Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Появилась информация о пострадавших при ударе ВСУ по Ленинградской области

Дрозденко: три человека пострадали при ударе БПЛА по Ленобласти
Stringer/dpa/Global Look Press

При ударе беспилотника по складу в Ленобласти пострадали три человека. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко в «Максе».

По его словам, атаке подвергся склад в населенном пункте Новосаратовка Всеволожского района. В результате удара случился пожар. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, в данный момент им оказывает помощь медицинский персонал.

Над территорией Ленинградской области сбили 50 беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также сообщил, что утром 24 июля город подвергся атаке беспилотников. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты.

За два дня до этого Ленинградская область также подверглась атаке беспилотников. В ночь на 22 июля силы ПВО уничтожили над регионом девять дронов. По словам Дрозденко, пострадавших и разрушений не было.

Ранее СК сообщил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье превысил ₽1 трлн.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!