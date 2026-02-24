Военэксперт Кнутов: армия России за 4 года СВО стала самой сильной в мире

Российская армия за четыре года СВО стала самой сильной в мире. Сейчас есть шансы достичь целей СВО как мирным, так и военным путем. Так подвел итоги четырех лет конфликта на Украине военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «Газете.Ru».

«Учитывая то, что на стороне Украины на сегодняшний день порядка 50 стран, а «коалиция желающих» – это где-то 30 стран, которые оказывают более-менее регулярную помощь, то в таких условиях говорить о каких-то серьезных наступательных действиях сложно, потому что изменился за три последних года характер военных действий», — подчеркнул он.

Кнутов отметил, что Россия начала СВО как «политическую акцию». То есть задача была показать готовность действовать решительно. На этом фоне Россия «тут же предложила» Стамбульские мирные соглашения, в которых практически, заявил эксперт, «территориальные вопросы решались довольно мягко».

«На мой взгляд, [решение вопроса территорий] отвечало интересам Украины, чем России, но в последующем вмешательство Запада, Великобритании привело к тому, что началась эскалация конфликта», — напомнил.

В таких условиях, указал собеседник, началась «война на истощение», в рамках которой Россия чувствует себя уверенно.

«Помимо усиления позиций на международной арене, это в первую очередь, в общем-то, договоренности, определенные с Соединенными Штатами Америки на Аляске, и другие переговоры говорят о том, что Россия не является слабой стороной в данном конфликте, а есть все шансы добиться тех задач, которые ставились в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Кнутов.

В условиях современного конфликта военные результаты для России, считает эксперт, можно назвать успешными, поскольку уже сейчас решается задача полного освобождения Донбасса, идет продвижение ВС РФ к Запорожью.

«На мой взгляд, тот боевой опыт, который приобретен российской армией, во-первых, сделал ее самой сильной в мире, и, во-вторых, позволяет с минимально возможными потерями решать достаточно серьезные боевые задачи по освобождению Донбасса», — подытожил он.

24 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начавшаяся четыре года назад специальная военная операция превратилась в более масштабное противостояние России и стран Запада.

Ранее Зеленский обвинил Путина в начале третьей мировой войны.