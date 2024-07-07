«Лечу в темноту и переливаюсь на лету». Какой была жизнь Жанны Фриске Певице Жанне Фриске 8 июля могло бы исполниться 50 лет

Российская певица и актриса Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года. За ее жизнью следили миллионы: красивая внешность, положительная репутация, успешная музыкальная карьера, съемки в кино и на телевидении, любовь, долгожданное материнство — и вдруг страшный диагноз. Деньги на лечение народной любимицы собирали в России и за ее пределами, но спасти артистку не удалось. В преддверии 50-летия со дня рождения Фриске «Газета.Ru» рассказывает о ее жизни, творчестве и трагической кончине.

Детство и юность

Певица Жанна Фриске (при рождении Копылова) родилась в Москве в семье бизнесмена Владимира Фриске и домохозяйки Ольги Копыловой. После заключения брака отец будущей певицы взял фамилию жены — с немецкой фамилией в советское время было тяжело устроиться на работу. 8 июля 1974 года Ольга Копылова родила двойню — сына и дочь. Дети родились сильно недоношенными, и через два дня мальчик умер из-за тяжелого генетического заболевания.

close 100% Жанна Фриске в детстве Фото из архива соцсетей певицы

В школьные годы Жанна принимала активное участие в самодеятельности, занималась художественной гимнастикой и акробатикой, а также посещала балетную студию и школу бальных танцев. После окончания школы девушка попробовала поступить на философский факультет МГУ, но не прошла конкурс.

Чтобы не терять год, она поступила на культуролога в МосГУ (Московский гуманитарный университет), а позднее перевелась на факультет журналистики. Через два года Жанна поняла, что ошиблась с выбором профессии, и бросила учебу. Непродолжительное время она работала менеджером по продаже офисной мебели, после чего решила связать свою жизнь с любимым хобби — начала преподавать хореографию.

Группа «Блестящие»

В 1996 году 22-летняя Жанна Копылова начала творческую карьеру в девичьей поп-группе «Блестящие». По одной из версий, девушка попала в коллектив благодаря своей подруге Ольге Орловой, которая на тот момент была солисткой группы и позвала Жанну на прослушивание. По другой, более популярной, продюсер «Блестящих» Андрей Грозный сам нашел девушку, но сначала пригласил ее в группу в качестве хореографа, а позже сделал вокалисткой.

close 100% Солистки группы «Блестящие» Жанна фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова (слева направо), 1998 год Дмитрий Коробейников/РИА Новости

В 1997 году девушка взяла фамилию отца и стала Жанной Фриске, а спустя год дебютировала в составе «Блестящих», приняв участие в записи второго альбома коллектива «Просто мечты». Группа много гастролировала и выпустила несколько студийных альбомов: «О любви» (2000), «Белым снегом» (2000), «За четыре моря» (2002) и «Апельсиновый рай» (2003).

В 2001 году Фриске представила дебютную сольную работу — песню «Лечу в темноту». Когда певице поставили страшный диагноз, поклонники назвали пророческой строчку композиции «Лечу в темноту и переливаюсь на лету».

В 2003-м после участия в реалити-шоу «Последний герой» певица заявила об уходе из «Блестящих» .

Сольная карьера

Первым большим успехом в сольной карьере Фриске стала песня «Ла-ла-ла» на стихи Андрея Губина. За ней последовал еще один хит «Где-то летом», с которым певица стала лауреатом «Песни года». В октябре 2005-го обе композиции вошли в дебютный альбом певицы «Жанна».

