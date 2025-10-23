Не только айтишники, но и сварщики: топ-35 высокооплачиваемых профессий в России в 2025 году

Какую профессию выбрать, чтобы хорошо зарабатывать и быть востребованным на рынке труда

Рынок труда в России динамично меняется. Еще несколько лет назад рейтинг самых высокооплачиваемых профессий возглавляли айтишники, а сейчас их активно теснят специалисты в производстве, строительстве, транспорте. Какие профессии сегодня приносят самый высокий доход, что влияет на уровень заработка и какие тенденции наблюдаются в сфере занятости — в материале «Газеты.Ru».

Динамика зарплат на рынке труда в 2025 году

По данным Росстата, доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%. На данный момент средняя начисленная зарплата сотрудников организаций составляет около 89 тыс. рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.

Росстат составил портрет среднестатистического россиянина Ко Всемирному дню статистики Росстат собрал портрет «среднего россиянина» за 2024 год... 20 октября 13:27

Как рассказали «Газете.Ru» в рекрутинговом сервисе hh.ru, медианная зарплата, предлагаемая на данный момент в вакансиях, в целом по стране достигла уровня 80 тыс. рублей. Между тем рынок труда вмещает в себя целый спектр профессий как офисных, так и рабочих, как управленческих позиций, так и линейного персонала, уровень дохода по которым существенно выше среднего рыночного.

На первом месте в октябре 2025 года оказались дата-сайентисты, медианный доход которых сейчас на уровне 250 тыс. рублей в целом по РФ, максимальные значения для данной профессии – 450 тыс. рублей. На втором месте по уровню медианной зарплаты — DevOps-инженеры — 218 тыс. рублей, на третьем по медианному доходу — коммерческие директора — 216 тыс. рублей. Мария Игнатова руководитель исследований hh.ru

Примечательно, что в первую десятку также попали рабочие профессии — на 4-м месте — сварщики (211 тыс. рублей), на 6-м — водители (204 тыс. рублей).

Самые высокооплачиваемые профессии в России в 2025 году

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в 2025 году составлен на основе исследований аналитиков Росстата, hh.ru, Работы.ру, «Авито Работы». Он содержит описание профессиональных знаний и умений (hard skills) и размер заработной платы специалистов, по данным размещенных вакансий. В список вошло 35 профессий.

1. Дата-сайентист

Дата-сайентист (Data Scientist) — это специалист, который анализирует большие объемы данных, извлекает из них ценную информацию и составляет на ее основе прогнозы и рекомендации для бизнеса. Эта профессия лежит на стыке статистики, программирования и понимания бизнес-процессов. Именно эти специалисты помогают компаниям проводить оптимизацию, развиваться в наиболее перспективном направлении, решать сложные кейсы. В задачи дата-сайентиста входит сбор и подготовка данных, их изучение, визуализация, разработка моделей для прогнозирования и выявления закономерностей, а также внедрение эффективных решений в бизнес-процессы компаний.

Уровень заработной платы: • медианная — 250 тыс. рублей,

• максимальная — 450 тыс. рублей.

Hard skills: глубокие знания в области математики, теории вероятности, статистики, математического анализа, машинного обучения, работа с большими данными и алгоритмами, визуализация данных, создание моделей.

close Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

2. DevOps-инженер

DevOps-инженер — это IT-специалист широкого профиля, который должен обладать обширными знаниями как в области разработки, так и в области эксплуатации, включая кодирование, управление инфраструктурой, системное администрирование. В его сфере задач находятся оптимизация и автоматизация процессов разработки, тестирование и развертывание программного обеспечения. Такой инженер стремится к повышению надежности и стабильности работы приложений.

Уровень заработной платы: • медианная — 218,2 тыс. рублей,

• максимальная — 350 тыс. рублей.

Hard skills: знание операционных систем и облачных платформ, программирование и написание сценариев, опыт работы с технологиями контейнеризации и автоматизации, наличие базового представления о сетевых протоколах, передовых методах и технологиях обеспечения безопасности.

