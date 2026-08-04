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Армия

В Подмосковье во время утренней атаки ВСУ погибли пять человек

Воробьев: пять человек погибли, шесть пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье
Global Look Press

Пять человек погибли, еще шесть пострадали во время утренней атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала промзона Новоселок, где в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Самое крупное — на складе. Открытое горение там уже ликвидировано, уточнил губернатор.

По предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получили пять человек. Кроме того, пострадали шесть человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получили электроподстанция и административное здание. На местах работают пожарные и оперативные службы.

Воробьев предупредил, что российские военные и силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку вражеских дронов. БПЛА фиксируются в небе над Волоколамском и Клинском, а также в Чеховском и Серебряно-Прудском округах Московской области.

Накануне Геленджик подвергся массовой атаке украинских беспилотников. По данным оперштаба Краснодарского края, в Архипо-Осиповке погибли четыре человека, в их числе один ребенок. Кроме того, в больницу доставлены 17 пострадавших от атаки, четверо из них, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее при налете беспилотников на Ленинградскую область был ранен один человек.

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