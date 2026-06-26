Путин утвердил ряд мер против кибермошенничества

Президент РФ Владимир Путин утвердил комплекс законодательных инициатив, направленных на усиление защиты населения от кибермошенников и преступников, использующих телефонную связь. Документы опубликованы на официальном портале.

Новые законы устанавливают жесткий лимит на количество банковских карт, которые может открыть один человек — не более 20 единиц. В целях борьбы с вредоносным ПО финансовые организации теперь обязаны обеспечивать безопасность своих цифровых площадок и предлагать клиентам инструменты дополнительной защиты для личных устройств. Кроме того, внедряется обязательный шестичасовой период «заморозки» для транзакций, которые были классифицированы системой как подозрительные.

Операторы связи теперь обязаны вносить сомнительные номера в государственную базу данных и оперативно их блокировать. В случае, если кража средств произошла по вине оператора, нарушившего протоколы безопасности, компания будет обязана компенсировать клиенту причиненный ущерб.

Для усиления контроля за оборудованием создается единый реестр IMEI-кодов мобильных устройств. В эту систему, формируемую госорганами и представителями индустрии связи, будет заноситься информация о разрешенных и запрещенных идентификаторах телефонов.

Дополнительно законом расширяются права граждан в управлении услугами связи: пользователи могут активировать «самозапрет» на прием вызовов из-за рубежа; родители получили право уведомлять оператора о том, что сим-карта передается в пользование несовершеннолетнему; на портале «Госуслуги» появилась функция «тревожной кнопки» для оперативного информирования правоохранительных органов о фактах мошенничества.

Первый пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, принятый в России в 2025 году, включает более 30 инициатив. Среди ключевых — создание государственной системы «Антифрод» для обмена данными между банками, операторами связи и госорганами, запрет сотрудникам банков и госорганов связываться с гражданами через иностранные мессенджеры, введение маркировки звонков, усиление защиты аккаунта на «Госуслугах», возможность установить самозапрет на оформление SIM-карт и другие меры, направленные на снижение числа мошеннических схем.

Ранее россиян предупредили о крадущих в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram биометрию киберпреступниках.