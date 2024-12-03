Топ-25 маленьких собак для квартиры: описание пород и фото

Если вы давно мечтаете о верном друге, который будет жить с вами в квартире, маленькая собака — отличный выбор. Компактных пород очень много и почти все они отличаются ласковым темпераментом, однако у каждой есть свои особенности. «Газета.Ru» собрала лучшие породы маленьких собак, которые идеально подойдут для городских условий и станут верными друзьями.

Как воспитывать маленьких собак

Маленькие собаки идеально подходят для жизни в квартире и легко адаптируются к городским условиям. Им требуются не столь длительные прогулки, а содержание требует меньше места, чем для крупных пород. Они часто менее затратны в уходе: им нужно меньше корма, а аксессуары часто стоят дешевле.

Кроме того, маленькие собаки зачастую дольше живут и сильнее привязываются к своему хозяину. За счет ласкового и дружелюбного характера они легко уживаются с детьми и другими животными. Однако для того, чтобы питомец оставался послушным и не устраивал нежелательных сюрпризов, важно уделить внимание правильному воспитанию, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» кинолог Ирина Соловьева.

Воспитание маленьких собак нужно начинать с самого щенячества, когда они наиболее восприимчивы к обучению. Уже с первых дней дома зверька нужно приучить к его имени, месту для сна и основным правилам поведения. Не разрешайте ему делать то, что впоследствии станет нежелательным: прыгать на мебель и в постель без разрешения, попрошайничать или грызть вещи. Четкие правила с первых дней помогут сформировать правильное поведение.

Никогда не наказывайте собаку физически или криками, поскольку это лишь вызывает страх и подрывает доверие к вам.

Социализация — ключевой этап в формировании маленькой собаки, объяснил «Газете.Ru» кинолог, эксперт международной категории, ветеринарный врач Владимир Уражевский. Щенок должен привыкнуть к общению с разными людьми и животными, чтобы не бояться новых знакомств. Регулярно гуляйте с собакой в людных местах, давайте возможность общаться с другими зверями, но всегда под контролем, чтобы избежать негативного опыта. Это поможет щенку стать уверенным и дружелюбным.

Характер щенка закладывается в возрасте от двух до трех месяцев. С самого раннего детства нужно общаться с собакой и социализировать ее, ведь исправлять ошибки придется очень долго, поэтому лучше приучать животное с самого детства.. Нужно разрешать общаться с другими собаками и животными. Брать с собой в машину, чтобы щенки не боялись ее, а если приходят гости, то не закрывать животное, наоборот, погружать его в социум. Владимир Уражевский кинолог, эксперт международной категории, ветеринарный доктор

При покупке маленькой собаки нужно все то же самое, что и большой, отметила Ирина Соловьева. При выборе породы маленькой собаки нужно понимать, чего мы хотим от животного, какое назначение у породы, уверены ли мы, что справимся с ней.

«Из-за размера происходят страшные вещи. Мы перестаем уважать личное пространство собаки: например, мы можем прийти к ней спящей поцеловать ее в нос или согнать ее с дивана, когда нужно его перестелить. То есть мы подходим к спящему существу, мы не смотрим на его язык телодвижения, который явно совершенно показывает, что сейчас не надо. Мы не уважаем границы, и поэтому маленькие собаки очень часто бывают тревожными. Уважение границ любого живого существа гарантирует хорошую нервную систему и хорошую обстановку дома», — добавила кинолог.

По словам ветеринара, маленькие собаки требуют обучения базовым командам: «Сидеть», «Ко мне», «Нельзя», «Остановись», «Выплюнь». Тренировки нужно проводить спокойно, используя положительное подкрепление — лакомства, похвалу и игры. Терпение и регулярность — залог успеха.

Не поддавайтесь соблазну постоянно опекать маленькую собаку, брать ее на руки при любой опасности или чрезмерно баловать. Это может привести к развитию «синдрома маленькой собаки», когда питомец считает себя главным и игнорирует правила. Относитесь к ней как к полноценному члену семьи, требуя соблюдения установленных норм.

