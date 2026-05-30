Названа сумма взятки, которую предлагал Арашуков за привилегии в тюрьме

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, пытался подкупить сотрудников колонии «Черный дельфин». Изначально он предлагал сотрудникам колонии взятку в размере $5 млн за получение привилегий, следует из материалов суда, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам суда, Арашуков предлагал начальнику оперативного отдела взятку в $5 млн. При следующей встрече сумма снизилась до 5 млн рублей – для передачи начальнику УФСИН по Оренбургской области. Лично посреднику он обещал один миллион рублей.

За эти деньги бывший сенатор хотел получить привилегированные условия: неограниченные звонки, свидания, посылки, право выбирать соседа по камере и место работы.

В январе этого года суд приговорил Арашукова к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Самого Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Позднее арестовали и его отца Рауля. По версии следствия, именно отец организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа.

