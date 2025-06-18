На особом режиме. Как устроена ИК «Черный дельфин» — самая известная колония для «пожизненников»

Что известно про ИК «Черный дельфин» и как устроен быт ее обитателей

Исправительная колония №6, более известная как «Черный дельфин», стала пристанищем для бывших смертников — преступников, которые получили пожизненные и длительные сроки заключения после введения моратория на смертную казнь в России. Тюрьма находится в городе Соль-Илецк Оренбургской области. В крайне суровых условиях там содержатся серийные убийцы, людоеды, террористы и основатели ОПГ. Есть мнение, что только смерть может даровать им свободу. Так ли это? Как устроена колония, получившая славу вечной тюрьмы для маньяков, — читайте в материале «Газеты.Ru».

История ИК-6

Еще в XVIII веке каторжане добывали соль в шахтах на месте нынешнего Соль-Илецка. В годы правления Елизаветы Петровны для их содержания использовалась Илецкая крепость, построенная в 1754 году. При Екатерине II в крепости также образовали острог для ссылки участников Пугачевского бунта. Восстание началось на территории Оренбургской губернии, поэтому там и возникла тюрьма.

В 1893 году на базе Илецкой каторжной тюрьмы было основано исправительное арестантское отделение, рассчитанное на 400 человек. Для размещения преступников имелось 17 камер, которые могли вместить до 30 человек. Арестанты больше не занимались добычей соли — они работали в портняжных, сапожных и столярных мастерских. Также заключенные выжигали алебастр для штукатурки зданий и занимались земледелием летом.

После победы большевиков учреждение переименовали в Илецкий концентрационный лагерь. В нем содержали белогвардейцев, спекулянтов и прочих противников Советской власти.

В 1942 году произошло изменение статуса — Соль-Илецкую тюрьму использовали для содержания подследственных. Затем учреждение стало пристанищем для заключенных, больных открытой формой туберкулеза. Свой нынешний статус исправительной колонии особого режима тюрьма получила в результате введения моратория на смертную казнь в 1996 году. С начала 2000-х годов там отбывают наказание самые опасные преступники России.

close Колония для пожизненно заключенных «Черный дельфин» в Оренбургской области, 2020 год Bragapictures/Shutterstock/FOTODOM

Режим содержания в «Черном дельфине»

Колония состоит из двух трехэтажных корпусов и содержит порядка 900 заключенных, являясь самой большой тюрьмой особого режима в России. Каждая камера рассчитана в среднем на три человека, при этом предусмотрены карцеры для нарушителей порядка. В камерах установлены отсекатели — дополнительные решетки, отгораживающие часть пространства у окна и двери. Внутри: металлические кровати, скамья, стол, тумба с ящиками и уборная. Днем сидеть на кровати запрещается. На каждом спальном месте есть табличка с личными данными и статьями сидельца.

24 часа в сутки тюремщики следят за всеми действиями осужденных с помощью видеонаблюдения. Свет в камерах горит круглосуточно, даже ночью. Однако в часы сна дневная лампа заменяется на приглушенное освещение. Накрываться с головой запрещается: это считается нарушением дисциплины. Жизнь зэков в ИК-6 подчинена строгому распорядку:

6:00 — подъем, заправка спального места, завтрак, зарядка;

7:00 — утренняя проверка;

9:00 — работа с перерывом на обед;

17:00 — прогулка, ужин, свободное время;

22:00 — отбой.

Раньше ээков водили по коридорам колонии с завязанными глазами для дезорганизации, в сопровождении, кроме конвойных, был кинолог с собакой.

Сейчас все корпуса, где содержатся пожизненно осужденные, соединены переходами, помещения разделены отсеками с решетками. В повязках на глаза и сторожевых собаках необходимости нет: у заключенный фактически нет шансов покинуть помещение, даже прогулки проходят в специальной камере, где вместо потолка — решетка.

Столовых в «Черном Дельфине» нет. Сотрудники кухни доставляют пищу прямо в камеры — просовывают жестяные миски с едой на лопатах с длинным черенком через специальное окошечко. Во время утренней проверки арестанты встают спиной к двери, отводят руки за спину и выворачивают ладони с растопыренными пальцами. Также они называют Ф.И.О. и статьи, по которым отбывают наказание. После каждого требования со стороны надсмотрщиков от зэков должна следовать фраза: «Есть, гражданин начальник». Перед отправкой на производство заключенных выстраивают в коридоре, затем ведут по переходу в «позе конькобежца»для предотвращения побега заключенных водят по колонии в согнутом состоянии, так, чтобы корпус был параллелен полу, руки заламывают назад до рабочей зоны.

close Колония для пожизненно заключенных «Черный дельфин» в Оренбургской области, 2005 год Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Осужденные выходят на швейное и обувное производство, занимаются изготовлением мебели и даже сувениров. Дело в том, что в Соль-Илецк каждый сезон приезжают отдыхающие. Этот город считается курортным из-за наличия уникальных озер с высокой концентрацией минеральных веществ в воде. Туристы не проходят мимо магазина, расположенного близ колонии, так как он считается местной достопримечательностью. В нем продаются чучела животных, резные шкатулки, шахматные фигуры, одежда, предметы мебели и многое другое. Все товары изготовлены заключенными ИК-6.

«Черный дельфин» существует по принципу самоокупаемости — колония вписалась в современные рыночные отношения. Миф о том, что осужденные на пожизненные сроки живут за счет средств налогоплательщиков, несостоятельный.