Если собака по какой-то причине косячит, мы всегда идем к инструктору и ищем проблему. Чаще всего маленькие собаки агрессивны, потому что им скучно, а облаивать все — это очень классно. Соответственно, собаке нужна правильная коррекция и нагрузки на мозг. Здоровая собака дома спит, а не гавкает на людей. Ирина Соловьева кинолог

Кинолог подчеркнула, что не существует пород, которым не нужны прогулки . Маленьким собакам, как и крупным, необходимы прогулки и активные игры, особенно для развития интеллекта. Несмотря на компактные размеры, эти животные часто обладают энергичным темпераментом и нуждаются в нагрузке, чтобы сжигать энергию. Это не только укрепит здоровье питомца, но и спасет ваши кроссовки, диваны и стены от зубов.

Регулярный уход за здоровьем также играет важную роль. Маленькие собаки склонны к определенным проблемам: гипогликемии, зубным заболеваниям, аллергиям. Систематические визиты к ветеринару помогут вовремя выявить и устранить потенциальные проблемы. Уход за шерстью, ушами и зубами также обязателен. Не забывайте про ежегодную вакцинацию. Помните, что после семи лет собакам нужны диспансеризации раз в год, а после 10 лет — два раза в год.

1. Чихуахуа

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Рост: 15–23 см.

Вес: 1–3 кг.

Средняя продолжительность жизни: 14–16 лет.

Характер: преданные, энергичные, любящие внимание и общение, хорошо ладят с другими животными, но могут быть настороженными к незнакомцам.

Особенности здоровья: у них хрупкий скелет, склонность к гипогликемии и зубным заболеваниям. Регулярный уход за зубами и осторожное обращение помогут избежать проблем.

Чихуахуа — самая маленькая порода собак в мире, известная своим активным характером и привязанностью к хозяину. Родиной этих собак считается Мексика, где их предки, вероятно, жили еще у древних цивилизаций (тольтеки и ацтеки). По некоторым версиям, чихуахуа были священными животными, их использовали в религиозных ритуалах. Позже, в XIX веке, из мексиканского штата Чиуауа (от него и образовано название породы) этих собак начали вывозить в другие страны.

2. Йоркширский терьер

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Рост: 20–23 см.

Вес: 2–3,5 кг.

Средняя продолжительность жизни: 13–16 лет.

Характер: энергичные, смелые и дружелюбные собаки, легко обучаются, но иногда проявляют упрямство, хорошо подходят для общения с детьми и другими животными.

Особенности здоровья: склонны к заболеваниям зубов, коленных суставов и гипогликемии. Нуждаются в регулярных осмотрах у ветеринара.

Йоркширский терьер — это маленькая, но смелая и энергичная порода, известная своей длинной шелковистой шерстью. Их вывели в Англии в XIX веке, в графстве Йоркшир. Предками йорков были мелкие терьеры, которых привезли в Англию шотландские рабочие. Эта маленькая порода ловко ловила крыс на фабриках и в шахтах. Со временем они завоевали популярность благодаря своему эффектному внешнему виду и характеру и стали любимцами знати.

3. Померанский шпиц

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Рост: 18–24 см.

Вес: 2–3 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–16 лет.

Характер: дружелюбные, активные и умные собаки, легко обучаются и любят быть в центре внимания, часто проявляют защитные качества по отношению к хозяину.

Особенности здоровья: склонны к проблемам с зубами, коленной чашечкой и дыхательной системой. Требуют регулярного ухода за шерстью и зубами.

Померанский шпиц — это миниатюрная порода собак, известная своей пушистой шерстью и жизнерадостным характером. Порода получила свое название от региона Померания, расположенного на территории современной Германии и Польши. Они пользовались популярностью у королевы Виктории. А первоначально шпицы были значительно крупнее и использовались как пастушьи собаки. В XIX веке в ходе селекции их размер стал меньше.

