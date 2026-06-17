Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россияне не смогут расторгать договор с оператором в течение 90 дней после получения SIM-карты

СФ запретил расторгать договор с оператором в течение 90 дней после заключения
Aquarius Studio/Shutterstock/FOTODOM

Совет Федерации РФ запретил расторгать договор с оператором мобильной связи в течение 90 дней после его заключения и получения SIM-карты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новая мера направлена на борьбу с «револьверной» заменой SIM-карт. Теперь расторгнуть договор с оператором мобильной связи можно только спустя 90 дней с момента его заключения.

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждали, что забытая банковская карта и неиспользуемая SIM-карта могут привести к появлению чужого кредита на имя владельца без его ведома.

Одной из наиболее распространенных моделей мошенничества стала комбинация неиспользуемой SIM-карты и привязанного к ней банковского счета. Так, если абонент не пользуется номером в течение 3–6 месяцев, оператор вправе расторгнуть договор и передать номер новому владельцу. При этом банковские сервисы остаются привязанными к старому номеру, если клиент самостоятельно не изменил данные.

Получив доступ к номеру, злоумышленники могут инициировать восстановление пароля к онлайн-банку или сервисам рассрочки. Код подтверждения поступает на «освободившийся» номер, после чего оформляется заем.

Ранее в российском городе поймали банду, наживавшуюся на погибших участниках СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!