Кроме того, ИК-6 живет не только по особому режиму содержания заключенных. Около 100 человек находятся на строгом режиме. Они отбывают длительные сроки, но не пожизненные. Строгий режим предполагает более мягкие условия — осужденных не водят в согнутом виде и у них сохраняется право на переписку и свидания в первые 10 лет срока пожизненники права на свидания и переписку лишены. Некоторых из них за примерное поведение даже перевели в местную колонию-поселения. Их трудоустроили в подсобном хозяйстве в 20 км от Соль-Илецка. Там заключенные работают на огородах, пасут скот и заготавливают продукты, которые поступают в рацион обитателей «Черного дельфина».

close Колония для пожизненно заключенных «Черный дельфин» в Оренбургской области, 2005 год Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Досуг в «Черном дельфине»

Личное время у осужденных наступает после рабочего дня. В специально отведенные часы в камерах включают розетки, поэтому можно послушать радио или посмотреть телевизор. Технику заключенным присылают родственники. Ей разрешается пользоваться за примерное поведение и успехи в трудовой деятельности. Тюремное начальство тщательно фильтрует телевизионный контент: заключенные смотрят в основном центральные каналы и передачи, не содержащие сцен насилия. Рекламные ролики блокируются при помощи специальных программ.

В свободное время заключенные пишут письма, читают книги и газеты. В их распоряжении тюремная библиотека, где находятся не только художественная, но и профессиональная литература.

На лицевой счет зэки получают зарплату — около пяти тысяч рублей. Из этих средств высчитываются деньги за коммунальные услуги и идут отчисления по искам пострадавших. Оставшейся суммой каждый распоряжается по своему усмотрению: кто-то тратит на покупки в местном мини-супермаркете, кто-то отправляет родственникам.

Пожизненно осужденных не отпускают на улицу даже во время прогулки. Для этих целей оборудованы специальные камеры с металлической решеткой вместо потолка. На прогулку выводят утром и вечером. Курение под запретом — нарушители подвергаются дисциплинарным взысканиям.

За последние 10 лет условия содержания в «Черном дельфине» улучшились: вместо ламп накаливания в камерах установили светодиодное освещение, сделали ремонт, построили корпус для длительных свиданий и открыли храм. Инвалиды и пенсионеры, отбывающие ПЛС пожизненное лишение свободы, освобождены от работы на производстве и при необходимости направляются в тюремную медсанчасть.

Контингент ИК-6 не разделен на касты, как заведено в прочих тюрьмах, где есть «блатные», «смотрящие», «козлы» и «обиженные». Обитатели «Черного дельфина» находятся примерно в равных условиях с точки зрения содержания. Среди них особенно востребована юридическая литература. Многие надеются на пересмотр дела и отправляют соответствующие прошения в суд, а отбывшие 25 лет пользуются законным правом — ходатайствуют об условно-досрочном освобождении (УДО). Однако по факту у пожизненно осужденного практически нет шансов покинуть колонию живым: суды почти всегда отклоняют прошения об УДО.

close Колония для пожизненно заключенных «Черный дельфин» в Оренбургской области, 2005 год Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известные заключенные ИК-6

Владимир Криштопа совершил два убийства и одно изнасилование с покушением на убийство летом 1995 года в Ростове-на-Дону. Был приговорен к смертной казни, которую заменили на наказание в виде 25 лет лишения свободы. Некоторое время просидел в ИК-6. Криштопа и другие заключенные в рамках творческой инициативы изваяли дельфина в технике папье-маше. Тюремному начальству скульптура пришлась по вкусу: ее установили во дворе и превратили в фонтан. Поэтому ИК-6 получила неформальное название «Черный дельфин». Часть срока Криштопа отбывал в колонии «Черный беркут» в Свердловской области. В 2020 году по истечении срока вышел на свободу и вернулся на родину, будучи гражданином Украины. В 2022 году был мобилизован в ряды ВСУ.

Иса Зайнудинов — один из исполнителей подрыва жилого дома в дагестанском городе Буйнакск в 1999 году. В результате теракта погибли 64 человека. В 2001 году был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Олег Костарев — бывший студент-химик. В 2006 году подорвал самодельную бомбу на Черкизовском рынке Москвы, в результате погибли 14 человек. Приговорен к пожизненному лишению свободы.

Ильназ Галявиев отбывает пожизненный срок за массовое убийство, совершенное в казанской гимназии. 11 мая 2021 года в результате нападения погибли девять человек — семь учеников восьмого класса, учительница и еще одна женщина. Еще 23 человека пострадали.

close Максим Богодвид/РИА Новости

Олег Рыльков, также известный как тольяттинский потрошитель. В списке его преступлений 12 доказанных убийств и около 40 изнасилований. Но следователи не исключают, что жертв маньяка может быть намного больше. Суд приговорил его к смертной казни в 1998 году. Из-за введения моратория она была заменена на пожизненное лишение свободы.

Владимир Николаев, известный как новочебоксарский людоед. Совершил два убийства, останки одной из жертв продал знакомому под видом мяса сайгака. Приговорен к смертной казни в 1997 году, замененной на пожизненное лишение свободы.

Владимир Муханкин убил восьмерых человек. Серийного убийцу поймали после того, как его опознала чудом выжившая жертва. На допросе Муханкин признался, что хотел превзойти преступления своего кумира — Андрея Чикатило. Муханкин был приговорен к смертной казни в 1996 году. Впоследствии ее заменили на пожизненное лишение свободы.

Саид Амиров занимал пост мэра Махачкалы с 1998 по 2013 год. В 2014 году был признан виновным в подготовке покушения на главу отделения Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева. В 2015 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по обвинению в посягательстве на жизнь следователя СК России и обстреле торгово-развлекательного комплекса в Каспийске. Передвигается на инвалидной коляске, добивается улучшения условий содержания.

close Сергей Пивоваров/РИА Новости