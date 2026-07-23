Wildberries сообщила о возобновлении работы склада в Тамбовской области

Склад Wildberries, расположенный в Котовске Тамбовской области, вновь начал функционировать, работает сортировка и отправка товаров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

«Логистические процессы на объекте запущены, в том числе сортировка и последующая отправка товаров», — отметили представители Wildberries.

Утром 18 июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотника ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске. В результате нее пострадали 24 человека, семерым из которых не удалось спасти жизнь. На месте происшествия возник пожар.

В ночь на 18 июля в Московской области были перехвачены 48 украинских беспилотников. В Электростали также произошла атака на склад Wildberries, в результате чего пострадали 37 человек. Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние семи из раненых оценивается как тяжелое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что спасти одного пострадавшего не удалось.

Ранее Татьяна Ким рассказала, что происходит с товарами на атакованных БПЛА складах.