4. Мопс

Рост: 25–30 см.

Вес: 6–8 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: веселые, добродушные и преданные собаки, любят компанию людей, хорошо ладят с детьми и другими животными.

Особенности здоровья: подвержены ожирению, проблемам с дыханием и глазами, аллергиям, могут быть проблемы с ЖКТ. Требуется регулярная физическая нагрузка и правильное питание.

Мопс — это небольшая добродушная порода с характерной морщинистой мордой и короткой плотной шерстью. Их родиной считается Китай, где мопсов вывели более двух тысяч лет назад. Кроме того, они считались священными собаками императоров. Порода попала в Европу в XVI веке благодаря торговцам из Голландии, после чего завоевала популярность среди аристократии.

5. Французский бульдог

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Рост: 25–35 см.

Вес: 8–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 10–12 лет.

Характер: ласковые, дружелюбные и игривые собаки, хорошо адаптируются к разным условиям и обожают внимание хозяина.

Особенности здоровья: чаще всего встречаются проблемы с дыханием, позвоночником и кожными заболеваниями, а также от природы достаточно слабая система ЖКТ. Из-за складок кожи необходима тщательная гигиена.

Французский бульдог — небольшая мускулистая порода с характерными большими стоячими ушами и плоской мордой. Порода появилась во Франции в XIX веке, куда английских бульдогов привезли рабочие из Англии. Французы начали селекцию, создавая более компактную версию с дружелюбным характером. Эти собаки известны своим ласковым и игривым нравом, а также умением быть преданным компаньоном. Это идеальная порода для городской жизни, не требующая больших физических нагрузок.

6. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

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Рост: 25–35 см.

Вес: 8–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 10–12 лет.

Характер: ласковые, дружелюбные и преданные, легко уживаются с детьми и другими животными.

Особенности здоровья: склонны к сердечным заболеваниям и проблемам с глазами. Необходимы регулярные осмотры у ветеринара.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели — это небольшие декоративные собаки, которые отличаются ласковым и дружелюбным характером. Они любят прогулки, но подходят и для более спокойной жизни в квартире. Собаки происходят из Англии, где в XVII веке были фаворитами королевской знати, включая короля Карла II, в честь которого и названы. Их заводили как компаньонов для высшего общества, которые сопровождали своих владельцев абсолютно везде.

7. Бостон-терьер

Рост: 25–35 см.

Вес: 8–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–14 лет.

Характер: веселые, дружелюбные и любознательные, обожают общение с хозяином и готовы к играм в любой момент.

Особенности здоровья: наблюдаются проблемы с глазами и дыханием, поэтому важно следить за температурным режимом.

Бостон-терьер — это энергичная и дружелюбная порода, известная своим умом и привязанностью к человеку. Этих собак вывели в США в конце XIX века, в городе Бостон, штат Массачусетс. Их предки — английские бульдоги и терьеры, которых скрещивали для получения компактного, но выносливого компаньона. Первоначально порода была бойцовой, но со временем стала исключительно декоративной.

8. Ши-тцу

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Рост: 25–35 см.

Вес: 8–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 10–14 лет.

Характер: веселые, ласковые и уравновешенные, любят находиться в кругу семьи и легко привязываются к хозяину.

Особенности здоровья: предрасположены к проблемам с глазами, дыханием и позвоночником. Требуют регулярного ухода за шерстью.

Ши-тцу — это небольшая порода с длинной, шелковистой шерстью, известная своим дружелюбным и уравновешенным характером. Родина этих собак — Тибет, где они считались священными и жили при монастырях. Позже этих собак подарили китайскому императорскому двору, где ши-тцу стали символом роскоши и благополучия. Такая порода подойдет для тех, кто ищет спокойного, но игривого друга.

9. Пекинес

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Рост: 20–25 см.

Вес: 8–12 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: гордые, независимые, но очень преданные, любят внимание и предпочитают спокойный образ жизни.

