Безвизовые страны для россиян в 2026 году: куда поехать, не оформляя визу заранее

В 2026 году россияне могут посетить около 120 стран без визы или по упрощенным правилам въезда. В число самых востребованных направлений входят Китай, Турция, Вьетнам, Таиланд, Грузия. С 11 мая к списку добавилась Саудовская Аравия — одно из перспективных направлений, которое стало популярным в социальных сетях. Как подготовиться к поездке, какие документы иметь с собой и как избежать сложностей на границе — в материале «Газеты.Ru».

Что такое безвизовый режим

Безвизовый режим — это порядок, при котором гражданин может посетить зарубежную страну без разрешительного документа (визы), дающего право на пересечение границы. Для въезда достаточно иметь действующий заграничный паспорт. В некоторые страны граждане России могут въехать по внутреннему паспорту РФ.

Сегодня россияне могут посетить более чем 70 стран без оформления визы. Около 40 государств поставят визу по прибытии. В некоторые страны нужно оформить разрешение на въезд заранее — но в отличие от визы, сделать это можно быстро и за меньшие деньги.

Важно! • Безвизовый режим не дает права работать или учиться в стране пребывания.

• Условия посещения той или иной страны могут меняться в зависимости от политической ситуации или международных соглашений.

• Перед поездкой необходимо уточнить актуальные требования и условия въезда на официальных сайтах посольств или консульств — правила могут измениться даже в течение года.

Общие условия безвизового въезда

* Сроки. От 14 дней (Бруней) до любой длительности без ограничений (Узбекистан). Большинство стран разрешают находиться на своей территории 30–90 дней.

* Регистрация. В некоторых странах (в государствах СНГ, в Сербии и т.д.) нужно зарегистрироваться в МВД, если вы снимаете жилье у частников.

* Продление. В Таиланде, ОАЭ и Турции пребывание можно продлить, обратившись в миграционную службу.

Необходимые для поездки документы

1. Действующий загранпаспорт. Согласно требованиям некоторых стран (ОАЭ, Таиланд, Индонезия), документ должен быть действителен минимум шесть месяцев. Некоторым достаточно 120 дней (Турция) и меньше. Перед покупкой билетов или тура проверьте условия въезда и требования к документам на официальных сайтах посольств или консульств.

2. Обратные билеты. Их требуют в 80% государств, но на практике не всегда спрашивают при въезде — все зависит от страны и конкретного пограничника. Однако в некоторых аэропортах могут попросить предъявить обратные билеты еще при регистрации на рейс.

3. Подтверждение брони отеля или приглашение. Почти всегда есть в списке обязательных документов, поэтому их нужно иметь при себе. Но, как показывает практика, решение об ознакомлении с документами принимает пограничник.

4. Медицинская страховка. Также одно из частых требований. Проверят ее наличие или нет — тоже лотерея.

Совет Распечатайте все документы в двух экземплярах — так вы избежите проблем в случае потери данных или отсутствия интернета.

Основные изменения в визовой политике за 2025–2026 год

* Мьянма

27 января 2026 года между Россией и Мьянмой вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз для туризма и краткосрочного отдыха. Граждане России могут въезжать в Мьянму и находиться на ее территории до 30 дней, суммарное время пребывания не должно превышать 90 дней в течение одного календарного года. Для работы, обучения или постоянного проживания визовый режим сохраняется.

Въехать в страну без визы можно через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо, а также через другие пункты пропуска. Их перечень может меняться, поэтому перед поездкой рекомендуется уточнять актуальные правила въезда. Для въезда необходим загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев после предполагаемой даты окончания путешествия, обратный билет и подтверждение места проживания.

Кстати Обязательным условием въезда является медицинская страховка с покрытием COVID-19. При необходимости ее можно оформить уже на территории Мьянмы, однако чаще туристы предпочитают делать это заранее.

* Китай

С 15 сентября 2025 года граждане России смогли посещать Китай без визы при сроке пребывания до 30 дней, при этом ограничений по количеству въездов или суммарному сроку пребывания не было предусмотрено. Режим был введен в тестовом формате по 14 сентября 2026 года, но уже в апреле 2026-го Китай сообщил РФ о готовности продлить безвизовый режим для россиян еще на один год. В этом случае он будет действовать до сентября 2027 года, пояснили в МИД России.

