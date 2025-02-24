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Оптимизм помогает развивать здоровые привычки, узнали ученые

JRP: оптимисты чаще занимаются физической активностью и лучше решают проблемы
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Американские ученые из Сиракузского университета и Мичиганского государственного университета изучили, как оптимизм и пессимизм влияют на психологическое и физическое благополучие человека в условиях длительного стресса. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Research in Personality (JRP).

Специалисты использовали данные опроса «Здоровье и выход на пенсию» среди американцев старше 50 лет. Участники отмечали на вопросы об оптимизме и пессимизме в 2016 году, а во время пандемии COVID-19 с марта по май 2020 года — о своем поведении и эмоциональном состоянии.

Исследование показало, что люди с более высоким уровнем оптимизма меньше беспокоились, чувствовали себя менее одинокими и демонстрировали большую устойчивость перед лицом стресса. Они чаще занимались физической активностью и чувствовали социальную поддержку.

«В целом, обычный оптимизм/пессимизм заключается не в том, что они думают, что не заболеют, или что они будут более склонны к заболеванию (по сравнению с другими), а в том, что они знают реальность и все еще думают, что все в конечном итоге получится. Этот позитивный настрой помогает людям решать проблемы и справляться с ними», — отметили авторы открытия.

Более пессимистичные люди реже путешествовали и чаще оставались дома, занимаясь спокойными видами деятельности, такими как садоводство, медитация или просмотр телевизора.

Также выяснилось, что оптимизм и пессимизм влияли на благополучие независимо друг от друга. Оптимисты лучше справлялись с эмоциональными трудностями, а пессимисты — с соблюдением мер безопасности.

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