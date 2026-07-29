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Общество

Wildberries эвакуировал склад в Рязани на фоне атак БПЛА на город

Wildberries сообщил об эвакуации логистического объекта в Рязани
Ilya Moskovets/Global Look Press

Wildberries эвакуировал логистический объект в Рязани на фоне атак дронов ВСУ на город. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении.

Утром 29 июля губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории одного из предприятий в Рязани произошел пожар на фоне отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. При этом название предприятия он не уточнил.

В ночь на 24 июля пресс-служба RWB сообщила, что сортировочный центр маркетплейса в Симферополе был эвакуирован в целях обеспечения безопасности. Позднее была приостановлена работа логистических комплексов в Уткиной Заводи и Шушарах.

В ночь на 18 июля украинскими беспилотниками были атакованы склады Wildberries в Котовске и Электростали. Ранения различной степени тяжести получили более 80 человек.

Ранее Wildberries сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак.

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