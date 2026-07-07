8 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности, посвященный русским святым Петру и Февронии — покровителям семьи и брака. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают зенитные ракетные войска ВКС России. А во всем мире напоминают о важности лечения и профилактики аллергий. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 8 июля

* День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых в православной традиции считают покровителями брака и семейного счастья. Впервые праздник отметили в 2008 году, а в 2022-м он получил официальный статус после указа президента Владимира Путина. По всей стране в этот день проходят семейные фестивали, концерты, парады, творческие мастер-классы и благотворительные акции. Символом праздника стала ромашка — ее дарят близким в знак любви и верности. Супружеским парам, прожившим вместе не менее 25 лет и сохранившим крепкую семью, традиционно вручают медали «За любовь и верность» и памятные подарки.



* Всемирный день борьбы с аллергией

По данным ВОЗ, от аллергических заболеваний страдает до 35% населения Земли. Аллергия занимает 4-е место среди всех неинфекционных заболеваний, и ее распространенность продолжает расти. Эту дату учредили в 2005 году по инициативе Всемирной организации по аллергии, чтобы обратить внимание на глобальную проблему гиперчувствительности. Специалисты ВОЗ полагают, что XXI век станет веком аллергии, а к 2050 году каждый второй житель планеты будет страдать от этого заболевания.

Кстати Самый распространенный вид аллергии — сенная лихорадка (сезонная аллергия на пыльцу). К самым необычным можно отнести аллергию на воду и холодовую крапивницу, при которой лед и холодный воздух вызывают отеки и зуд.

* День БАМовца

Это праздник строителей и ветеранов легендарной Байкало-Амурской магистрали. В России его отмечают 8 июля в честь принятия исторического постановления о начале «стройки века» в 1974 году, объединившей более двух миллионов человек со всех уголков страны. В этот день по всей стране, особенно в регионах, связанных с магистралью (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская и Амурская области), проходят торжественные митинги, фестивали, концерты и чествование ветеранов. Неофициальной столицей торжеств традиционно выступает город Тында.

4287 км составляет общая длина Байкало-Амурской магистрали

Включая ответвления и соединительные линии, общая протяженность дороги достигает почти 5,6 тыс. км.

Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области. Станислав Красильников/РИА Новости

* День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России

Днем основания зенитных ракетных войск считается 8 июля 1960 года. Их основная задача — защита важных объектов страны от средств воздушного нападения. Сегодня на вооружении российских зенитных ракетных войск состоят комплексы С-300, С-400, «Панцирь-С1», а также новейшие системы С-500.

Необычные праздники 8 июля • День общения со Вселенной. Сегодня мысли и слова обретают особую силу, а энергетика пространства настроена на исполнение желаний. Это идеальное время для медитации, формулирования целей и искренних просьб, которые может «услышать» Вселенная. • День «Снова стань ребенком». Суть праздника в том, чтобы на один день вернуться в беззаботное время и выпустить наружу своего внутреннего ребенка.

Что отмечают в разных странах 8 июля

Праздник святой Суннивы — Норвегия. История праздника уходит корнями в средневековье. По легенде, ирландская принцесса Суннива, жившая в конце IX — начале Х века, бежала от принуждения к браку. Вместе с братом и приближенными она высадилась на необитаемом острове Селья, где укрылась в пещерах, но погибла под обвалом камней, вызванным ее молитвами. Крестьяне нашли нетленные мощи принцессы в конце X века и перенесли их в Берген, где воздвигли алтарь во имя святой. Каждый год на Селье и в Бергене служат торжественную литургию, после чего паломники совершают пешие крестные ходы к святыням.

День инвалидов и пожилых людей — Таджикистан. Праздник ежегодно отмечают с 2004 года в Душанбе. Его цель — привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями и старшего поколения. В этот день в столице Таджикистана проходит выставка-ярмарка изделий инвалидов, а в культурных центрах проводят акции, концерты и круглые столы.

Фестиваль «Вкус Чикаго» — США. Крупнейший кулинарный фестиваль на Среднем Западе, который ежегодно проходит в Чикаго в середине лета. В 2026 году местом его проведения станет Грант-парк. Мероприятие привлекает миллионы посетителей, предлагая дегустации от лучших ресторанов города, кулинарные мастер-классы и концерты.

Кстати 8 июля в США сразу несколько «вкусных» дат: День черники, День шоколада с миндалем, День фруктового льда и День десертного мороженого. Хотя эти праздники не имеют официального статуса, они прочно вошли в американскую культуру.