3. Коммерческий директор

Коммерческий директор — это руководитель высшего звена, топ-менеджер, отвечающий за все коммерческие аспекты деятельности компании. Его основные задачи — максимально повысить доходность бизнеса, разработать и внедрить эффективную коммерческую стратегию, обеспечить устойчивый рост компании. Именно этот специалист — ключевое связующее звено между компанией и рынком. Коммерческий директор должен быть глубоко вовлечен в работу отдела продаж.

Уровень заработной платы: • медианная — 216,6 тыс. рублей,

• максимальная — 449,3 тыс. рублей.

Hard skills: умение разрабатывать долгосрочные коммерческие стратегии, способность анализировать сильные и слабые стороны компании, знание техник продаж, навыки прогнозирования и управления воронкой продаж, опыт работы с CRM-системами, понимание основ финансового анализа, навыки анализа данных и выявления тенденций.

4. Сварщик

Сварщик — одна из важнейших профессий в производственном секторе. В задачу этих специалистов входит соединение металлических деталей с помощью сварки. Работают они с помощью сварочных аппаратов и других инструментов. На уровень зарплаты сварщика напрямую влияет его квалификация. Чем выше разряд — тем больше зарплата. Специалисты 1-го разряда занимаются сваркой простых деталей, а профессионалы 6-го разряда трудятся над уникальными конструкциями.

Уровень заработной платы: • медианная — 211,4 тыс. рублей,

• максимальная — 430,6 тыс. рублей.

Hard skills: знание разных технологий сварки, чтение чертежей, подбор оборудования, контроль швов.

5. Руководитель группы разработки



Руководитель группы разработки не просто руководит другими специалистами, а отвечает за эффективность, слаженность и продуктивность всей команды. Словно дирижер в оркестре, он помогает гармонично выстраивать процессы, добиваясь максимально эффективного выполнения задач.

Уровень заработной платы: • медианная — 205 тыс. рублей,

• максимальная — 485 тыс. рублей.

Hard skills: Умение работать с языками программирования и базами данных, понимание архитектуры приложений, опыт в области создания и управления командами специалистов, знания HR-процессов, умение проверять код на ошибки.

close insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

6. Водитель

Водитель — профессия, чья популярность не поддается влиянию времени. Внимательные, аккуратные, опытные водители, умеющие перевозить пассажиров и грузы, востребованы на предприятиях разных сфер экономики. По данным «Авито Работы», одна из самых высокооплачиваемых специализаций в этой категории — водитель бензовоза, которому при полной занятости обещают зарплату в 222 581 руб. в месяц.

Уровень заработной платы: • медианная — 204,2 тыс. рублей,

• максимальная — 222 тыс. рублей.

Hard skills: умение управлять транспортными средствами различной категории, умение их обслуживать, вовремя находить неисправности, работа с навигационными системами, соблюдение ПДД, нормативов и правил.

7. Директор по маркетингу и PR

Директор по маркетингу и PR — это топ-менеджер, отвечающий за разработку, реализацию и управление всей маркетинговой и PR-стратегией компании. В руках этого специалиста — бренд компании, ее узнаваемость, имидж. Представитель этой профессии знает, как привлечь новых и удержать старых клиентов, как повысить продажи и доходы компании, как вывести ее в топ по цитируемости. Он разбирается в цифровом маркетинге и продвижении продуктов предприятия на рынке.

Уровень заработной платы: • медианная — 202,2 тыс. рублей,

• максимальная — 415 тыс. рублей.

Hard skills: стратегическое планирование маркетинга, глубокая аналитика данных, навык эффективного управления командой маркетологов, понимание принципов поисковой оптимизации, управление проектами и процессами, понимание финансовых терминов, знание цифрового маркетинга, разработка контент-стратегии компании.

8. Финансовый директор

Финансовый директор — это руководитель высшего звена и денежный мозг компании. Этот топ-менеджер отвечает за стратегическое финансовое планирование, управляет денежными потоками, прогнозирует прибыль предприятия и минимизирует финансовые риски. В компании он ключевой советник генерального директора по всем финансовым вопросам.