Спустя год Фриске переиздала пластинку, дополнив ее видеоклипами. Певица еще дважды становилась лауреатом фестиваля «Песня года» с композициями «Мама Мария» (2006) и «А на море белый песок» (2009), а в 2007 году получила три премии «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон» за песню «Малинки», исполненную с группой «Дискотека Авария».

close 100% Кадр из клипа «Малинки» (2006) Кадр из клипа/Дискотека авария/YouTube

В начале 2010-х Фриске записала несколько дуэтов. В 2011 году вышел трек «Ты рядом» с рэпером Джиганом и «Падает снег» с итальянской певицей In-Grid, а в 2012-м — «Тихо падает снег» с Дмитрием Маликовым. По мнению музыкального критика Бориса Барабанова, самой лучшей, но недооцененной работой исполнительницы стала песня «Вестерн», стихи для которой написал Noize MC (признан в РФ иностранным агентом): Фриске спела ее дуэтом с Таней Терешиной в 2009 году. Всего певица выпустила более 20 синглов, последний из которых вышел незадолго до ее смерти в 2015 году. Единственным в сольной карьере Фриске так и остался дебютный альбом «Жанна».

Телепроекты

Еще будучи солисткой «Блестящих», Фриске начала участвовать в телепроектах. В 2003 году певица стала финалисткой четвертого сезона реалити-шоу «Последний герой»: зрители, наблюдавшие за поведением звезд в непростых условиях необитаемого острова, были поражены выдержкой и спокойствием Фриске, а также ее неизменно добрым отношением к коллегам. Спустя два года певица вновь отправилась на остров, где вместе с финалистами предыдущих сезонов «учила выживанию» юных выпускников «Фабрики звезд».

close 100% Жанна Фриске на «Последнем герое» Кадр из шоу/Первый канал

Позже звезда появлялась в телепроектах «Сердце Африки», «Империя», «Цирк со звездами» и других. В 2008 году Фриске приняла участие в популярном шоу «Ледниковый период», где каталась на коньках с фигуристами Виталием Новиковым и Максимом Марининым, а в 2011-м стала ведущей реалити-шоу «Каникулы в Мексике». После первого сезона Фриске отказалась от ведения проекта ввиду большой загруженности, и ее место заняла экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева.

Роли в кино

В 2004 году состоялся актерский дебют Фриске: она сыграла роль ведьмы Алисы Донниковой в экранизации фантастического романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Правда, большую часть эпизодов с участием певицы, включая откровенную любовную сцену, вырезали при монтаже. Но уже в 2006 году вышла вторая часть истории: в «Дневном дозоре» режиссер фильма Тимур Бекмамбетов отвел персонажу Фриске более значимую роль. Оба фильма имели большой успех в российском прокате, а Фриске получила за свой кинодебют премию MTV за «Лучшую женскую роль».

close 100% Кадр из фильма «Ночной дозор» (2004) Базелевс Продакшн

После «Дозоров» звезда несколько раз снималась в камео, а в 2010 году исполнила главную роль в психологической драме Клима Шипенко «Кто я?». Затем она вновь сыграла саму себя в комедии «О чем говорят мужчины». Именно эта эпизодическая роль певицы запомнилась многим зрителям как «самая честная».

«Фриске со смехом, истинным великодушием и тонкой самоиронией обыграла свое сложившееся реноме роковой красавицы. Продемонстрировав пародийную версию себя — телеперсоны и властительницы мужских фантазий, Фриске показала именно тот градус ума и самоиронии, которого боятся мужчины в женщинах», — писал Барабанов.

close 100% Жанна Фриске на съемочной площадке фильма «О чем говорят мужчины» режиссера Дмитрия Дьяченко, 2009 год Сергей Пятаков/РИА Новости

Всего в фильмографии Фриске девять картин, последней из которых стал фильм 2013 года «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу».

Личная жизнь

Личная жизнь Фриске всегда была под пристальным наблюдением журналистов. В разные годы певице приписывали романы с хоккеистом Александром Овечкиным, футболистом Кахой Каладзе, актером Дмитрием Дюжевым и олигархом Сулейманом Керимовым.

