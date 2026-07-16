Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Саратовской области произошли взрывы

В Саратовской области прогремели взрывы на фоне угрозы БПЛА
Stringer/dpa/Global Look Press

В Саратовской области прогремели взрывы на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

Также взрывы прозвучали в городе Энгельс. По информации губернатора региона Романа Бусаргина, все экстренные службы приведены в полную готовность.

До этого сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) осуществляют прием и отправление воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. По информации Росавиации, временные ограничения на полеты гражданской авиации приняты для обеспечения безопасности.

15 июля стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения в 10 аэропортах страны.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!