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Армия

Около 200 сотрудников склада эвакуировали после атаки БПЛА в Пензенской области

Порядка 200 человек эвакуированы из склада в Пензенской области из-за атаки БПЛА
Stringer/dpa/Global Look Press

Около 200 сотрудников склада в Пензенской области эвакуировали из-за пожара, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в складских помещениях произошло открытое горение. С огнем борются пожарные расчеты и подразделения МЧС. На место происшествия также прибыли бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Пензенской области объявили режим ракетной опасности — в регионе запущены сирены, речевое и СМС-оповещение. Жителям рекомендовали отойти от окон, не пользоваться лифтом, а находящимся на улице зайти в ближайшее укрытие. Также губернатор напомнил о запрете на видео- и фотосъемку работы систем противовоздушной обороны.

Ранее Wildberries сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак.

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