Множество туристов во время поездки в Китай стараются посетить Гонконг, так как там россиянам не требуется виза (если длительность поездки не превышает 14 дней). Загранпаспорт при этом должен быть действителен более 30 дней с момента предполагаемого выезда.

В Макао без визы можно находиться до 30 дней, однако срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 90 дней с даты предполагаемого выезда.

* Иордания

13 декабря 2025 года вступил в силу безвизовый режим между Россией и Иорданией для туристических и частных поездок. Для работы, учебы и деловых визитов визы сохраняются. Без разрешительных документов в королевстве можно находиться до 30 дней, при этом наличие медицинской страховки остается обязательным.

* Оман

С 18 июля 2025 года вступило в силу соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене виз. Посещать страны без визы можно на срок до 30 дней за одну поездку и не более 90 дней в течение года. Загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев на момент въезда. На границе могут потребовать подтверждение брони отеля или приглашение, а также медицинскую страховку и обратные билеты.

На 2026 год список безвизовых стран для россиян остается достаточно обширным, несмотря на изменения в международной политике и визовых правилах.

Российским туристам доступен внушительный список стран для посещения без визы. Среди самых популярных направлений — Турция и Египет. Также без визы можно посетить европейские страны, такие как Сербия, Черногория и Молдавия, а также государства СНГ. Наталия Ансталь руководитель турагентства Go Travel

Что известно о введении безвизового режима с Саудовской Аравией?

Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований вступило в силу 11 мая 2026 года.

Согласно документу, россияне могут въезжать на территорию королевства без визы и находиться в стране непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение одного календарного года. Это правило действует для туристов или людей, прибывающих в Саудовскую Аравию на краткосрочный отдых. Тем, кто собирается работать, получать образование, проживать на территории королевства или совершать хадж (паломничество в Мекку), нужна соответствующая виза.

Необходимые документы и условия

Для поездки в Саудовскую Аравию потребуется загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев после предполагаемой даты окончания путешествия. В документе должна быть как минимум одна свободная страница. Также необходимо иметь при себе обратный билет и подтверждение бронирования отеля или иного места проживания.

Безвизовые страны Европы

В Европе без визы россиян пускают немногие государства. Несмотря на сложности с «шенгеном», в Европе остались доступные направления. К ним относятся:

* Белоруссия (до 90 дней)

* Босния и Герцеговина (до 30 дней)

* Молдавия (до 90 дней)

* Сербия (до 30 дней)

* Черногория (до 30 дней)​

Остальные европейские страны (государства Шенгенской зоны, Великобритания, Швейцария и т.д.) в 2026 году сохраняют визовые ограничения для россиян.

📝 Документы для въезда: для въезда в европейские страны из списка безвизовых нужен действующий загранпаспорт (желательно со сроком действия не менее шести месяцев на момент окончания поездки)​. Исключение — Белоруссия, куда можно въезжать даже по внутреннему российскому паспорту​.

При пересечении границы могут также попросить медицинскую страховку, обратный билет и подтверждение бронирования жилья​, поэтому лучше иметь эти документы под рукой. В Сербии и Боснии при пребывании дольше нескольких суток требуется зарегистрироваться, если вы не живете в отеле​.

Безвизовые страны Азии

Азия — лидер по числу доступных направлений.

