Два человека пострадали при атаке беспилотников в Саратове

Бусаргин: два человека обратились за медпомощью после атаки дронов в Саратове
Павел Лисицын/РИА Новости

В результате атаки БПЛА в Саратове получили повреждения несколько домов, два человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, в результате нападения также пострадало несколько домов в городе. В этих зданиях были частично выбиты стекла.

Как уточнил глава региона, два человека обратились за медицинской помощью.

Незадолго до этого Бусаргин заявил, что в результате атаки беспилотников в Энгельсе получила повреждения гражданская инфраструктура. По его информации, также в нескольких домах в городе частично выбило стекла. Чиновник отметил, что пострадавших, предварительно, нет.

Вечером 20 марта системы противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. По данным Минобороны РФ, дроны были ликвидированы над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

 
