Россияне не смогут расторгать договор с оператором в течение 90 дней после получения SIM-карты

СФ запретил расторгать договор с оператором в течение 90 дней после заключения

Совет Федерации РФ запретил расторгать договор с оператором мобильной связи в течение 90 дней после его заключения и получения SIM-карты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новая мера направлена на борьбу с «револьверной» заменой SIM-карт. Теперь расторгнуть договор с оператором мобильной связи можно только спустя 90 дней с момента его заключения.

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждали, что забытая банковская карта и неиспользуемая SIM-карта могут привести к появлению чужого кредита на имя владельца без его ведома.

Одной из наиболее распространенных моделей мошенничества стала комбинация неиспользуемой SIM-карты и привязанного к ней банковского счета. Так, если абонент не пользуется номером в течение 3–6 месяцев, оператор вправе расторгнуть договор и передать номер новому владельцу. При этом банковские сервисы остаются привязанными к старому номеру, если клиент самостоятельно не изменил данные.

Получив доступ к номеру, злоумышленники могут инициировать восстановление пароля к онлайн-банку или сервисам рассрочки. Код подтверждения поступает на «освободившийся» номер, после чего оформляется заем.

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