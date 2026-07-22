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Бизнес

Работа складов Wildberries в двух российских городах приостановлена

WB партнеры: склады в Невинномысске и Краснодаре временно не работают
РИА Новости

Работа складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске временно приостановлена. Об этом сообщает Telegram-канал «WB партнеры».

«Работа складов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки, запланированные на эти склады, можно отменить или перенаправить на любой другой склад. Также Wildberries перестанет начислять плату за хранение товаров на данных складах с 22 июля.

Ночью 22 июля логистические центры Wildberries были атакованы в Краснодаре и Невинномысске.

Как сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким, в результате атаки есть пострадавшие.

Предпринимательница поблагодарила команду за проведение оперативной эвакуации.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовому налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Кроме того, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

Ранее во Владимире многоэтажка загорелась после прилета БПЛА.

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