Уровень заработной платы: • медианная — 200 тыс. рублей,

• максимальная — 450 тыс. рублей.

Hard skills: знание финансовой отчетности и требований законодательства, углубленный финансовый анализ, стратегическое финансовое планирование, управление корпоративными финансами и структурой капитала, знание стандартов бухгалтерского учета, управление рисками.

9. Директор по информационным технологиям

Директор по информационным технологиям управляет всей IT-инфраструктурой компании. В его зоне ответственности — разработка и внедрение новых технологий, обеспечение информационной безопасности компании, инициативы по цифровой трансформации деятельности предприятия.

Уровень заработной платы: • медианная — 200 тыс. рублей,

• максимальная — 400 тыс. рублей.

Hard skills: архитектура IT-систем, опыт управления IT-проектами, знание облачных технологий, глубокие знания в области информационной безопасности, управления данными, программирования.

10. Агент по недвижимости

Агент по недвижимости, или риелтор — это посредник между продавцом и покупателем недвижимости. Он помогает продавать, приобретать и арендовать квартиры и офисы. В его задачи входят поиск объектов, соответствующих критериям клиента, организация просмотров, оценка рыночной стоимости недвижимости, подготовка ее к продаже или аренде, организация фотосессий и размещение рекламных объявлений. Представители этой профессии отличаются хорошей зрительной памятью, стрессоустойчивостью, прекрасными коммуникативными навыками.

Уровень заработной платы: • медианная — 182,1 тыс. рублей,

• максимальная — 530,6 тыс. рублей.

Hard skills: отличное знание города и умение в нем ориентироваться, знание ключевых проектов разных застройщиков и их преимуществ, умение качественно проводить показы недвижимости, вести переговоры и заключать сделки.

close Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

11. Операционный директор

Еще одна престижная профессия из сферы топ-менеджмента — операционный директор. Он отвечает за организацию и контроль всех основных процессов в компании, связанных с созданием и доставкой продуктов и услуг. В его задачи входит налаживание эффективной и бесперебойной работы подразделений предприятия. Операционный директор занимается оптимизацией процессов и воплощает в жизнь идеи по развитию компании.

Уровень заработной платы: • медианная — 181,2 тыс. рублей,

• максимальная — 375,1 тыс. рублей.

Hard skills: стратегическое планирование, финансовый менеджмент и анализ, управление цепочками поставок, оптимизация операций, совершенствование бизнес-процессов, разработка показателей эффективности и KPI.

12. Руководитель отдела аналитики

Руководитель отдела аналитики возглавляет в компании подразделение по анализу данных. В его сферу деятельности входит сбор информации и разработка эффективных решений на ее основе. Этот специалист помогает выбрать курс для развития предприятия на основе аналитических данных.

Уровень заработной платы: • медианная — 175 тыс. рублей,

• максимальная — 412,8 тыс. рублей.

Hard skills: знание основ дискретной математики, статистики, теории вероятности, бизнес-анализа и управления проектами.

13. Руководитель строительного проекта

Руководитель проекта — ключевая фигура в строительной отрасли. В его задачи входит планирование, организация, руководство и контроль на всех этапах стройки. Руководитель строительного проекта работает с подрядчиками, контролирует сроки строительства, проверяет соблюдение всех норм и правил. Также в его задачи входит прогнозирование возможных рисков и их оперативное устранение.

Уровень заработной платы: • медианная — 174,2 тыс. рублей,

• максимальная — 300 тыс. рублей.

Hard skills: умение читать проектную документацию, планирование и составление графиков, управление бюджетом, чтение и интерпретация чертежей и спецификаций, знание строительных норм и правил, управление контрактами.

