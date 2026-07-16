В Саратовской области произошли взрывы

В Саратовской области прогремели взрывы на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

Также взрывы прозвучали в городе Энгельс. По информации губернатора региона Романа Бусаргина, все экстренные службы приведены в полную готовность.

До этого сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) осуществляют прием и отправление воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. По информации Росавиации, временные ограничения на полеты гражданской авиации приняты для обеспечения безопасности.

15 июля стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения в 10 аэропортах страны.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.