Особенности здоровья: склонны к проблемам с дыханием, позвоночником и кожным заболеваниям.

Пекинес — древняя декоративная порода, которая отличается пушистой шерстью и гордым характером. Им требуется умеренное количество физической активности, но много любви. Родина пекинесов — Китай, где они на протяжении веков считались священными собаками и принадлежали исключительно императорскому двору. Согласно легендам, пекинесы символизировали львов — спутников Будды, их даже почитали как защитников от злых духов. Порода попала в Европу в XIX веке, когда британцы привезли нескольких собак после взятия Летнего дворца в Пекине.

10. Миниатюрный бультерьер

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Рост: 25–35 см.

Вес: 8–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 10–12 лет.

Характер: энергичные, преданные и игривые, любят активные прогулки и внимание хозяина.

Особенности здоровья: склонны к проблемам с кожей и коленными суставами.

Миниатюрный бультерьер — это компактная, но мощная порода, известная своим мускулистым телосложением и характерным яйцевидным черепом. Она зародилась в Англии в XIX веке, когда селекционеры стремились создать уменьшенную версию классического бультерьера, сохранив его энергичность и смелость. Первоначально миниатюрные бультерьеры были охотниками на крыс и компаньонами для активных людей. Несмотря на компактные размеры, они обладают неутомимым темпераментом и требуют активного образа жизни. Существуют стереотипы, что они агрессивные, однако при должном воспитании из них вырастают отличные питомцы.

11. Малый пудель

Рост: 28–35 см.

Вес: 7–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: очень умные, энергичные и дружелюбные, обожают активные игры и обучение.

Особенности здоровья: могут быть проблемы с суставами и ушами. Регулярный уход за шерстью обязателен.

Малый пудель — это элегантная и умная порода, которая привлекает своей кудрявостью и жизнерадостным характером. Пудели происходят из Германии, где изначально «работали» как охотничьи собаки на воде. С течением времени они получили популярность во Франции, где их превратили в декоративных питомцев. Малый пудель — промежуточный размер между стандартным и той-пуделем, который сочетает в себе активность и компактность. Они легко обучаются и обожают выполнять трюки, благодаря чему их часто можно увидеть в цирке.

12. Цвергшнауцер

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Рост: 30–35 см.

Вес: 8–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–14 лет.

Характер: умные, активные и любознательные, легко обучаются, любят детей и всегда готовы к играм.

Особенности здоровья: нередко встречаются болезни мочевыводящей системы, а также кожные заболевания. Регулярный уход за бородкой и шерстью обязателен.

Цвергшнауцер — небольшая, но энергичная и отважная порода, известная своей выразительной «бородатой» мордой и густой шерстью. Родина этих собак — Германия, где их вывели в XIX веке из стандартных шнауцеров путем скрещивания с мелкими породами (пудель и аффенпинчер). Первоначально цвергшнауцеры устраняли крыс и охраняли небольшие территории. Но благодаря их уму, преданности и бесстрашному характеру они быстро стали популярными как семейные собаки.

13. Бишон-фризе

Рост: 23–30 см.

Вес: 5–8 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: веселые, ласковые и дружелюбные, хорошо ладят с детьми и другими животными.

Особенности здоровья: склонны к аллергиям и кожным заболеваниям. Требуют регулярного ухода за шерстью.

Бишон-фризе — это маленькая декоративная порода с пушистой белоснежной шерстью и дружелюбным характером. Эти собаки родом из Средиземноморского региона, где их предками были использовавшиеся для охоты водяные спаниели. Позже бишоны стали популярными компаньонами при дворах французской и испанской знати. Их веселый нрав и умение развлекать сделали породу любимицей аристократии.

14. Лхаса апсо

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Рост: 25–30 см.

Вес: 6–8 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: независимые, умные и преданные, хорошо охраняют дом и любят внимание хозяина.

Особенности здоровья: могут быть проблемы с глазами и кожей. Требуют частого ухода за длинной шерстью.