14. Главный инженер проекта

В производственной сфере главного инженера проекта часто называют сокращенно — ГИП. Это ключевая фигура в проектной организации, отвечающая за технические решения, принимаемые при разработке проектной документации, и конечный результат. Под его началом — коллектив инженеров-проектировщиков. Именно ГИП дает своим подчиненным задания на проектирование. Он должен представлять весь проект целиком, ведь от этого зависит будущий результат.

Уровень заработной платы: • медианная — 172,9 тыс. рублей,

• максимальная — 271,7 тыс. рублей.

Hard skills: знание правил выполнения и оформления технической документации, умение ориентироваться в нормативных правовых актах, знание современных способов и технологий производства, знание номенклатуры оборудования и материалов, управление командой.

15. Генеральный директор, исполнительный директор

Генеральный или исполнительный директор — это высшее должностное лицо компании. В его сферу ответственности входит управление организацией, разработка и реализация стратегического плана по ее развитию. Генерального директора можно сравнить с капитаном — именно он задает курс, по которому будет двигаться его «корабль». Путь к этой должности непрост — чтобы дорасти до поста гендира, нужно наработать опыт на других должностях, изучить предприятие, постоянно повышать квалификацию и обладать лидерскими качествами.

Уровень заработной платы: • медианная — 171,6 тыс. рублей,

• максимальная — 385,3 тыс. рублей.



Hard skills: финансовое планирование, работа с данными, умение системно выстраивать ключевые процессы, идеальное понимание бизнеса и рынка, развитые управленческие навыки.

close DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

16. Технический директор

Технический директор — это топ-менеджер, отвечающий за разработку и реализацию технологической стратегии компании, управление ресурсами и инновациями. Именно он решает, как направить технические ресурсы компании на достижение бизнес-целей. Также этот руководитель занимается модернизацией предприятия.

Уровень заработной платы: • медианная — 167,7 тыс. рублей,

• максимальная — 331,9 тыс. рублей.

Hard skills: глубокие технические знания, бюджетирование и финансовое планирование, знание законодательства в области охраны труда и организации производственных процессов, умение анализировать рынок техники и технологий, понимание бизнес-процессов.

17. Системный аналитик

Системный аналитик — это IT-специалист широкого профиля, который собирает, систематизирует, анализирует задачи от бизнеса и переводит их на технический язык разработчиков. Он понимает, как веб-сервисы устроены изнутри, эффективно взаимодействует с командой разработки, принимает участие в запуске новых продуктов и развитии действующих систем.

Уровень заработной платы: • медианная — 166,8 тыс. рублей,

• максимальная — 300 тыс. рублей.

Hard skills: моделирование бизнес-процессов, системный и бизнес-анализ, знание инфраструктуры веб-сервисов, навыки эффективной коммуникации с заказчиками, разработчиками, QA-инженером, менеджерами проектов.

18. Геодезист

Геодезист — это специалист, который измеряет и картографирует земную поверхность, а также объекты на ней. В его задачи входит геодезическое сопровождение работ по строительству и реконструкции жилых, коммерческих и промышленных зданий, дорог, коммуникаций и инженерных сооружений. Результаты геодезических измерений он обрабатывает с помощью специальных программ.

Уровень заработной платы: • медианная — 155,1 тыс. рублей,

• максимальная — 240 тыс. рублей.

Hard skills: профильное образование, навыки работы с оптико-электронными геодезическими приборами и геодезическими программами, знание основ и способов ведения геодезических работ.

19. Монтажник

Монтажник — это специалист, занимающийся сборкой, установкой и наладкой конструкций, оборудования или систем. Эта профессия включает в себя множество специализаций, в зависимости от типа монтируемых объектов. Монтажники востребованы на производстве, в строительстве, IT-секторе, сфере ремонтных работ и других направлениях.

Уровень заработной платы: • медианная — 154,9 тыс. рублей,

• максимальная — 230 тыс. рублей.

Hard skills: умение работать на объектах разной категории сложности, чтение чертежей и технической документации, работа с ручным и электроинструментом, знание и соблюдение техники безопасности.