* Азербайджан (до 90 дней),

* Армения (до 180 дней),

* Вьетнам (до 45 дней),

* Гонконг (специальный административный район КНР — до 14 дней),

* Грузия (до 1 года),

* Израиль (до 90 дней в течение 180 дней, нужно заранее оформить электронное разрешение на въезд),

* Казахстан (до 90 дней),

* Киргизия (до 30 дней без регистрации, суммарно в течение полугода — до 90 дней),

* Лаос (до 30 дней),

* Макао (специальный административный район КНР — до 30 дней),

* Малайзия (до 30 дней),

* Монголия (до 30 дней),

* Оман (до 30 дней при каждом посещении, не более 90 дней за календарный год),

* Сингапур (до 96 часов транзитом в третью страну, в остальных случаях требуется виза),

* Таджикистан (до 90 дней),

* Таиланд (до 60 дней с возможностью однократного продления на 30 дней),

* Турция (до 60 дней, суммарно не более 90 дней в течение полугода),

* Узбекистан (ограничений по срокам пребывания нет, но если поездка дольше 15 дней, нужно оформить временную регистрацию),

* Филиппины (до 30 дней),

* Южная Корея (до 60 дней, нужно заранее оформить онлайн электронное разрешение K-ETA на въезд, стоимость составляет 10 тысяч вон, или около 800 рублей),

📝 Документы для въезда: в некоторые страны СНГ (Армения, Казахстан, Киргизия и другие) россияне могут въезжать по внутреннему паспорту​. Что касается путешествий с детьми до 14 лет, то с 20 января 2026 года для них требуется загранпаспорт, чтобы поехать в Казахстан, Киргизию и некоторые другие страны.

Для остальных азиатских направлений необходим загранпаспорт, действующий не менее 3–6 месяцев с даты выезда​. Некоторые государства требуют соблюсти дополнительные формальности: например, для поездки в Южную Корею нужно заранее оформить электронное разрешение K-ETA (хотя виза не нужна)​, то же самое с недавних пор просит Израиль.

На границе могут попросить заполнить миграционную карту, показать обратный билет или подтверждение бронирования жилья. Следует также оформить медицинскую страховку перед поездкой в азиатские страны — где-то это обязательно, а где-то просто разумная мера предосторожности.

Безвизовый въезд на Северный Кипр Как государство Северный Кипр признается только Турцией. Россияне, путешествующие через эту страну на самолете или морским транспортом, могут воспользоваться правом безвизового въезда на Северный Кипр — печать ставится на 30 дней. Другой вариант — въехать наземным транспортом через Республику Кипр, но чтобы в нее попасть, потребуется национальная или шенгенская виза.

Безвизовые страны Латинской Америки

Латинская Америка манит экзотикой и долгим сроком безвизового пребывания. В Центральной Америке и на Карибах без виз можно посетить:

* Антигуа и Барбуду (до 90 дней),

* Багамские острова (до 90 дней),

* Барбадос (до 90 дней),

* Гватемалу (до 90 дней),

* Гондурас (до 90 дней),

* Гренаду (до 90 дней),

* Доминику (до 90 дней),

* Доминиканскую Республику (до 60 дней),

* Коста-Рику (до 90 дней),

* Кубу (до 90 дней),

* Мексику (до 180 дней, точные сроки проставляют на границе, но необходимо электронное разрешение SAE или действующая виза в США/Шенгенскую зону/Канаду/Великобританию/Японию),

* Никарагуа (до 90 дней),

* Панаму​ (до 90 дней),

* Сальвадор (до 90 дней),

* Сент-Винсент и Гренадины (до 90 дней),

* Сент-Китс и Невис (до 90 дней),

* Сент-Люсию (до 30 дней),

* Тринидад и Тобаго (до 90 дней),

* Ямайку (до 90 дней).

В Южной Америке россияне могут без визы посетить практически все страны континента:

* Аргентину (до 90 дней),

* Боливию (до 90 дней),

* Бразилию (до 90 дней),

* Венесуэлу (до 90 дней),

* Колумбию (до 90 дней),

* Парагвай (до 90 дней),

* Перу (до 90 дней),

* Уругвай (до 90 дней),

* Чили (до 90 дней),

* Эквадор​ (до 90 дней).

📝 Документы для въезда: заграничный паспорт (действующий не менее шести месяцев с момента въезда), билеты, подтверждающие намерение покинуть страну, иногда могут потребоваться приглашения или документы, подтверждающие цель поездки, в некоторых случаях может понадобиться подтверждение наличия финансовых средств для покрытия расходов на время пребывания, медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение за границей (не во всех странах, но часто рекомендуется), при въезде может потребоваться заполнение миграционной карты или анкеты.

