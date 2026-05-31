В Саратовской области гражданские объекты получили повреждения во время атаки БПЛА

Бусаргин: в Саратовской области повреждены гражданские объекты во время атаки БПЛА
В Саратовской области объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На местах работают все профильные службы», — написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет. В данный момент угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется.

В ночь на 31 мая режим опасности БПЛА ввели сразу в нескольких регионах России: в Крыму, Волгоградской, Пензенской и Липецкой областях.

В ночь на 30 мая Армавир в Краснодарском крае подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Власти города рассказали, что в результате налета объект ООО «Южная нефтяная компания» получил повреждения. На территории нефтебазы начался пожар, его достаточно быстро локализовали.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали реже применять для ударов по России низколетящие беспилотники.

 