20. Прораб/Мастер строительно-монтажных работ

Эти специалисты занимаются организацией строительно-монтажных работ на объекте, руководят монтажными бригадами, рассчитывают необходимые материалы для выполнения задачи. Они также контролируют качество работ и следят за техникой безопасности на объекте.

Уровень заработной платы: • медианная — 152,9 тыс. рублей,

• максимальная — 221 тыс. рублей.

Hard skills: профильное образование, знание СНиП и ГОСТ, опыт в монтаже, знание специфики работы.

close FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

21. Руководитель отдела маркетинга и рекламы

Этот специалист отвечает за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, продвижение бренда компании, увеличение продаж и повышение узнаваемости фирмы на рынке. Он руководит командой маркетологов и рекламщиков, анализирует отдачу от рекламы, динамично меняет pr-стратегию с учетом колебаний конъюнктуры рынка. Также в его задачи входит реализация креативных спецпроектов, коллабораций и медийных кампаний.

Уровень заработной платы: • медианная — 152,2 тыс. рублей,

• максимальная — 269,1 тыс. рублей.

Hard skills: знание основ маркетинга и маркетинговых инструментов, навыки управления брендом, опыт в исследовании рынка, анализ данных.

22. Токарь-фрезеровщик, шлифовщик

Эти специалисты в области обработки металла очень востребованы на производстве и в научно-технических центрах. Они работают на токарных станках и создают детали методом вращения заготовки вокруг своей оси. Как и у сварщика, зарплата зависит от разряда специалиста.

Уровень заработной платы: • медианная — 152 тыс. рублей,

• максимальная — 229,5 тыс. рублей.

Hard skills: умение работать на токарных, фрезерных, шлифовальных станках, чтение чертежей, умение пользоваться мерительным инструментом, знание правил заточки.

23. Руководитель отдела продаж

Руководитель отдела продаж курирует работу менеджеров по продажам и отвечает за достижение плановых показателей реализации продукции на коммерческих предприятиях. В сферу его ответственности также входит разработка стратегии продаж и их масштабирование, оптимизация процессов на предприятии. Он контролирует воронку и отчеты продаж, метрики, качество ведения CRM программного обеспечения, предназначенного для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж.

Уровень заработной платы: • медианная —150,1 тыс. рублей,

• максимальная — 299,1 тыс. рублей.

Hard skills: опыт работы в продажах и умение руководить коллективом, составление бюджета, планирование, разработка комиссионной и бонусной систем, знание CRM.

24. Специалист по искусственному интеллекту

Искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь. Сегодня многие компании внедряют ИИ в свои рабочие процессы. Нейросети используют для обработки данных, оптимизации рабочих процессов, оценки рисков и решения различных задач. Специалисты в сфере ИИ нарасхват.

Уровень заработной платы: • медианная — 150 тыс. рублей,

• максимальная — 250 тыс. рублей.

Hard skills: глубокие знания ИИ и машинного обучения, инженерные навыки и программирование, знание математики и статистики, глубокое обучение, обработка естественного языка.

25. Директор по персоналу

Директор по персоналу — это топ-менеджер, ответственный за разработку и реализацию HR-стратегии компании. Он управляет всеми аспектами работы с коллективом, курирует производственные подразделения в части управления персоналом и решает организационные задачи. Его цели — привлечь в компанию лучшие кадры и выстроить максимально эффективные корпоративные отношения на предприятии.

Уровень заработной платы: • медианная — 150 тыс. рублей,

• максимальная — 300 тыс. рублей.

Hard skills: большой опыт работы с персоналом, высокий уровень экспертизы, знание рынка специалистов и руководителей, аналитические и финансовые навыки, знание HR-технологий.

close insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

26. Руководитель отдела логистики

Этот специалист отвечает за планирование, организацию, координацию и контроль всех логистических процессов в компании. Его задача — сделать доставку товаров или выполнение услуг максимально оперативными и качественными. Он руководит командой логистов, координирует работу с поставщиками, перевозчиками и складскими операторами. Также в сфере его ответственности — разработка стратегии развития сектора логистики.

