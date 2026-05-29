29 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

29 мая в России отмечают День военного автомобилиста, а в мире — Международный день миротворцев ООН. Врачи во Всемирный день здорового пищеварения проводят мероприятия, посвященные профилактике и лечению органов ЖКТ. По православному календарю — отдание Вознесения Господня. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 29 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 29 мая

* День ветеранов таможенной службы России

В этот день чествуют бывших сотрудников таможни, внесших вклад в защиту экономических интересов и соблюдение законности на государственной границе. В этот день проходят встречи ветеранов, возложение цветов к мемориалам, вручение благодарностей и памятных знаков. Дата приурочена к созданию Всероссийской общественной организации ветеранов таможенной службы в 1995 году.

* День военного автомобилиста Вооруженных сил России

С 2000 года свой профессиональный праздник отмечают военные автомобилисты — водители, механики, кто обеспечивает перевозку солдат и грузов, эвакуацию мирного населения, доставку боеприпасов и продовольствия. История автомобильных войск началась 19 мая 1910 года, когда была создана первая учебная автомобильная рота.

* День сварщика в России

Этот праздник появился в 2025 году по приказу министерства промышленности и торговли РФ, хотя неофициально его отмечают уже несколько десятилетий. Он приходится на последнюю пятницу мая — именно в это время сварочные работы ведутся особенно активно.

Кстати, электрическая дуговая сварка угольными электродами была изобретена и запатентована именно в России. Еще в 1802 году русский физик Василий Петров открыл явление вольтовой электрической дуги. А в 1882 году российский ученый и изобретатель Николай Бенардос представил метод сварки, который он назвал «электрогефест».

* Международный день миротворцев ООН

Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году и приурочен к началу первой миротворческой миссии — 29 мая 1948 года в Палестине. Тогда орган ООН следил за выполнением условий перемирия. В праздник поздравления принимают военные, полицейские и гражданские специалисты, которые призваны предотвращать военные конфликты, следить за безопасностью и прекращением огня в горячих точках планеты.

* Всемирный день здорового пищеварения

Сегодня есть повод задуматься о том, что мы едим и как это сказывается на самочувствии. Праздник учредила Всемирная гастроэнтерологическая организация, каждый год посвящая его новой теме — от синдрома раздраженного кишечника до правильного питания при диабете. Главная цель — рассказать людям о профилактике болезней желудочно-кишечного тракта. Многие проблемы действительно начинаются с обычной кухни: с того, какие продукты мы выбираем и в каких количествах их едим.

* Европейский день соседей

Праздник придумали во Франции в 2000 году, чтобы люди меньше чувствовали себя одинокими и чаще общались с теми, кто живет рядом. В этот день жители домов и дворов выходят на улицу, накрывают общий стол и делятся угощениями. Сегодня его отмечают уже более чем в 50 странах.

Веселые праздники 29 мая • День гадания на ромашках. Неофициальный праздник для всех романтиков, которые хотят заглянуть в будущее. В старину девушки гадали на ромашках, чтобы узнать судьбу в сердечных делах. • День скрепки. Этот день посвящен маленькому канцелярскому предмету, который соединяет листы бумаги и стал символом умения находить простые и гениальные решения для любых скреплений. • День конца Средневековья. Веселый повод порадоваться, что вы не живете в темные времена с чумой, инквизицией и рыцарскими доспехами, а у вас есть интернет, горячая вода и возможность спокойно отпраздновать этот день без осады замка.

Что отмечают в разных странах 29 мая

День взятия Стамбула — Турция. Памятная дата приурочена к событиям 29 мая 1453 года, когда турецкие войска захватили Константинополь — столицу Византийской империи. В этот день в Турции устраивают салюты и исторические реконструкции.

День принятия Акта о независимости — Республика Южная Осетия. В частично признанной республике это государственный праздник и нерабочий день. Дата привязана к 29 мая 1992 года, когда Верховный Совет принял акт о независимости. В августе 2008 года, после пятидневной войны, независимость Южной Осетии признала Россия.

День Вооруженных сил — Кыргызстан. Профессиональный праздник военнослужащих республики. 29 мая 1992 года воинские части, расположенные на территории Кыргызстана, перешли под юрисдикцию страны. С этого момента началось создание национальной армии.

День «Узнайте о компостировании отходов» — США. Праздник учредили, чтобы объяснить людям: пищевые отходы — это не мусор, а сырье для удобрений. Компостирование помогает уменьшить свалки, снизить выбросы газов и обогатить почву. Это еще и простой способ стать ближе к природе — даже если вы живете на восьмом этаже.

Религиозные праздники 29 мая

Отдание Вознесения Господня

Отдание Вознесения Господня — завершающий день попразднства Вознесения, он отмечается на восьмой день после самого праздника. В этот день в храмах проходит торжественное богослужение, во время которого в последний раз поются песнопения и читаются молитвы, посвященные Вознесению Господню. День готовит верующих к следующему великому празднику — Троице, ведь именно в день Вознесения Христос пообещал ученикам скорое сошествие Святого Духа.

День памяти преподобного Феодора Освященного

Православная церковь сегодня вспоминает ученика Пахомия Великого — Феодора Освященного, жившего в IV веке в Египте. В 14 лет он тайно ушел из дома в монастырь. Феодора назвали «освященным», потому что он первым в своей обители был рукоположен в священники. После смерти учителя он возглавил все монастыри Фиваиды территория вокруг современного Луксора и прославился даром чудотворения.

Верующие обращаются к нему с молитвами о помощи в духовной жизни, о даровании смирения и послушания, а также об исцелении недугов. В храмах в этот день совершаются богослужения в честь святого.

