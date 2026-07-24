В Ленобласти сбили 50 беспилотников

В Ленинградской области действует опасность атаки, сбито уже 50 беспилотников

Над территорией Ленинградской области сбили 50 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«В 1:43 в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. На текущий момент сбито 50 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.

Ранее сообщалось об 11 сбитых дронах.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», под атаку в регионе попала промзона, которая находится неподалеку от Кудрово. После прилета, как сообщил канал, в промышленной зоне начался мощный пожар, над складами поднимается густой дым.

Ночью также сообщалось, что высокая дроновая активность украинской армии зафиксирована в Запорожской области, работают силы ПВО.

Ранее СК сообщил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье превысил ₽1 трлн.