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Религиозные праздники 8 июля

День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских

История святых известна по «Повести о Петре и Февронии Муромских», написанной монахом Ермолаем-Еразмом. Согласно преданию, муромский князь Петр тяжело заболел проказой, и исцелить его смогла крестьянка Феврония. В благодарность князь обещал жениться на ней, но сначала нарушил слово. Болезнь вернулась, и лишь после того, как Петр исполнил обещание, он окончательно выздоровел.

Брак князя с девушкой незнатного происхождения вызвал недовольство бояр. Петр предпочел отказаться от престола, чтобы не расставаться с супругой, однако вскоре жители Мурома сами попросили их вернуться к власти. В православной традиции их союз стал символом любви, верности и взаимного уважения.

По преданию, Петр и Феврония умерли в один день, а позже были канонизированы. Их мощи находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме, куда ежегодно приезжают паломники. Именно память об этих святых легла в основу Дня семьи, любви и верности.

Народные праздники 8 июля

День Петра и Февронии, Феврония Русальница

В народе день называли Февронией Русальницей. На Руси верили, что 8 июля русалки, которые до этого свободно резвились в водоемах, уходят на глубину рек и озер, чтобы погрузиться в долгий сон до следующей весны. После Февронии Русальницы в воду уже заходили спокойно, не боясь нечисти. Люди купались без страха перед водными духами.

Следуя традициям дня, народ собирал траву под ивановской росой. Ее считали особенно благодатной для здоровья и семейного счастья. Устраивали гулянья с хороводами, игры с венками из полевых цветов и гадания на любовь: по воде пускали ромашковый венок и толковали его путь как знак будущей судьбы.

Особенно почитали икону Петра и Февронии. Молодожены и супружеские пары прикладывались к ней и просили у святых заступничества в житейских невзгодах.

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Именины 8 июля

* Василий,

* Давид,

* Денис,

* Константин,

* Николай,

* Петр,

* Семен,

* Федор,

* Феврония,

* Ефросиния.

Приметы: что можно и что нельзя делать 8 июля

Приметы о погоде

Ясная погода сулит еще сорок теплых дней лета и легкий сенокос.

Если мыши и свиньи быстро поедают сено, покос будет неурожайным.

Северный ветер предвещает солнечную погоду, а жара — скудный грибной урожай.

Обильный дождь сулит хороший мед и пчелиные приплоды в ближайшие месяцы.

Что можно делать 8 июля

* Посетить храм и помолиться святым Петру и Февронии — просить о семейном благополучии.

* Провести день в кругу семьи — главная традиция праздника.

* Обменяться ромашками — символом любви и верности.

* Собрать травы под утренней росой — они считались особенно благодатными для здоровья.

* Плести венки и пускать их по воде — гадать о будущей судьбе.

* Купаться в водоемах — после Февронии Русальницы купание считалось безопасным.

Что нельзя делать 8 июля

* Ссориться и конфликтовать — можно разрушить семейное единство.

* Заниматься рукоделием — считалось, что шитье и вязание путают жизненные нити.

* Проводить садово-огородные работы (кроме полива) — посадка или прополка сулили неурожай.

* Печь хлеб и мучные изделия — люди верили, что это вредит семейному благополучию.

* Начинать серьезные перемены — переезды, увольнения и важные решения могут обернуться неудачами.

* Давать в долг — можно лишиться достатка.

Лунный календарь 8 июля

Фаза Луны: убывающая Луна, 23-й лунный день.

Луна в знаке Овна.

Астрологи считают, что это время отлично подходит для детального планирования. Составьте список целей, пропишите сроки и этапы, но к активным действиям пока лучше не переходить. Энергетика Овна может провоцировать импульсивность, поэтому избегайте конфликтов, финансовых рисков и поспешных решений.

8 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.

Какие исторические события произошли 8 июля

* 52 год до н. э. — дата основания Парижа (Лютеции). Римская колония на месте оппидума племени паризиев получила статус civitas (в переводе с латинского языка — гражданское сообщество, государство или город-государство) по инициативе Тита Лабиена, легата Юлия Цезаря, который восстановил укрепления и заложил первые улицы будущего города.

* 1709 год — Полтавская битва. Армия Петра I разгромила шведский корпус Карла XII, окончательно лишив Швецию статуса великой державы. Интересный факт: русские артиллеристы впервые применили мортиру (артиллерийское орудие с коротким стволом, обычно менее 15 калибров) для разрушения укреплений противника.

