Появилась информация о пострадавших при ударе ВСУ по Ленинградской области

Дрозденко: три человека пострадали при ударе БПЛА по Ленобласти

При ударе беспилотника по складу в Ленобласти пострадали три человека. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко в «Максе».

По его словам, атаке подвергся склад в населенном пункте Новосаратовка Всеволожского района. В результате удара случился пожар. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, в данный момент им оказывает помощь медицинский персонал.

Над территорией Ленинградской области сбили 50 беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также сообщил, что утром 24 июля город подвергся атаке беспилотников. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты.

За два дня до этого Ленинградская область также подверглась атаке беспилотников. В ночь на 22 июля силы ПВО уничтожили над регионом девять дронов. По словам Дрозденко, пострадавших и разрушений не было.

Ранее СК сообщил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье превысил ₽1 трлн.