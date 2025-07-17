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Роскомнадзор объяснил штрафы за незаконную передачу SIM-карт

РКН: поправки о незаконной передаче SIM-карт должны защитить от мошенников
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Depositphotos

Поправки в законодательство, касающиеся запрета на незаконную передачу аккаунтов и SIM-карт посторонним лицам, должны защитить россиян от мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

«Прежде всего поправки направлены на защиту граждан Российской Федерации от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно», — объяснили представители РКН.

По их словам, для своих преступлений злоумышленники часто незаконным путем покупают у граждан оформленные на них SIM-карты и аккаунты в соцсетях или «Госуслугах». В связи с этим были разработаны изменения, которые предусматривают наказания для обеих сторон таких сделок.

17 июля Госдума одобрила поправки о введении уголовного наказания за передачу абонентских номеров в корыстных целях или в целях совершения преступления.

Законопроектом предлагается ввести в уголовный кодекс новую статью 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ). Нарушителям будет грозить штраф в размере 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее россиянам рассказали, как защитить личную переписку в мессенджерах.

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