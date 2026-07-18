Скончался один пострадавший в результате удара ВСУ по Подмосковью

Один пострадавший в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам в подмосковной Электростали скончался. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По словам Воробьева, в общей сложности в результате атаки пострадали 37 человек. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, пять — в удовлетворительном состоянии, 23 — средней степени тяжести.

Воробьев добавил, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали ранены 24 человека. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова сообщила, что обратилась к руководителям ООН Тюрку и Фрезье из-за атак ВСУ по РФ.