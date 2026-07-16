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Армия

Беспилотники повредили гражданскую инфраструктуру в Саратовской области

Бусаргин: из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе
Станислав Красильников/РИА Новости

Гражданская инфраструктура в Энгельсе была повреждена в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших в результате произошедшего нет.

Бусаргин предупредил, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА, локально работают системы оповещения.

До этого сообщалось, что в Саратовской области произошли взрывы на фоне угрозы атаки беспилотников. Также взрывы прозвучали в городе Энгельсе.

Утром 15 июля в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи сбили 93 украинских дрона над территорией страны. Атака продолжалась в период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 мск 15 июля. ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Часть воздушных целей нейтрализовали в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.

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