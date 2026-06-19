Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В СПЧ назвали политическим дело осужденных в Баку россиян

Член СПЧ Меркачева: Россия сделает все возможное для обмена осужденных в Баку россиян
Виталий Белоусов/РИА Новости

Россиян, отправленных в тюрьму по делу о наркотиках и кибермошенничестве, просто сделали заложниками политики. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделилась член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.

«Те, кто наблюдали за судебным процессом, уверяют: вина не была доказана. Обвиняемые подробно сообщали родным, что происходит на суде. По их словам, выяснилось, что «ничего не сходится», сотрудники правоохранительных органов и гособвинения путались. И несмотря на это — обвинительный приговор. Очевидно, что дело политическое. Уверена, что россиян просто сделали заложниками. И есть хитрость в том, что сроки назначили вроде как небольшие. Они считают, что сигнал им был подан примерно такой: «подадите апелляцию и затянете еще, лучше согласитесь». Если так, то это не хитрость, а подлость. Убеждена, что Россия сделает все возможное для обмена. Но что запросит другая сторона? Посмотрим» — заявила Меркачева.

Она пожелала скорейшего освобождения россиянам.

В Баку суд приговорил восемь граждан России, задержанных по делу о кибермошенничестве и транзите наркотиков из Ирана. Все они релоканты из России — IT-разработчики, психологи и предприниматели, которые переехали в Азербайджан после начала частичной мобилизации осенью 2022 года.

Четверо подсудимых — Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов — получили по четыре года лишения свободы. Оставшиеся четверо — Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — приговорены к трем годам колонии.

Граждане РФ были массово задержаны в Азербайджане в период обострения двусторонних отношений, которое произошло на фоне задержания представителей азербайджанской диаспоры на Урале.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!