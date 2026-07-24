Губернатор Ленобласти рассказал об уничтоженных в регионе беспилотниках

Над территорией Ленинградской области сбили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил во «ВКонтакте».

«Боевая работа продолжается», – написал глава области.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что в ночь на 23 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. По информации ведомства, дроны сбили в период с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля.

В ночь на 22 июля в Ялте один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали 17 человек. Из-за атаки в многоэтажке произошло частичное обрушение фасадной части, а также возник пожар — выгорели семь квартир. Город остался «без света и воды», также перебои с энергоснабжением зафиксированы в нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее беспилотники атаковали объект ТЭК в Ульяновской области.