Уровень заработной платы: • медианная — 150 тыс. рублей,

• максимальная — 250 тыс. рублей.

Hard skills: опыт работы в управлении логистикой, понимание алгоритма работы цепи поставок, знание специфики грузоперевозок, знание законодательства, регулирующего грузоперевозки и документооборот.

27. Менеджер по туризму

Специалисты туристической отрасли — стабильно востребованная профессия с хорошим заработком. Невзирая на санкции и сложности с выездом за рубеж, россияне активно путешествуют и осваивают новые направления. В этом им помогают турагенты. Специалисты туристической отрасли разрабатывают и продвигают пакетные туры. Чем опытней турагент — тем выше его заработок, ведь доход этих специалистов напрямую зависит от объемов продаж.

Уровень заработной платы: • медианная — 150 тыс. рублей,

• максимальная — 250 тыс. рублей.

Hard skills: опыт продаж, личный опыт поездок по России и за рубежом, отличное знание туристического рынка, хорошие навыки коммуникации и презентации.

28. Брокер



Брокер — это посредник между покупателем и продавцом, который получает комиссионное вознаграждение за свои услуги. Брокеры специализируются в различных областях, среди которых — финансовые рынки, недвижимость, страхование, таможенное дело, грузоперевозки и другие направления.

Уровень заработной платы: • медианная — 149,4 тыс. рублей,

• максимальная — 410 тыс. рублей.

Hard skills: знание финансовых рынков, законодательства, нормативных актов, финансовых инструментов, отличные навыки продаж, финансовый анализ, управление рисками, знание торговых платформ и специального программного обеспечения.

29. Программист, разработчик

Программист — это специалист, который разрабатывает программное обеспечение для компьютеров, смартфонов и других устройств. Он может специализироваться на мобильной и веб-разработке, создании встроенных систем, игр, программного обеспечения и других продуктов. Вот уже несколько десятилетий эта профессия не теряет своей популярности.

Уровень заработной платы: • медианная — 149 тыс. рублей,

• максимальная — 284,5 тыс. рублей.

Hard skills: знание языков программирования, понимание разных структур данных и алгоритмов, умение проектировать, разрабатывать и тестировать интеграционные решения, умение ориентироваться в чужом коде, отладка и тестирование.

30. Машинист

Машинист — это специалист, управляющий разными видами транспортных средств или сложным оборудованием. В зависимости от специализации это могут быть поезда, башенные краны, экскаваторы, бульдозеры, буровые установки и т.д. Хорошие специалисты отлично разбираются в разных моделях техники и высоко ценятся на производстве.

Уровень заработной платы: • медианная — 147,5 тыс. рублей,

• максимальная — 243,4 тыс. рублей.



Hard skills: профильное техническое образование, знание техники, умение ее обслуживать, знание техники безопасности.

close Антон Буценко/РИА Новости

31. Курьер

Курьер — одна из самых мобильных профессий. Его задача — максимально быстро доставить товар от продавца к покупателю. В зависимости от специализации и объемов работы курьер может пользоваться автомобилем. Чаще всего курьеры доставляют продукты питания, небольшие товары, мелкую технику и документы.

Уровень заработной платы: • медианная — 145,4 тыс. рублей,

• максимальная — 201,6 тыс. рублей.

Hard skills: водительские права или навык езды на велосипеде, пунктуальность, ответственность, умение рассчитывать время доставки.

32. Геолог

Одна из самых романтичных профессий времен СССР вновь на пике популярности. Геологи изучают недра земли и разведывают полезные ископаемые, анализируют сейсмическую активность и помогают предотвращать природные катастрофы, выявляя потенциально опасные зоны. Эти специалисты востребованы в строительном и производственном секторе, в сфере экологии и науке. Работа геолога носит разъездной характер.

Уровень заработной платы: • медианная — 142,5 тыс. рублей,

• максимальная — 258,8 тыс. рублей.

Hard skills: геологическая съемка и составление карт, знание минералогии, структурной геологии и тектоники, навыки лабораторных работ, знание геофизических методов разведки, техники бурения и отбора проб.

