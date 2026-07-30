Беспилотники атаковали склад Wildberries под Пензой. Около 200 сотрудников эвакуировали

В результате атаки на склад Wildberries в Пензенской области пострадал человек

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта начался пожар, один человек пострадал, около 200 сотрудников эвакуировали. Компания перенаправила прием поставок и отгрузку заказов на другие площадки.

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. По предварительным данным, один человек пострадал, около 200 сотрудников были эвакуированы, говорится в сообщении губернатора Олега Мельниченко. На территории объекта начался пожар.

В объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили эвакуацию и сообщили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. RWB перенаправила прием поставок и отгрузку заказов на другие объекты.

Дым от пожара мог распространиться в сторону Пензы, сообщил глава города Олег Денисов в мессенджере «Макс». Он рекомендовал жителям при появлении едкого запаха закрыть окна и сократить время пребывания на улице, особенно с детьми. Мэр также посоветовал ограничить продолжительность прогулок с домашними животными, а при ухудшении самочувствия — обращаться по номеру 112.

Сотрудников вывели из здания

Незадолго до атаки Мельниченко объявил в Пензенской области режим беспилотной опасности и сообщил о временных ограничениях в работе мобильного интернета. Позднее в регионе ввели план «Ковер», ограничив прием и выпуск воздушных судов, а затем объявили ракетную опасность.

Для оповещения жителей власти задействовали звуковые сирены, СМС, официальные каналы и телевидение. Находившимся в зданиях рекомендовали отойти от окон и не пользоваться лифтами, а тем, кто был на улице, — пройти в ближайшее укрытие.

После удара к складу прибыли машины скорой помощи, подразделения МЧС, пожарные расчеты и сотрудники правоохранительных органов. По словам губернатора, на территории объекта наблюдалось открытое горение. Он также напомнил о действовавшем в регионе запрете на съемку и публикацию кадров атак беспилотников, их последствий и работы средств противовоздушной обороны.

Атаки продолжаются две недели

Накануне, 29 июля, был эвакуирован логистический объект Wildberries в Рязани. Губернатор Павел Малков сообщил о пожаре на территории одного из предприятий во время отражения атаки беспилотников. Позднее RWB объявила о локализации пожара. По данным компании, большую часть товаров удалось сохранить, а зона их хранения оказалась почти не затронута.

В ночь на 24 июля атакам подверглись логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе. Сотрудников эвакуировали, работу объектов временно остановили. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что часть складских площадей и товаров удалось сохранить, после чего компания начала перераспределять продукцию между другими объектами.

За два дня до этого, 22 июля, беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. На обоих объектах произошли пожары, сотрудников эвакуировали, работу складов приостановили. Продавцам разрешили отменять запланированные поставки или направлять их на другие склады, а плату за хранение товаров на пострадавших объектах временно перестали начислять.

Серия ударов началась в ночь на 18 июля, когда беспилотники атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. На обоих объектах начались пожары. В Электростали тушение продолжалось несколько дней, а работу логистического комплекса в Котовске удалось возобновить 23 июля. На площадке вновь запустили сортировку и отправку товаров.

Wildberries запустила выплаты

После первых ударов Wildberries начала перераспределять товары между сохранившими работу складами и сортировочными центрами. Компания временно снимала с продажи продукцию, которая находилась на поврежденных объектах, отменяла для партнеров часть платежей и предлагала переносить поставки на другие площадки.

К 25 июля первые поддерживающие выплаты получили более 88 тыс. продавцов. Wildberries также сделала бесплатными транзитные поставки на региональные склады и предоставила скидки на хранение товаров.

WB Банк и МКК «WB Финанс» автоматически предоставили трехмесячные кредитные каникулы представителям малого и среднего бизнеса, чьи товары и работа пострадали из-за атак. На этот срок были приостановлены платежи по основному долгу и начисление процентов. Подавать отдельную заявку или передавать документы продавцам не потребовалось.

К 28 июля Wildberries выплатила более 40 млн рублей. Первые переводы были проведены 21 июля, через три дня после атак на Котовск и Электросталь.