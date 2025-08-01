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Более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты

ОКБ: статус самозапрета на кредиты установили 12,49 млн россиян
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Global Look Press

С начала действия закона о самозапрете на кредиты подавляющее большинство россиян предпочли установить для себя полные ограничения. Об этом сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

По данным аналитиков, сейчас статус самозапрета на кредиты установлен у 12,49 млн россиян.

При этом 90,9% заявлений — это заявки на полный запрет оформления займов, их подано 12,51 млн. На ограничение только онлайн-выдач в банках и МФО пришлось 587,57 тыс. заявок (4,3%), на запрет получения кредитов только в МФО — 219,68 тыс. (1,6%), а на полный запрет выдачи в МФО и онлайн-займов в банках — 195,75 тыс. (1,4%). Остальные 1,8% касаются других комбинаций ограничений.

Больше всего обращений поступило от жителей Москвы — 1,3 млн заявлений. При этом на снятие ограничений москвичи направили 45 тыс. запросов. В пятерке лидеров по числу заявлений также Московская область (914 тыс.), Санкт-Петербург (626 тыс.), Башкирия (475 тыс.) и Свердловская область (428 тыс.).

Закон о самозапрете вступил в силу 1 марта 2025 года. Он позволяет гражданам ограничить возможность оформления на их имя кредитов и займов — полностью или частично, например, запретить только дистанционное оформление. Мера направлена на защиту от мошенников и оформления займов без ведома граждан.

Ранее в России утвердили изменение о самозапрете граждан на оформление SIM-карт.

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