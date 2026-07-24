Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Ленобласти сбили 50 беспилотников

В Ленинградской области действует опасность атаки, сбито уже 50 беспилотников
Inna Varenytsia/Reuters

Над территорией Ленинградской области сбили 50 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«В 1:43 в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. На текущий момент сбито 50 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.

Ранее сообщалось об 11 сбитых дронах.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», под атаку в регионе попала промзона, которая находится неподалеку от Кудрово. После прилета, как сообщил канал, в промышленной зоне начался мощный пожар, над складами поднимается густой дым.

Ночью также сообщалось, что высокая дроновая активность украинской армии зафиксирована в Запорожской области, работают силы ПВО.

Ранее СК сообщил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье превысил ₽1 трлн.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!