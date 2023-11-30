«Никак этот гул не обойти было»: как в СССР слушали «вражьи голоса» и рок-н-ролл по радио 35 лет назад власти СССР выключили все «глушилки» западных радиостанций

Ровно 35 лет назад, 30 ноября 1988 года в СССР полностью выключили все «глушилки» — генераторы постановки помех, которые прерывали и подавляли радиосигнал западных радиостанций, вещавших на Советский Союз. До этого десятилетиями советская пропаганда клеймила поклонников «вражеских голосов», ругала западные новости и музыку. «Газета.Ru» узнала у слушателей «голосов», как они обходили «вой холодной войны» и слушали рок-н-ролл.

Вещать на советскую аудиторию первой из западных радиостанций стала Русская служба Би-би-си, работающая на деньги британских налогоплательщиков. Это произошло в 1946 году — всего через пару недель после Фултонской речи премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, ставшей символическим началом холодной войны.

В 1947 году свое вещание начала станция правительства США «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Инициатором был дипломат Аверелл Гарриман — в годы Второй мировой войны он руководил американской дипломатической миссией в Москве и был хорошо знаком с советской спецификой.

Забавно, что после войны советские пионеры подарили ему деревянный герб США. Подарок до 1952 года висел в кабинете Гарримана в посольстве, а КГБ через встроенный в него радиопередатчик прослушивали разговоры американцев.

Гарриман утверждал, что радио — это единственный возможный способ для Америки «свободно и прямо обращаться к советскому народу». Власти СССР не стали бы и не смогли бы помешать радиовещанию американцев, считал дипломат, поскольку запреты только усилили бы интерес советских граждан к передачам из-за океана. В отличие от печатной пропаганды, которую гораздо проще было цензурировать и не пропускать в страну.

«Слушайте, слушайте! Говорит Нью-Йорк! Вы слышите первую радиопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки», — обращался ведущий к советским слушателям. После этого играл джингл – аккорды «Боевого гимна Республики». После этого перечислялись частоты вещания. «До сих пор наши передачи велись на 24 языках… Увеличение радиуса нашей сети расширяет сферу наших радиопередач во все части света и позволяет приступить к передаче ежедневной часовой программы для <...> слушателей в СССР», – продолжала другая ведущая с легким акцентом. первый эфир «Голоса Америки» в феврале 1947 года

Перед радиостанцией стояла задача ознакомить жителей СССР с американской жизнью, «осветить ее многообразные проблемы и те методы, которые Америка применяет к их разрешению». А также — давать в эфир «серьезную и легкую музыку» и «распространить подлинную не искаженную правду по всему миру». Большую часть передачи занимали мировые новости.

В 1953 году начала вещать еще одна американская станция — «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) — ее эфиры уже были более политизированными. Тогда она называлась «Освобождение от большевизма».

«Колхозники охотно слушают фашистские радиостанции»

Власти СССР стали глушить сигналы западного радио с 1949 года. Министерство связи разместило генераторы помех в областных и республиканских центрах — во всех крупных городах. В 1949 году установили 350 «глушилок», в 1950 году увеличили их число до 600. К моменту прекращения глушения в стране насчитывалась пара тысяч генераторов помех.

«Глушилки» были «местные», работавшие в радиусе нескольких десятков километров, и «дальнобойные» — до 2 тыс. км.

Радиостанции делились на три категории — самые враждебные («Радио Свобода» и «Свободная Европа», «Голос Израиля» и «Радио Тираны» (Албания); чуть менее враждебные — Би-би-си, Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов), «Голос Америки», «Радио Пекина» и «Радио Кореи»; и не критиковавшие СССР (их не глушили) — шведское, югославское, французское, итальянское радиовещание.

Глава Комитета по радиофикации и радиовещанию при Совмине СССР Алексей Пузин в конце 1940-х годов направил главе Управления пропаганды и агитации при ЦК Михаилу Суслову записку с предложением запретить коротковолновые приемники — чтобы в принципе невозможно было слушать «вражеские голоса».

«В английских, американских и некоторых других иностранных радиопередачах на русском языке ведется самая гнусная клевета на Советский Союз и страны народной демократии. Почти все иностранные радиопередачи на Советский Союз ведутся через коротковолновые радиостанции. Самой надежной защитой от враждебной СССР иностранной радиопропаганды является выпуск радиоприемников без коротковолнового диапазона», Алексей Пузин председатель Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК — Совмине СССР

Предложение приняли частично — приемники второго и третьего классов стали выпускать без коротковолнового диапазона, но приемники первого класса по-прежнему ловили «голоса». Правда, купить их можно было только в спецмагазинах «Березка» за валюту, так что большинство граждан страны долгое время послушать западное радио не могло. И не факт, что хотело.

Как отмечалось в докладе заведующего отдела пропаганды ЦК КПСС по республикам Леонида Ильичева, в июле 1960 года в СССР имелось порядка 20 млн приемников, подходящих для прослушивания «вражьих голосов»; к 1964 году это число увеличилось в три раза.

По данным самой Би-би-си, аудитория всех западных радиостанций в СССР оценивалась в 30 млн человек (15% взрослого населения страны).

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В марте 1949 года корреспондент газеты «Социалистическое земледелие» Калининской (Тверской) области П. Дудочки докладывал, что колхозники охотно слушают «фашистские станции».

