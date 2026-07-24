В Санкт-Петербурге остановлена работа двух логистических комплексов Wildberries

Работа складов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи остановлена

Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге приостановлена на фоне атаки беспилотников на регион. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса в своем Telegram-канале.

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной Заводи (оба — Санкт-Петербург) временно приостановлена», — говорится в сообщении.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке беспилотников. По его данным, сбито 50 дронов. Работа продолжается, добавил он.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», под атаку в регионе попала промзона Уткина Заводь. В настоящее время там видны столбы дыма.

До этого ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в Электростали и Котовске.

Ранее украинской атаке подвергся ЗАГС в центре Белгорода.