Народные праздники 29 мая

* Федор Житник

День памяти преподобного Феодора Освященного в народном календаре получил название Федор Житник. Святого считали хранителем зерна и урожая. Именно с этой даты крестьяне начинали массовый сев яровых культур — в первую очередь пшеницы и ржи, чтобы получить богатый урожай.

Название «Житник» произошло от старинного слова «жито», которым называли любые хлебные злаки. В этот день хозяйки выкладывали хлебные крошки на подоконник или отдавали птицам — для удачи и сытости в доме.

Именины 29 мая

* Александр;

* Аркадий;

* Георгий;

* Петр;

* Теодор

* Егор;

* Ефрем;

* Модест;

* Муза;

* Николай;

* Лаврентий;

* Федор.

Приметы: что можно и нельзя делать 29 мая

Приметы о погоде

Если в этот день идет дождь — будет богатый урожай хлеба.

Сильный ветер — к неурожайному лету и полеганию злаков.

Ясная погода и тепло — к затяжной жаре в июне.

Много пчел — к богатому медосбору и плодородному лету.

Появились ростки пшеницы — жди ранней жатвы.

Если петухи рано поют — утро будет ясным.

Что можно делать 29 мая

* Завершать посев яровых культур (пшеницы, ячменя, ржи) — считается, что это последний благоприятный день для сева.

* Варить и есть кашу — к достатку и благополучию в доме.

* Планировать свадьбу или помолвку — брак, задуманный в этот день, будет крепким.

* Собирать лекарственные травы и цветы рябины — они обладают особой целебной силой.

Что нельзя делать 29 мая

* Оставлять недоеденную еду на тарелках — к бедности и голодному году.

* Носить красную одежду незамужним девушкам — к потере жениха или проблемам в любви.

* Убираться в доме, если работа в огороде не закончена — урожай будет скудным.

Лунный календарь 29 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 14-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Скорпион.

День оценивается астрологами как благоприятный, особенно для садоводов и огородников — Скорпион считается одним из самых плодородных знаков. Не рекомендуется начинать новые дела, лучше сосредоточиться на текущих задачах. Это время подходит для коллективной работы и любого общения, в том числе серьезных разговоров с начальством.

Растущая Луна дарит энергию и активность. Это хорошее время для физических нагрузок, тренировок и любых начинаний. Луна в Скорпионе обостряет интуицию и мыслительные способности, но требует сдержанности в эмоциях — возможны вспышки раздражительности.

29 мая родились люди под знаком Близнецы, который находится под покровительством Меркурия. Им свойственны общительность, остроумие и легкая переменчивость.

Какие исторические события произошли 29 мая

* 1453 год — после полуторамесячной осады пала столица Византии — Константинополь захвачен армией султана Мехмеда II.

* 1606 год — боярин Василий Шуйский объявлен новым русским царем.

* 1825 год — в Реймсе прошла последняя в истории Франции коронация короля Карла X.

* 1860 год — Павел Третьяков завещал свою коллекцию картин и средства на создание будущей Третьяковской галереи.

* 1913 год — в Париже прошла скандальная премьера балета Стравинского «Весна священная», вызвавшая бурные протесты публики.

* 1923 год — в СССР создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

* 1953 год — альпинисты Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари первыми в истории поднялись на вершину Эвереста.

* 1964 год — провозглашено создание Организации освобождения Палестины (ООП).

* 1985 год — на стадионе «Эйзель» в Бельгии из-за обрушения трибуны погибли 39 человек.

* 1988 год — президент США Рональд Рейган начал официальный визит в Советский Союз.

* 1990 год — Борис Ельцин избран председателем Верховного Совета РСФСР.

* 2020 год — в Норильске произошел крупный разлив дизельного топлива — одно из крупнейших экологических ЧП в Арктике.

Борис Ельцин на первом съезде народных депутатов РСФСР. Большой Кремлевский дворец, 16 мая — 22 июня 1990 года.

Кто родился 29 мая

* В 1787 году родился Константин Батюшков — русский поэт, автор стихотворений «Веселый час», «Мои пенаты», «Умирающий Тасс».

* В 1830 году родилась Луиза Мишель — французская писательница и героиня Парижской коммуны.

* В 1873 году родился Николай Бауман — российский революционер, деятель большевистской партии.

* В 1880 году родился Освальд Шпенглер — немецкий философ и публицист, автор «Заката Европы».

* В 1929 году родился Питер Хиггс — британский физик, лауреат Нобелевской премии, которую он получил за предсказание бозона Хиггса.

* В 1953 году родился Александр Абдулов — актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Кто скончался 29 мая • В 1814 году умерла Жозефина де Богарне — первая жена Наполеона Бонапарта, императрица Франции. • В 1922 году умер Евгений Вахтангов — легендарный театральный режиссер, основатель Театра имени Вахтангова. • В 2024 году умерла Анастасия Заворотнюк — российская актриса, известная по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».

Кто отмечает день рождения

* 68 лет исполняется Аннетт Бенинг — американской актрисе, звезде фильмов 1990-х и 2000-х («Марс атакует!», «Красота по-американски»).

* 63 года исполняется Блэйзу Бэйли — британскому рок-музыканту, бывшему фронтмену Iron Maiden.

* 59 лет исполняется Ноэлю Галлахеру — английскому музыканту, лидеру группы Oasis.

* 51 год исполняется Мелани Браун — певице, экс-солистке группы Spice Girls.

* 45 лет исполняется Андрею Аршавину — российскому футболисту.

* 42 года исполняется Алексею Тищенко — российскому боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону.

* 37 лет исполняется Райли Кио — американской актрисе и модели, получившей известность благодаря сериалу «Девушка по вызову».