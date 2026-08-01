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Армия

Собянин назвал количество уничтоженных на подлете к Москве беспилотников за июль

Собянин: в июле в сторону Московского региона летели 6225 беспилотников ВСУ
Shutterstock

В период с 00:00 1 июля по 23:59 мск 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в мессенджере «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 780 беспилотников на подлете к Москве.

Других подробностей градоначальник не привел.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что средства ПВО в июле уничтожили свыше 21 тысячи дронов ВСУ над территорией России. Больше всего беспилотников было сбито 24 июля и 25 июля — 937 и 1060 дронов соответственно. Наибольшее число атак приходилось на европейскую часть России.

Утром 1 августа в оборонном ведомстве информировали, что российские военные в ночью сбили 274 беспилотников над 17 регионами России, в том числе над Московским регионом, и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 20 беспилотников над Севастополем за ночь.

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