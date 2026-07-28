Москву и область атаковали почти 400 беспилотников. Один из них попал в дом в Чехове

В ночь на 28 июля Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, за десять часов к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один дрон попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Власти сообщили, что пострадавших нет.

В ночь на 28 июля Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за десять часов в направлении столицы летели более 390 БПЛА.

Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, еще 81 дрон уничтожили на подлете к Москве. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом и повредил две квартиры. После поквартирного обхода власти сообщили, что люди не пострадали.

Дрон повредил две квартиры

О последствиях атаки утром сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, один из беспилотников попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове. Первоначально информация о возможных пострадавших уточнялась, на место прибыли экстренные и оперативные службы.

Позднее глава Чеховского округа Михаил Собакин уточнил, что в микрорайоне Губернский были повреждены фасад здания и две квартиры. Специалисты провели поквартирный обход и установили, что никто из жильцов не пострадал. Муниципальные власти пообещали восстановить поврежденные помещения.

Еще один БПЛА упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. К тушению приступили пожарные расчеты.

Повреждения зафиксировали и в нескольких населенных пунктах округа. В деревне Ваулово загорелся частный дом на территории СНТ «Дубрава». Пожар удалось локализовать, в момент происшествия людей в здании не было. В СНТ «Ромашкино» в селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших.

Воробьев сообщил, что одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков дронов над Домодедовом, Подольском, Раменским и Коломной. Оперативные службы Московской области перевели на усиленный режим работы.

Сотни дронов летели к Москве

Первые сообщения о перехвате направлявшихся к Москве беспилотников появились около 4:40. Сначала Собянин рассказал об уничтожении 12 аппаратов, затем еще десяти. К 5:00 общее число сбитых БПЛА достигло 22.

Уже через несколько минут количество перехваченных дронов быстро увеличивалось. К 5:12 власти сообщили о 33 уничтоженных аппаратах, к 5:28 — о 73. После отражения еще одной атаки из восьми беспилотников их число достигло 81.

Позднее мэр раскрыл общие масштабы атаки. По его словам, с 20:30 27 июля до 6:30 28 июля в направлении Московского региона летели более 390 беспилотников. Большую часть силам ПВО удалось нейтрализовать на дальних подступах, 81 аппарат был уничтожен непосредственно на подлете к столице.

Атаки повторялись весь июль

В ночь на 20 июля в направлении Московского региона летели более 400 дронов. На подлете к Москве уничтожили 93 аппарата, большую часть остальных нейтрализовали на дальних подступах. В Московской области пострадали десять человек. Только в Домодедовскую больницу госпитализировали шестерых. Повреждения зафиксировали в Домодедово, Подольске и Одинцовском округе.

За два дня до этого беспилотники атаковали складской комплекс в Электростали. Пострадали 37 человек, один из них позднее умер в больнице. Фрагменты перехваченного дрона упали на здание детского сада и вызвали пожар площадью около 100 кв. м. Людей в здании не было.

В ту же ночь обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Ногинске, где начался пожар. Два человека получили ранения, расположенный поблизости роддом эвакуировали. По данным Минобороны России, за ночь над российскими регионами уничтожили 379 беспилотников.

В ночь на 13 июля силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили 81 беспилотник над 14 округами Московской области. В поселке Пионерском городского округа Истра трое получили ранения. После падения дрона загорелись пять частных домов.

В Солнечногорске той же ночью БПЛА попал в многоквартирный дом. Пострадали два человека, у здания были повреждены стена и остекление. Еще два частных дома получили повреждения в деревне Бабкино, а в Можайске оказались повреждены карниз и окна многоквартирного дома.