, видеть сквозь стены и левитировать, в доказательство чего верующие показывали фотографии, где тот подпрыгивает над полом. Главным образом верховного божества «Аум синрикё» признавала Шиву, но себя Асахара провозгласил Христом и Агнцем Божьим, а также активно заимствовал риторику у милленаристских христиан, которые верят в скорую коренную трансформацию общества.

close Члены секты «Аум» в апреле 1995 года Haruyoshi Yamaguchi/AFLO/Global Look Press

Асахара должен был взять на себя грехи мира, что очень актуально в свете грядущего конца света и «ядерного Армагеддона» — последнее слово было заимствовано из Библии. Ядерная атака, по мнению гуру, должна была быть организована США, а до нее американцы уже якобы поливают японцев химическим оружием с самолетов.

«В ходе газовых атак, которые продолжаются с 1988 года, на нас распыляют [химикаты] c вертолетов и самолетов, куда бы мы ни пошли... Использование ядовитых газов, таких как зарин, было четко зафиксировано. Час моей смерти был предсказан. Газовое нападение уже произошло. Возможно, следующей будет ядерная бомба»», — сказал он в апреле 1994 года.

К сожалению, о жизни Асахары известно слишком мало, чтобы сделать вывод, что натолкнуло его на такие мысли. Однако он не говорил ничего такого, что бы не приходило в голову другим городским сумасшедшим в разных странах. Как и многим другим страдающим от проблем с психикой людям, ему мерещились мировое правительство и заговор евреев, которые, по его мнению, были виноваты даже в геноциде жителей Камбоджи Красными кхмерами и Боснийской войн. «От имени 5,5 млрд людей Земли [журнал] Ваджраяна Сакка настоящим официально объявляет войну мировому теневому правительству, которое убивает неисчислимое количество людей и, скрываясь за громкими фразами и высокопарными принципами, планирует промывать мозги и контролировать остальных. Японцы, пробудитесь! Заговор врага давно разорвал наши жизни в клочья», — писал подконтрольный секте журнал.

В целом, Армагеддон был лейтмотивом учения секты, да и сам Шива — это бог разрушения, в том числе разрушения Вселенной в конце цикла, чтобы освободить место для нового творения. Переживут же конец света лишь избранные, присоединившиеся к секте. При этом если для христиан апокалипсис — это ключевой предмет веры и важный образ, то для традиционного индуизма сам акт разрушения вселенной Шивой не так важен. Как оказалось, соединение этих двух культур было не к добру.

close Солдаты очищают вагон токийского метро после атаки с использованием газа зарин в метро Токио, Япония, 20 марта 1995 года noboru hashimoto/Corbis/Getty Images

Сделай конец света сам

Пока же конец света не настал, секта вела обычную для сект жизнь. Она вербовала сторонников, предлагая им «план спасения Аум». Те, кто следовал за Асахарой, якобы получал возможность исцелиться от болезней и поправить здоровье, а также мог достичь успеха в жизни за счет повышения интеллекта и позитивного мышления. Этот стандартный инфоцыганский пакет услуг секта продавала с помощью издаваемых ею журналов, комиксов и агитационных мультфильмов.

Однако те, кто поверил рекламе и вступил в секту, оказывались внутри жесткой экстремистской группы. Членов принуждали жертвовать деньги, избивали и удерживали в культе насильно, что несколько раз приводило к убийствам. Адвокат Цуцуми Сакамото, который попытался бросить секте вызов и разоблачить ее с помощью телевидения, бесследно исчез в ноябре 1989 года вместе с женой и ребенком. Безнаказанной не могла остаться никакая критика «Аум синрикё», например, покушение было совершено даже на карикатуриста Ёсинори Кобаяси, который высмеял сектантов . Для оправдания убийств Асахара использовал извращенную йогическую идею пховы — якобы люди, шедшие против секты, зарабатывали себе негативную карму, а смерть спасла бы их.