33. Врач-хирург

Хирург — одна из самых уважаемых профессий, которая, к тому же, хорошо оплачивается. Как отмечают эксперты рекрутинговых агентств, выше всего зарплата у нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов и кардиохирургов. Несмотря на то, что врачи-хирурги востребованы везде, самые высокие оклады им предлагают в крупных столичных и региональных клиниках.

Уровень заработной платы: • медианная — 100 тыс. рублей,

• максимальная — 500 тыс. рублей.

Hard skills: медицинское образование, диагностические навыки, узкие знания в зависимости от направления хирургии, владение современными хирургическими техниками и оборудованием.

34. Ортодонт

Врачи-ортодонты специализируются на исправлении прикуса и коррекции положения зубов. Сегодня эта профессия на пике популярности. Обрести голливудскую улыбку стоит недешево, поэтому услуги таких специалистов очень высоко ценятся. На рекрутинговых сервисах порой встречаются вакансии с заработной платой, превышающей полмиллиона рублей. Как правило, самые высокие зарплаты этим врачам предлагают частные клиники.

Уровень заработной платы: • медианная — 100 тыс. рублей,

• максимальная — 500 тыс. рублей.

Hard skills: медицинское образование, отличные навыки диагностики, владение ортодонтической техникой, базовые хирургические навыки, знание материалов.

35. Химик-технолог

Химики-технологи заняты в легкой, тяжелой и нефтеперерабатывающей промышленности, медицине, строительстве, пищепроме. Они трудятся в научно-исследовательских институтах, государственных и частных лабораториях, на предприятиях.

close David Tadevosian/Shutterstock/FOTODOM

Уровень заработной платы: • медианная — 100 тыс. рублей,

• максимальная — 200 тыс. рублей.

Hard skills: глубокое знание химии и физики, инженерные и технологические навыки, знание методов проведения анализов, испытаний и других видов исследований, а также техники безопасности.

Какие факторы влияют на уровень дохода

Как отметила руководитель исследований hh.ru Мария Игнатова, на уровень доходов и рынок труда в 2025 году сильнее всего влияют три группы факторов:

макроэкономические условия (инфляция и внешние события);



структурные изменения в экономике (дефицит кадров и сдвиг пользу высококвалифицированных профессий);



повсеместное внедрение технологий, особенно искусственного интеллекта.

Кроме того, на доход представителей одной профессии, например, ИТ-специалиста или инженера, сильно влияет отраслевая принадлежность. Так, если компании из добывающей отрасли сейчас предлагают ИТ-специалисту в среднем около 223 тыс. рублей, то, например, компании из сферы пищевой промышленности уже значительно меньше — около 97,9 тыс. рублей.

«На уровень дохода также влияют квалификация и тип занятости. Сейчас спрос опережает предложение на дефицитные профессии, особенно в производстве, строительстве и торговле, что заставляет работодателей активно повышать там зарплаты. В то же время в крупных компаниях, особенно в промышленных регионах, платят значительно больше, чем в малом и среднем бизнесе», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Что касается тенденций на рынке труда и прогнозов, эксперты выделяют следующие важные тренды:

в 2025 году темпы роста заработной платы становятся более умеренными, по сравнению с 2023–2024 годами. Компании ищут баланс между необходимостью удерживать сотрудников и ограниченными финансовыми возможностями;



уровень безработицы в России находится на рекордном минимуме. Это приводит к острой конкуренции среди работодателей за сотрудников, но при этом обостряется проблема «перепрыгивания» кадров из компании в компанию. Уровень дохода для таких сотрудников может расти, но в индивидуальном порядке;



количество вакансий для офисных специалистов сокращается, а число резюме — растет.

Сильнее всего конкуренция ощущается в креативных областях, маркетинге и на руководящих позициях. Здесь высокие зарплаты будут предлагать высококвалифицированным соискателям. Мария Игнатова руководитель исследований hh.ru