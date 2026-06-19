В СПЧ назвали политическим дело осужденных в Баку россиян

Россиян, отправленных в тюрьму по делу о наркотиках и кибермошенничестве, просто сделали заложниками политики. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделилась член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.

«Те, кто наблюдали за судебным процессом, уверяют: вина не была доказана. Обвиняемые подробно сообщали родным, что происходит на суде. По их словам, выяснилось, что «ничего не сходится», сотрудники правоохранительных органов и гособвинения путались. И несмотря на это — обвинительный приговор. Очевидно, что дело политическое. Уверена, что россиян просто сделали заложниками. И есть хитрость в том, что сроки назначили вроде как небольшие. Они считают, что сигнал им был подан примерно такой: «подадите апелляцию и затянете еще, лучше согласитесь». Если так, то это не хитрость, а подлость. Убеждена, что Россия сделает все возможное для обмена. Но что запросит другая сторона? Посмотрим» — заявила Меркачева.

Она пожелала скорейшего освобождения россиянам.

В Баку суд приговорил восемь граждан России, задержанных по делу о кибермошенничестве и транзите наркотиков из Ирана. Все они релоканты из России — IT-разработчики, психологи и предприниматели, которые переехали в Азербайджан после начала частичной мобилизации осенью 2022 года.

Четверо подсудимых — Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов — получили по четыре года лишения свободы. Оставшиеся четверо — Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — приговорены к трем годам колонии.

Граждане РФ были массово задержаны в Азербайджане в период обострения двусторонних отношений, которое произошло на фоне задержания представителей азербайджанской диаспоры на Урале.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства России.