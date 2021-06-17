Появилось видео падения фуникулера в Италии

Итальянский телеканал Tg3 опубликовал видео, на котором показывается падение кабинки фуникулера в Италии, при котором погибли 14 человек.

Кабина с людьми почти доехала до платформы, но внезапно остановилась, а после на большой скорости поехала в обратном направлении. Когда она проехала одну из опор, оборвались трос и другие крепления, кабина упала.

Крушение подъемника произошло 23 мая при движении от озера Лаго-Маджоре на Моттароне. Кабина фуникулера рухнула с 20-метровой высоты, не доехав до точки назначения 200-300 метров. В результате трагедии погибли 14 человек, включая двух детей. Выжить удалось только пятилетнему ребенку, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии в больнице.

По уголовному делу были задержаны три человека: владелец эксплуатирующей канатную дорогу компании Луиджи Нерини, а также два руководящих сотрудника фирмы.