* 1796 год — Государственный департамент США выдал первый паспорт гражданину Соединенных Штатов Америки. После закона конгресса о выдаче «средиземноморских паспортов» в июне того же года этот документ стал прототипом современных паспортов — он представлял собой письмо-рекомендацию от секретаря Госдепа.

* 1819 год — в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту Огюста Монферрана. Чтобы укрепить основание на болотистых почвах, на начальном этапе строительства вбили более 25 тыс. железных свай, а сам Монферран впоследствии спорил с коллегами о расчетах опор. Открытие собора произошло только через 39 лет — в июне (по новому стилю) 1858 года.

* 1944 год — указом Президиума ВС СССР введено звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» и медаль материнства. Первые награжденные семьи получили за десять и более детей надбавки к пенсии.

* 1997 год — в России принято положение о паспорте, обязательном для всех граждан с 14 лет. Постановление правительства от 8 июля утвердило образцы и порядок выдачи внутренних паспортов, заменив советские бланки и введя унифицированные правила регистрации по месту жительства.

Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Кто родился 8 июля

* В 1621 году родился Жан де Лафонтен — французский поэт-баснописец, прославившийся своими «Баснями» и ироничным взглядом на человеческие слабости. Он получил пожизненную пенсию за службу при дворе и в 1684 году стал членом Французской Академии.

* В 1831 году родился Джон Стит Пембертон — американский фармацевт и офтальмолог, ветеран Конфедерации, изобретатель напитка Coca-Cola в 1886 году. Во время Гражданской войны он получил сабельную рану, что привело к морфиновой зависимости, и его эксперименты с обезболивающими породили оригинальный рецепт напитка.

* В 1894 году родился Петр Капица — советский физик и инженер, чьи исследования в области низкотемпературной физики принесли ему Нобелевскую премию 1978 года. Он основал Институт физических проблем АН СССР, где впервые получил сверхтекучий гелий II.

* В 1917 году родился Михаил Девятаев — советский летчик-истребитель, известный дерзким побегом из немецкого концлагеря, во время которого он угнал бомбардировщик Heinkel He 111. За личное мужество и важные разведданные он получил орден Ленина и звание Героя Советского Союза в 1957 году.

* В 1938 году родился Андрей Мягков — актер театра и кино, народный артист РСФСР, прославившийся главными ролями в культовых фильмах «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс» и других.

* В 1961 году родился Энди Флетчер — британский музыкант, один из основателей группы Depeche Mode, внесший значительный вклад в развитие электронной музыки. В 2020 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла.

* В 1974 году родилась Жанна Фриске — российская певица и актриса, начавшая карьеру в группе «Блестящие» и ставшая лицом фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В 2013 году у нее выявили глиобластому, певица скончалась от осложнений этого заболевания в 2015 году в возрасте 40 лет.

Кто скончался 8 июля • В 1898 году умер Николай Ярошенко — художник-передвижник, признанный мастер реалистического портрета; военный артиллерист, генерал-майор.

• В 2001 году погиб Геннадий Заволокин — композитор, баянист и гармонист, поэт. Народный артист Российской Федерации.

• В 2022 году умер Луис Эчеверриа — мексиканский государственный и политический деятель, президент Мексики (1970-1976).

Кто отмечает дни рождения 8 июля

* 76 лет исполняется Константину Райкину — актеру театра и кино, театральному педагогу и режиссеру, народному артисту РФ, художественному руководителю театра «Сатирикон».

* 74 года исполняется Карену Шахназарову — советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, общественному деятелю и народному артисту РФ. С 1998 года он возглавляет киноконцерн «Мосфильм».

* 63 года исполняется Дмитрию Певцову — актеру театра, кино и телевидения, певцу, музыканту, театральному педагогу и телеведущему, народному артисту РФ.

* 62 года исполняется Алексею Гусарову — советскому и российскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону 1988 года, многократному чемпиону мира и Европы и члену «Тройного золотого клуба».

* 61 год исполняется Юлии Рутберг — актрисе театра и кино, народной артистке РФ.

* 52 года исполняется Диане Арбениной — российской певице, музыканту и лидеру рок-группы «Ночные снайперы».

* 43 года исполняется Анне Матисон — кинорежиссеру, сценаристу и драматургу.

* 39 лет исполняется Юрию Музыченко — российскому музыканту, видеоблогеру и фронтмену джипси-фолк-рок-группы The Hatters.