Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Санкт-Петербурге остановлена работа двух логистических комплексов Wildberries

Работа складов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи остановлена
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ

Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге приостановлена на фоне атаки беспилотников на регион. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса в своем Telegram-канале.

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной Заводи (оба — Санкт-Петербург) временно приостановлена», — говорится в сообщении.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке беспилотников. По его данным, сбито 50 дронов. Работа продолжается, добавил он.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», под атаку в регионе попала промзона Уткина Заводь. В настоящее время там видны столбы дыма.

До этого ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в Электростали и Котовске.

Ранее украинской атаке подвергся ЗАГС в центре Белгорода.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!