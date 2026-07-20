«400 дронов — огромная армада». Силы ПВО отразили одну из крупнейших атак на Московский регион

Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников — пострадали 10 человек, включая ребенка и трех граждан Китая. Основные последствия зафиксированы в Домодедово, Одинцовском округе и Подольске. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА, большую часть которых удалось нейтрализовать на дальних подступах. СК возбудил дело о теракте. Непростой остается ситуация и в других регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Московская область подверглась массированной атаке БПЛА, в результате которой пострадали 10 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался.

Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями (его готовим к переводу в столичный центр), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями», — отметил он.

В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс , однако госпитализация ей не потребовалась. В Подольске пострадали две женщины: 66-летней пациентке с ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте, вторая 38-летняя женщина от госпитализации отказалась.

«На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территорий», — добавил Воробьев.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что один из пострадавших получил травмы при возгорании частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.

Кроме того, в результате атаки ВСУ произошло возгорание на территории индустриального парка «Южные врата» , рассказала Хрусталева. Пожар локализован, продолжается его тушение. Также БПЛА попал в верхний этаж жилого дома №20 на улице Курыжова в микрорайоне Южный — поврежден фасад, возгорания нет.

В Подольске оказались повреждены котельная на улице Лапшенкова, частный дом в деревне Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей, сообщил глава округа Григорий Артамонов.

«Зафиксированы падения БПЛА и обломков на территории предприятий и в жилых зонах <...> Угрозы для жилых кварталов нет», — добавил он.

В Одинцовском округе поврежден легковой автомобиль жителя Кубинки, а также заборы частных домовладений, проинформировал глава округа Андрей Иванов.

В прокуратуре Московской области уточнили, что в результате атаки БПЛА повреждены не только многоквартирные и жилые дома, но и коммерческие объекты. Ведомство организовало горячую линию и взяло ситуацию на контроль.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту теракта (статья 205 УК РФ).

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 мск 19 июля до 5:00 мск 20 июля в направлении Московского региона летело более 400 украинских беспилотников .

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — сообщил он.

По информации ТАСС, попытка атаки на Москву, предпринятая Вооруженными силами Украины (ВСУ), стала одной из крупнейших за несколько лет.

Россия даст «отдельный» ответ на атаку ВСУ на Московский регион, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — это огромная армада способная закрыть все небо, но наши [средства] ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — подчеркнул он.

Ситуация в регионах

В Курской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ погиб один человек и пострадали еще девять, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В результате атак на магазин, возле которой отдыхала молодежь, в деревне Малогнеушево Рыльского района погиб 20-летний парень, житель города Мурманска <…> В этой же атаке ранены еще семь человек: у двух 17-летних, 18-летнего, 21-летнего парней, 18-летней, 25-летней девушек и 38-летней женщины множественные осколочные ранения»,

- сообщил он.

Кроме того, в селе Заолешенка Суджанского района ранен 39-летний мужчина, а в Рыльске — 19-летняя девушка, добавил Хинштейн.

В Белгородской области из-за ударов ВСУ пострадали 14 мирных жителей, среди которых двое детей , сообщил врио губернатор Александр Шуваев.

«После полного медицинского обследования у трехлетнего ребенка диагноз не подтвердился, он отпущен домой. Двое детей госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести», — отметил он.

В Брянской области из-за атак ВСУ один человек погиб, 13 человек ранено, сообщил врио губернатор Егор Ковальчук.

« Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара . Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Ранены жители в Погарском и Стародубском районах», — рассказал глава региона.

В Ейске Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в семи домовладениях, пострадала женщина — ее госпитализировали, проинформировал оперштаб региона.

По информации Минобороны РФ, в период с 20:00 мск 19 июля до 8:00 мск 20 июля над Россией сбили 381 украинский беспилотник. Средства ПВО перехватили БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.