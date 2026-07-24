Беспилотники атаковали гражданские объекты в Петербурге

Санкт-Петербург утром 24 июля подвергся атаке беспилотников. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

По его словам, городские службы приступили к ликвидации последствий налета. Работу ведомств координировал оперативный штаб, который возглавил сам губернатор.

Одновременно с Петербургом атаке подверглась Ленинградская область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 50 беспилотников. По его словам, силы ПВО продолжали отражать налет. Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты.

За два дня до этого Ленинградская область также подверглась атаке беспилотников. В ночь на 22 июля силы ПВО уничтожили над регионом девять дронов. По словам Дрозденко, пострадавших и разрушений не было.

Ранее СК сообщил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье превысил ₽1 трлн.