Слухи о криминальной деятельности группы привлекали внимание полиции, но сектанты предусмотрительно завербовали нескольких офицеров, которые вовремя предупреждали Асакару о рейде. Проникли культисты так же в Японские силы самообороны, стремясь получить для себя силовую поддержку. Они также стремились приобрести как можно более мощное оружие, и особенно их привлекало химическое. Танки или вертолеты (которые их тоже интересовали) невозможно было использовать против своих врагов, поскольку правительство расценило бы это как обычный мятеж. Химическое же оружие можно применять незаметно и безнаказанно, поэтому с 1993 года секта начала производить зарин и вещество VX.

close Члены секты Аум Синрикё, наблюдают за группой полицейских, обыскивающих их здание в Фудзиномии, центральная Япония, 9 мая 1995 года Sadayuki Mikami/AP

Поначалу его использовали для точечной ликвидации врагов секты, поскольку при поверхностном медицинском анализе трудно понять, умер человек от естественных причин или от нервно-паралитического вещества. Затем сектанты перешли к более масштабным терактам. 27 июня 1994 года они переоборудовали рефрижератор в распылитель зарина и активировали его в городе Мацумото так, чтобы облако проплыло мимо домов судей, которые вели дела по недвижимости против секты. Тогда погибли восемь человек а пострадали еще 500, но полиция не смогла найти виновных. Она заподозрила только одного из местных жителей, хранившего большое количество пестицидов, но дело развалилось из-за очевидной непричастности его к атаке.

Наконец, последним деянием «Аум синрикё» стала зариновая атака в токийском метро 20 марта 1995 года. Члены секты прокололи пакеты с отравляющей жидкостью в вагонах, отчего погибли 14 случайных пассажиров и пострадали несколько тысяч человек.

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Трудно выяснить, что именно заставило Асахару отдать приказ о проведении масштабного теракта в метро. По одной из версий, он надеялся, что это станет первым шагом на пути к путчу и захвату власти. Другие же считают, что секта наконец решила устроить конец света, который так долго ждала.

«Как будто Асахара хотел создать Армагеддон в одиночку», — считал один из японских чиновников.

Вероятно, Асахару толкнуло на этот шаг отчаяние, поскольку он знал, что полиция принялась за его секту всерьез, планирует масштабные рейды и скоро арестует ее верхушку. Возможно, по логике Асахары, теракт мог отвлечь на себя внимание и отсрочить полицейские операции.

В реальности закономерно случилось наоборот, то есть теракт лишь ускорил арест. Трудно представить себе удивление полиции, когда в главном «храме» секты в деревне Камикуисики они обнаружили химические заводы и химикаты для производства нервнопаралитических веществ, а также взрывчатки. Их дополняли автоматы, металлообрабатывающие станки для производства оружия, вертолет Ми-17, а документы свидетельствовали об интересе группы к приобретению в России танков и ядерного оружия.

close Члены секты Аум Синрикё выглядывают из окна во время полицейской операции по облаве на одну из коммун культа Судного дня недалеко от горы Фудзи в Камикуисики, к западу от Токио, 25 марта 1995 года Hiroshi Otabe/AP

В итоге суд приговорил к смерти 13 высших руководителей секты, включая самого Асахару. Его казнили лишь в 2018 году , спустя годы разбирательств и апелляций. К тому моменту он уже почти полностью лишился рассудка и слабо реагировал на происходящее вокруг, но был признан экспертизой вменяемым.

Даже смерть Асахары и очевидное разоблачение не отвратило самых ярых его последователей. В 2019 году 21-летний Казухиро Кусакабэ въехал на автомобиле в толпу людей, празднующих новый год в Токио. Этот теракт он объявил местью за казнь гуру, несмотря на то, что никогда с ним не встречался и на момент зариновой атаки в метро даже еще не родился.

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К счастью, Асахара и при жизни был не слишком популярен, чтобы теракты в его имя стали по-настоящему массовыми.