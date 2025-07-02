Психолог, туристы и студент: кого Азербайджан считает «русской ОПГ» наркоторговцев

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Кого из россиян задержал Азербайджан

Среди задержанных в Азербайджане россиян оказались четыре IT-специалиста. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Речь идет об Антоне Драчеве, Дмитрии Безуглом, Сергее Софронове и Валерии Дулове.

41-летний Антон Драчев, как писали «Ведомости», ранее возглавлял IT-направление в хедж-фонде Red Star Asset Management, после чего стал директором собственного стартапа — онлайн-химчистки Airo, в которую инвестировали, в частности, фонды МТС и «Т-Инвестиций». Ura.ru со ссылкой на друга Драчева сообщило, что мужчина летал в Баку к своей девушке. Она проживает в азербайджанской столице из-за работы, поэтому стартапер часто приезжал в город. Сам же Драчев живет в Москве.

Дмитрий Безуглый, по информации газеты — выпускник петербургского университета ИТМО, ранее он работал в компаниях VK и «Яндекс». Ему 30 лет. Из России мужчина уехал еще в 2022 году, после объявления частичной мобилизации, как и 23-летний Сергей Софронов из Череповца. Он, судя по открытым данным, до переезда работал в «Малой компьютерной академии», где преподавал детям, а также выполнял заказы на фрилансе как программист и дизайнер.

«Сергей окончил кадетский класс лицея АМТЭК в Череповце, в 2020 году переехал в Калининград, учился в БФУ им. Канта. В октябре 2022-го, после начала мобилизации в РФ, он уехал в Казахстан и уже оттуда — в Азербайджан», — сообщила Baza.

Задержание Софронова Telegram-каналу подтвердила его мать. Она рассказала, что у сына отобрали телефон. Сейчас женщина находится на связи с российским посольством. Дипломаты обещают помощь, но пока, по ее словам, не владеют информацией.

Тогда же, в октябре 2022-го, границу с Россией пересек и Валерий Дулов. Он также уехал в Казахстан. По данным Baza, 38-летний разработчик родился в Архангельске. В РФ он сначала работал инженером-нефтяником на Ямале, а затем занялся разработкой приложения для оценки запасов нефти. С 2013-го перешел в «Газпромнефть» на позицию разработчика, а позже переехал в Санкт-Петербург, где продолжил работать в той же компании, пока не уехал заграницу.

СМИ также смогли установить личность еще трех россиян, задержанных в Баку. Это 22-летний Дмитрий Федоров, 25-летний Алексей Васильченко из Санкт-Петербурга, а также 35-летний Александр Вайсеро из Екатеринбурга.

Baza пишет, что Федоров, судя по его профилям в соцсетях, учился в архитектурно-строительном университете. В Баку он приехал больше месяца назад, а 1 июля родственники узнали, что Дмитрий задержан.

Васильченко, по информации канала, родился в Норильске. В РФ он работал психологом, а в Азербайджан, как и Вайсеро, отправился в качестве туриста.

В чем Азербайджан подозревает россиян

1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании членов двух преступных группировок, в числе которых были россияне.

По данным Report.az, их подозревали в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве .

На видео, которое также опубликовали местные издания, россияне ходили гуськом, заложив руки за головы. На лицах многих из них были заметные следы побоев, на одежде — красные пятна.

Руки за головами, на лицах побои: в Баку показали видео жесткого задержания россиян В Азербайджане состоялись похороны членов этнической ОПГ, которые скончались во время задержания... 01 июля 16:13

Вечером того же дня Сабаильский районный суд Азербайджана отправил под арест на четыре месяца восьмерых человек.

Помимо подозреваемых в транзите наркотиков, арестованы также были глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов. Их задержали за день до операции азербайджанских силовиков против ОПГ, предъявив обвинения в том, что они якобы служат в ФСБ.

Реакция российского Совета по правам человека

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» назвала видео с задержанными россиянами, которое опубликовали азербайджанские СМИ, шокирующими.

«Они (ролики. — «Газета.Ru»), во-первых, говорят о применении силы физической, и наверняка в этом случае не было никакой необходимости это делать. Азербайджан в последние годы все время уверял, что он соблюдает международные нормы, конвенции, и на примере как раз задержания наших граждан мы видим, что это, мягко говоря, не совсем так», — отметила она.

Меркачева добавила, что российский МИД и правозащитное сообщество пытаются активно вмешаться в ситуацию. По ее словам, СПЧ следит за происходящим, уже сделал свое заявление и намерен сделать еще одно.

«Допускаем ли мы, что они стали заложниками — наверняка так и есть. То есть речь даже не о том, что это мы допускаем, мы так и думаем практически. Ситуация, конечно, сложная, и самое ужасное, что страдают люди, которые, по мне, очевидно, никакого отношения к криминалу не имеют и которые, если даже у правительства Азербайджана есть к ним вопросы, их могли попросить уехать из страны, всего лишь попросить, и они бы это сделали наверняка», — подчеркнула член СПЧ.

Меркачева заявила, что аресты российский журналистов «совершенно не укладывающееся в голове» и являются нарушением соглашений между Азербайджаном и РФ, а также международных конвенций.

Реакция МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с задержанными россиянами в эфире радио Sputnik, заявила, что на ситуацию невозможно не отреагировать.

«Почему все так реагируют? Да как же не реагировать? Мы выстраиваем такие отношения с Азербайджаном много лет, в которых предполагается и учет взаимных интересов, и уважительное отношение, нас столько вместе связывает, столько было подписано документов и так они имплементируются и реализуются. У нас такие отношения среди гражданского населения, среди людей — это и семьи, и история, это в самом лучшем смысле обогащение, взаимообогащение культур, это и бизнес разных категорий. Поэтому, конечно, мы остро реагируем, это очевидно и с одной, и с другой стороны», — отметила она.

Дипломат также добавила, что для двух народов отношения дружбы чрезвычайно важны. Однако есть те, кто хочет их испортить, и они должны хорошо подумать о том, что они делают.

Захарова также подчеркнула, что у Баку никогда не было претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. По ее словам, меры в отношении офиса Sputnik сейчас продиктованы другими соображениями.