Лхаса апсо — это небольшая порода с длинной густой шерстью и независимым, но преданным характером. Эти собаки родом из Тибета, где они почитались как священные. Их держали в монастырях как охранников. Их название связано с городом Лхаса, а слово «апсо» переводится как «бородатая собака». Лхаса апсо были символами удачи и почетными подарками, которые дарили только высокопоставленным гостям.

15. Гаванский бишон (хаванес)

Рост: 23–27 см.

Вес: 4–7 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: игривые, ласковые и дружелюбные, обожают внимание и готовы сопровождать хозяина везде.

Особенности здоровья: склонны к проблемам с суставами и глазами. Требуют ухода за шерстью.

Гаванский бишон, или хаванес, — это небольшая порода с мягкой волнистой шерстью и дружелюбным игривым характером. Эти собаки приехали к нам с Кубы, где их разводили испанские переселенцы как компаньонов для местной знати. Порода считается национальным достоянием Кубы и получила свое название благодаря столице страны — Гаване. Хаванесы известны своей привязанностью к людям, легкостью в обучении и любовью к играм.

16. Вельш-корги пемброк

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Рост: 25–30 см.

Вес: 10–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–14 лет.

Характер: веселые, умные и добродушные, любят активность и быстро обучаются командам.

Особенности здоровья: чаще всего страдают от заболеваний позвоночника из-за длинного тела.

Вельш-корги пемброк — это довольно некрупная порода с дружелюбным характером и очаровательной внешностью. Их родина — Уэльс, где корги были пастушьими собаками, которые следили за крупным рогатым скотом. Порода появилась много веков назад. По легенде, ее даровали людям сказочные существа, что объясняет отметины на их спине, которые напоминают следы от седел.

17. Гриффон

Рост: 20–28 см.

Вес: 3–5 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: активные, добродушные и общительные, легко адаптируются к разным условиям жизни.

Особенности здоровья: склонны к проблемам с глазами и дыханием.

Гриффон — это небольшая порода с похожей на человеческую мимикой и ярко выраженной бородкой, которая придает им забавный вид. Эти собаки происходят из Бельгии, где их изначально разводили для ловли крыс в домах и конюшнях. Существуют три разновидности гриффонов: брюссельский, бельгийский и пти-брабансон, которые отличаются друг от друга типом и длиной шерсти.

18. Пти-брабансон

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Рост: 22–28 см.

Вес: 4–6 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–14 лет.

Характер: общительные, ласковые и игривые, обожают быть в центре внимания.

Особенности здоровья: могут быть проблемы с дыханием, ЖКТ и кожей.

Пти-брабансон — это небольшая декоративная порода с короткой гладкой шерстью и умной, выразительной мордочкой. Эти собаки — одна из разновидностей гриффонов. Их также вывели в Бельгии для ловли крыс и защиты домов. Их компактный размер и дружелюбный характер сделали их популярными среди аристократии. Пти-брабансоны отличаются общительностью, игривостью и сильной привязанностью к своим владельцам.

19. Японский хин

Рост: 20–28 см.

Вес: 3–5 кг.

Средняя продолжительность жизни: 10–14 лет.

Характер: ласковые, спокойные и уравновешенные, хорошо ладят с детьми и другими животными.

Особенности здоровья: подвержены проблемам с глазами и дыханием.

Японский хин — это небольшая элегантная порода с пушистой шерстью и выразительными глазами, которые придают собаке утонченный вид. Родина хинов — Япония, где они изначально жили при императорских дворах как священные собаки и символ статуса. Считается, что порода происходит от собак, привезенных в Японию из Китая или Кореи более тысячи лет назад. Японские хины отличаются спокойным, ласковым и уравновешенным характером, прекрасно ладят с людьми и легко адаптируются к жизни в квартире.

20. Тибетский терьер

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Рост: 35–41 см.

Вес: 8–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: веселые, дружелюбные и умные, обожают активность и хорошо обучаются.