«При посещении колхозов бросается в глаза неправильное, а порой вовсе антипатриотическое поведение некоторых владельцев приемников. Они слушают заграничные радиостанции и без зазрения совести говорят о том, что передают фашистские станции «Голос Америки» и Би-би-си. Таким образом, вражеская агитация против коммунизма распространяется самими же нашими людьми, строящими коммунизм», — писал сотрудник газеты.

Рьяный Дудочкин даже предлагал властям изъять у колхозников все радиоприемники — но один на деревню оставить обязательно. Стоит отметить, что в сельской местности радиосигнал «глушилок» либо был гораздо слабее, чем в городах, либо вовсе отсутствовал.

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Позже радиоглушение то усиливалось, то ослабевало, и стало своеобразной «лакмусовой бумажкой» отношений Союза с Западом. Если «холодная война» вступала в менее активную фазу, интенсивность глушения уменьшалась — например, с сентября 1959 года, когда началась «разрядка» отношений СССР и США.

close 100% Карикатура «Голос из болота» Владимира Шкарбана Журнал «Крокодил»

В 1963 году президент Джон Кеннеди призвал прекратить холодную войну, и глушить западные «голоса» в СССР перестали. Такое положение дел продлилось всю «оттепель» — вплоть до ввода советских танков в Прагу в 1968 году. Потом снова стали глушить. В 1975 году началась разрядка после Хельсинкской конференции по безопасности — и глушить перестали до ввода советских войск в Афганистан.

Наконец, случилась Перестройка. В 1986 году секретарь ЦК Егор Лигачев и председатель КГБ СССР Виктор Чебриков предложили вновь отключить генераторы помех. Би-би-си перестали глушить в январе 1987 года, «Голос Америки» — в мае 1987-го. Сейчас часть антенн используют в странах постсоветского пространства как вышки сотовой связи.

«С необъяснимым удовольствием стал ездить на дачу»

По мнению слушавших «западные голоса» жителей бывшего СССР, обходить запреты было несложно, если в наличии был правильный коротковолновой приемник.

«Вроде бы нормально вражьи голоса ловились. Были прибалтийские радиоприемники VEF, они хорошо [короткую] волну ловили», — рассказал «Газете.Ru» журналист Владимир Спирягин.

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По словам Бориса Коновалова, экс-члена Комитета Верховного совета РСФСР по СМИ, связям с общественными организациями, массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения, глушилки часто работали неэффективно.

«Слушал подростком иногда, но опыта особого не было обхода [ограничений]. Просто глушилки не всегда эффективно работали, подстройкой частоты иногда можно было добиться разборчивого звучания. Слушал сводки новостей», — рассказал бывший депутат.

Ловить нужные частоты Коновалову помогал старый ламповый радиоприемник с названиями городов на панели частот.

«Это был большой ламповый приемник, доставшийся мне от бабушки, размером в три микроволновки. Красивый деревянный корпус, очень длинная шкала частот на стеклянной панели шириной в сантиметров 40, несколько волновых диапазонов. Ручка настройки позволяла очень плавно менять частоты, и это помогало находить «щели» в работе глушилок. Думаю, в этом была причина, очень плавная, точная настройка частот. Нужно было повернуть ручку настройки на несколько полных оборотов, чтобы пройти от одного края шкалы настройки к другой», — вспоминает Коновалов.

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Он подчеркнул, что западные сводки новостей были по сути «просто другими новостями».

«Интересно было слушать, что там говорили о событиях, которых обычно советская пропаганда не касалась. Оценить количество слушателей не могу, так как у меня не было собеседников для обсуждения этих новостей», — добавил экс-парламентарий.

Об опыте обхода советских «глушилок» рассказал и бывший корреспондент «Московского радио», немецкий журналист Петр Леонтьев.

«Я был совсем молодым человеком, и интересовала меня в первую очередь музыка. Я пытался что-то там услышать — подарили мне приемник VEF, и я с него пытался выудить сквозь помехи сигнал. Там был по Би-би-си Сева Новгородцев (джазмен из Ленинграда, эмигрант, ведущий музыкальных передач на британском радио. — «Газета.Ru»), и я пытался сделать запись рок-н-ролла разного на пленочный магнитофон с бобинами. Не особо удачно», — поделился Леонтьев.

Он подтвердил, что «глушилки» лучше работали в городах.

«Родители обратили внимание, что я стал с необъяснимым для них удовольствием ездить на дачу — а загадки не было, я понимал и знал по опыту, что если туда с приемником приехать, то помехи либо не будет, либо будет сильно меньше», — вспоминает журналист. Петр Леонтьев немецкий журналист

По словам Петра Леонтьева, политические передачи было слушать сложнее, глушили их более настойчиво.

«Через некоторое время после начала раздавался низкий гул — «ууууууу» — можно было как угодно крутить ручку настройки частоты, но никак этот гул не обойти было. Специальных технических приспособлений для обхода глушилки не было ни у кого, но слушали, контра, обходили запрет», — добавил он.

Впрочем, считает Леонтьев, в СССР, и потом — в Российской Федерации интерес к зарубежным коротковолновым радиостанциям был не особо высоким, и после выключения «глушилок» народ интерес к «вражьим голосам» потерял — все стали слушать и смотреть отечественные телеканалы и радиостанции.