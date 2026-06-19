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«Родные и друзья в шоке». Восьмерых россиян в Баку приговорили к реальным срокам

В Баку восьмерых россиян приговорили к срокам за транзит наркотиков
В Баку вынесли приговор восьми задержанным в 2025 году россиянам
minval_az/Telegram

Восьмерых россиян, задержанных в Азербайджане в прошлом году, приговорили к лишению свободы на сроки от трех до четырех лет. Бакинский суд признал их виновными в транзите наркотиков. Среди осужденных есть IT-разработчики, психологи и предприниматели. Их родственники намерены составить коллективную апелляцию и добиться справедливого расследования.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к лишению свободы восьмерых россиян, задержанных в 2025 году по подозрению в транзите наркотиков, сообщает азербайджанское издание Minval.

Согласно решению суда, Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы, а Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.

Как пишет Media.az, государственный обвинитель запрашивал Софронову, Драчеву, Безуглому и Дулову по пять лет лишения свободы, а остальным фигурантам — по четыре года лишения свободы.

Осужденные — релоканты из России. Среди них есть IT-разработчики, психологи и предприниматели, которые перебрались в Азербайджан после начала частичной мобилизации осенью 2022 года.

Следствие утверждает, что фигуранты заранее договорились об организации наркобизнеса в Баку, распределили между собой роли, а также приобрели и расфасовали для продажи более 4 граммов героина, 50 таблеток метадона и около 37 граммов метамфетамина.

По информации Mash, мать Драчева заявила, что «родные и друзья осужденных в шоке» и уже консультируются с адвокатами, чтобы составить коллективную апелляцию и добиться справедливого расследования.

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Как сообщало МВД Азербайджана, россиян задержали в Баку 1 июля 2025 года в ходе «операции по пресечению транзита наркотиков из Ирана, их сбыта, а также кибермошенничества». Задержание произошло на фоне дипломатического конфликта РФ и Азербайджана, связанного, в частности, с рейдами на Урале, в ходе которых погибли двое азербайджанцев, и крушением лайнера AZAL.

Россиянам предъявили обвинения по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Тогда же суд избрал им меру заключения в виде заключения под стражу. На процесс задержанных доставили со следами побоев — на лицах были синяки и кровоподтеки. Mash сообщал, что россияне при содержании в камерах получали воду только два раза в день, а также не могли воспользоваться чайниками или кипятильниками.

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Москва призывала Баку освободить россиян. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, это стало бы важным шагом на пути к нормализации отношений между странами.

«Политическое дело»

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева жестко раскритиковала обвинительный приговор, вынесенный россиянам в Баку, назвав уголовное дело полностью политическим. По ее мнению, «россиян просто сделали заложниками».

«Те, кто наблюдали за судебным процессом, уверяют: вина не была доказана. Обвиняемые подробно сообщали родным, что происходит на суде. По их словам, выяснилось, что «ничего не сходится», сотрудники правоохранительных органов и гособвинения путались. И несмотря на это — обвинительный приговор. Очевидно, что дело политическое», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Меркачева также обратила внимание на манипулятивный характер вынесенного вердикта. Назначение относительно небольших тюремных сроков член СПЧ считает скрытым давлением. Осужденным дали понять, что подача апелляции лишь затянет процесс, вынуждая их отказаться от дальнейшей борьбы. Меркачева назвала такую тактику «не хитростью, а подлостью».

Правозащитница выразила уверенность, что Россия задействует все возможные механизмы для возвращения соотечественников на родину через процедуру обмена. Однако главный вопрос, по ее мнению, сейчас заключается в том, какие именно условия выдвинет противоположная сторона.

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Ранее Бакинский суд признал троих россиян виновными в легализации денег, полученных преступным путем: в апреле Александра Вайсеро приговорили к четырем годам лишения свободы, а в мае Игорь Заболотский и Ильнур Валитов получили по три года колонии.

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