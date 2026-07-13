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Армия

Атака БПЛА на Подмосковье привела к жертвам и разрушениям

Воробьев: в Московской области сбили 81 БПЛА, погибли 3 человека и пострадали 5
Global Look Press

В Московской области в результате атаки беспилотников погибли три человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, трагедия случилась в поселке Пионерском городского округа Истра. Помимо погибших, еще трое получили ранения. После падения дрона возник пожар в пяти частных домах. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По его словам, минувшей ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников. Над территорией Подмосковья был сбит и подавлен 81 БПЛА.

Губернатор уточнил, что беспилотники были уничтожены над Одинцовским, Наро-Фоминским, Рузским, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховским, Озерским, Истринским, Подольским, Ступинским, Домодедовским, Солнечногорским округами, а также над Коломной.

Кроме того, в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. В здании повреждены стена и остекление, пострадавшим также оказывается необходимая помощь.

Разрушения зафиксированы и в деревне Бабкино городского округа Истра, где повреждены два частных дома. В Можайске повреждены карниз и остекление двух окон многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших там нет.

Губернатор отметил, что на местах продолжают работать экстренные и оперативные службы, а силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников.

Ранее сообщалось, что три дома повреждены после атаки дронов в Воронежской области.

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