По некоторым данным, во время работы в «Блестящих» артистка встречалась с продюсером группы Андреем Грозным, который якобы сделал ей предложение, но Жанна была сосредоточена на карьере и от замужества отказалась. Поскольку Фриске всегда тщательно скрывала свою личную жизнь от посторонних глаз и никогда не комментировала слухи, большинство приписываемых ей романов так и остались неподтвержденными.

close 100% Певица Жанна Фриске с телеведущим Дмитрием Шепелевым, 2011 год Илья Питалев/РИА Новости

В 2011 году Фриске познакомилась с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Об их отношениях стало известно лишь спустя год, когда певица написала в личном блоге: «Дорогой, наша история любви будет бегать в подгузниках». На что ведущий ответил: «Я очень хочу, чтобы история нашей любви поскорее бегала».

СМИ сразу же начали писать о скорой свадьбе, но Фриске заявила, что официально оформлять отношения они с Шепелевым пока не планируют. 7 апреля 2013 года в одной из клиник Майами на свет появился их сын Платон.

Болезнь и смерть

О своем диагнозе Фриске узнала еще во время беременности. У артистки выявили глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. По слухам, врачи предложили певице немедленно начать курс химиотерапии, но она отказалась из-за страха навредить ребенку.

Осенью 2013 года Фриске начала лечение сначала в Америке, а затем в Германии. В начале января в СМИ стали появляться первые новости о болезни звезды, а через несколько дней Шепелев сделал официальное заявление.

«То, что долгие месяцы оставалось исключительно делом нашей семьи, к сожалению, несколько дней назад стало общественным достоянием. При этом мы хотим прекратить любые спекуляции и считаем, что поклонники и неравнодушные к Жанне люди имеют право знать правду. Нашей семье выпало суровое испытание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за нее и ни на минуту не перестаем верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой поддержать нас добрым словом и молитвой. В ближайшем будущем мы бы хотели воздержаться от комментариев для того, чтобы вскоре вернуться к вам, я надеюсь, с хорошими новостями. А сейчас просим дать нам сосредоточиться на единственно главном — здоровье и жизни Жанны. Пожелайте нам добра», — написал он на официальном сайте артистки.

О причине болезни Фриске ходили разные слухи. Одни «специалисты» утверждали, что всему виной омолаживающие процедуры с использованием эмбриональных стволовых клеток , к которым певица прибегала в погоне за вечной молодостью, другие «эксперты» говорили, что толчком к развитию опухоли стала процедура ЭКО. Но никакого подтверждения эти гипотезы не получили.

close 100% На церемонии прощания с певицей Жанной Фриске в здании Крокус Сити Холл в Москве, 17 июня 2015 года Евгения Новоженина/РИА Новости

После официального объявления о болезни Первый канал начал сбор средств: к концу января на лечение певицы было собрано более 67 млн рублей. Деньги собирали не только в России, но и за ее пределами. В частности с призывом помочь Фриске выступила супруга британского рокера Оззи Осборна Шерон.

«Привет Жанна, это Шерон Осборн. Я здесь, в Лос-Анджелесе, и я знаю твою историю. Я бы хотела, чтобы ты знала, что я и мой муж Оззи будем в Москве 1 июня и хотим встретиться с тобой. Но перед этим мы хотели бы отправить тебе деньги на лечение», — сказала в видеообращении Шэрон Осборн.

Летом 2014 года появилась надежда: после тяжелого лечения Фриске смогла отказаться от инвалидного кресла и отправилась на реабилитацию в Юрмалу. В июле в одном из латвийских храмов певица крестила своего сына Платона. Крестной матерью мальчика стала близкая подруга звезды, экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова.

После Латвии Фриске продолжила лечение в Китае, а затем вернулась в Москву и в декабре 2014 года вместе с мужем и сыном посетила новогоднее шоу в «Олимпийском».

В феврале 2015 года состояние Фриске вновь ухудшилось. Певица возобновила лечение в США, а затем вернулась в Россию, где за ее жизнь продолжали бороться врачи Российского онкологического центра имени Блохина. Последние месяцы жизни артистка провела в своем загородном доме в Балашихе вместе с семьей. В марте Фриске впала в кому, а 15 июня 2015 года скончалась, не приходя в сознание. Дмитрия Шепелева рядом с супругой не было: за несколько дней до трагедии он вместе с сыном Платоном улетел в Болгарию.