Особенности здоровья: склонны к проблемам с глазами и суставами.

Тибетский терьер — это средняя по размеру порода с длинной, густой шерстью и дружелюбным характером. Эти собаки приехали из Тибета, где их разводили монахи как охранников и компаньонов. Они были символами удачи, причем их никогда не продавали, а лишь дарили в знак глубокого уважения. Несмотря на название, тибетский терьер не является терьером в классическом понимании — он получил название за свою ловкость и энергичность.

21. Китайская хохлатая собака

Рост: 23–33 см.

Вес: 3–5 кг.

Средняя продолжительность жизни: 13–15 лет.

Характер: ласковые, дружелюбные и любящие внимание, хорошо подходят для спокойных семей и одиноких людей.

Особенности здоровья: есть риск болезней кожи, зубов, а также встречаются аллергии.

Китайская хохлатая собака — это небольшая декоративная порода, которая славится своим необычным внешним видом: у нее мягкая, почти лысая кожа и мохнатые лапы, уши и хвост. По некоторым данным, еще в древности ее вывели в Китае, где они жили с людьми как компаньоны и даже иногда боролись с паразитами на кораблях. Помимо голой (без шерсти на теле), существует и пуховая разновидность этой породы, полностью покрытая мягкой шерстью.

22. Папийон (континентальный той-спаниель)

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Рост: 20–28 см.

Вес: 3–4,5 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: веселые, умные и общительные, легко обучаются и любят активные игры.

Особенности здоровья: склонны к проблемам с суставами и зубами.

Папийон, или континентальный той-спаниель, — это небольшая элегантная порода, визитная карточка которой — большие стоячие уши, напоминающие крылья бабочки. Порода появилась во Франции и Бельгии в эпоху Ренессанса и быстро получила популярность среди европейской знати, особенно королевских семей. Компактный размер этих собак и ласковый характер делают их идеальными питомцами.

23. Скотч-терьер

Рост: 25–28 см.

Вес: 8–10 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: независимые, умные и преданные, любят спокойствие и прекрасно подходят для семей.

Особенности здоровья: подвержены аллергиям и кожным проблемам.

Скотч-терьер, или шотландский терьер, — это компактная и энергичная порода с характерной длинной бородой и бровями, которые придают собаке уверенный и благородный вид. Порода произошла из Шотландии, где ее изначально разводили для охоты на барсуков и лис. Скотч-терьеры отличаются выносливостью и упорством, обладают независимым, но преданным характером, они умны и легко обучаются, но могут быть немного упрямыми.

24. Бигль

Рост: 33–40 см.

Вес: 8–14 кг.

Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет.

Характер: дружелюбные, активные и умные. Они прекрасно ладят с детьми и любят прогулки.

Особенности здоровья: могут болеть из-за ожирения и сталкиваться проблемам с ушами.

Бигль — это небольшая охотничья порода с крепким телосложением, висячими ушами и короткой шерстью. Их родина — Великобритания, где бигли охотились на зайцев и мелкую дичь. У них острое обоняние и непревзойденная выносливость. История породы насчитывает несколько веков, а само название «бигль» происходит от старофранцузского слова — «маленький».

25. Джек-рассел-терьер

close Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Рост: 25–30 см.

Вес: 6–8 кг.

Средняя продолжительность жизни: 13–16 лет.

Характер: энергичные, умные и упрямые, любят активные игры и долгие прогулки.

Особенности здоровья: склонны к проблемам с суставами и аллергиям.

Джек-рассел-терьер — это небольшая, но чрезвычайно энергичная и смелая порода, известная своим любознательным характером и ловкостью. Порода была выведена в Англии в XIX веке пастором Джоном (Джеком) Расселом для охоты на лис и других норных животных. Эти собаки обладают высоким интеллектом, что делает их легкими в обучении, но требует много физических и умственных нагрузок, чтобы собака не скучала. Таким питомцам нужны активные хозяева, которые могут выдерживать их уровень энергии.