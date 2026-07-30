Склад Wildberries загорелся после атаки в Пензе

Wildberries: возгорание произошло на складе в Пензе из-за атаки

Логистический объект Wildberries в Пензе был атакован, после чего на складе начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram-канале.

В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В компании уточнили, что после объявления воздушной тревоги в Пензенской области сотрудников логистического объекта эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты.

Логистические цепочки компании перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

В ночь на 30 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что около 200 сотрудников склада эвакуировали из-за пожара, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Пензенской области объявили режим ракетной опасности. В регионе запустили сирены, речевое и СМС-оповещение. Жителям рекомендовали отойти от окон, не пользоваться лифтами, а находящимся на улице пройти в ближайшее укрытие. Губернатор также напомнил о запрете на фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны.

Ранее в Wildberries сделали заявление о выплатах пострадавшим от атак.