Сроки пребывания: почти везде в Южной Америке установлены длительные сроки безвизового пребывания — обычно 90 дней в течение полугода (перед поездкой уточните условия на официальных сайтах посольств или консульств).

Безвизовые страны Африки

Африка предлагает как сафари, так и курорты с удивительной природой. Без визы можно посетить следующие страны:

* Ботсвану (до 30 дней),

* Маврикий (до 60 дней),

* Марокко (до 90 дней),

* Намибию (до 90 дней),

* Сейшельские Острова (до 30 дней),

* Тунис (до 90 дней),

* ЮАР (до 90 дней).

📝 Документы для въезда: потребуются действующий загранпаспорт и, как для всех зарубежных поездок, медицинская страховка (особенно важна для Африки). Желательно иметь прививочный сертификат. В связи с теплым климатом и эпидемиологическими рисками (малярия, кишечные инфекции) позаботьтесь о необходимых профилактических мерах. Также убедитесь, что у вас есть обратный билет — в ряде африканских стран могут поинтересоваться, когда вы планируете выехать.

Важно Если вы едете в ЮАР или Намибию через страну, где есть риск заболеть желтой лихорадкой (Ангола, Гвинея, Сенегал), у вас на границе обязательно попросят предъявить международный сертификат о вакцинации от этого заболевания.

Безвизовые страны Океании

Россияне могут без визы поехать в несколько стран Океании. К таким направлениям относятся:

* Вануату (до 90 дней),

* Науру (до 14 дней)

* Самоа (до 60 дней),

* Тонга (до 30 дней),

* Фиджи (до 90 дней).

📝 Документы для въезда: для поездки без визы в страны Океании требуются действующий заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не менее шести месяцев с даты въезда, подтверждение обратного билета или дальнейшего маршрута, доказательство наличия достаточных средств для пребывания в стране (может понадобиться банковская выписка или наличные).

Имейте в виду, что медицинская инфраструктура на мелких островах ограничена. Также проверьте санитарные правила: например, ввоз некоторых продуктов или растений на острова запрещен, а домашних животных можно ввезти только с особыми сертификатами.

Виза по прибытии: страны, где документ оформляют на границе

Есть ряд стран, в которых гражданам России можно оформить визу по прибытии. Процедура въезда в них мало чем отличается от безвизовых стран, за исключением того, что за наклейку в паспорт в большинстве случаев придется заплатить. Обратите внимание, что правила могут меняться, поэтому перед поездкой обязательно проверьте актуальные требования на официальных сайтах консульств .

Азия

* Индонезия: виза на 30 дней — около $30, на месте визу можно продлить на тот же срок, загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.

* Камбоджа: виза на 30 дней — $30; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​

* Мальдивы: виза на 30 дней предоставляется бесплатно; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​

* Непал: виза на 15 дней — $25, на 30 дней — $40, на 90 дней — $100; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​

* Шри-Ланка: электронное разрешение ETA на 30 дней — бесплатно для граждан России; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента прибытия.

Ближний Восток

* Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): до 30 дней, бесплатно.

* Катар: срок пребывания — до 30 дней, бесплатно.

* Иран: нужно заранее подать электронную заявку на сайте МИД Ирана, указав местом получения визы аэропорт прибытия (однако на туристических форумах пишут, что на такие заявки часто приходит отказ). Обычно визу дают на 30 дней, стоимость — около €85, оплачивается наличными при въезде, в стоимость входит страховка.

* Бахрейн: виза действует 14 дней с возможностью продления еще на 14 дней; стоимость составляет 5 бахрейнских динаров (около $14). ​Оплата производится в национальной валюте по прибытии.

Африка

* Габон: необходимо заранее оформить электронное разрешение на пребывание в стране до 90 дней — €70; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с даты въезда. ​

* Египет: виза на 30 дней — $30; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​

* Кения: нужно заранее оформить онлайн электронное разрешение на въезд ETA (стоимость начинается от $30 и рассчитывается в зависимости от длительности пребывания в стране), загранпаспорт должен быть действителен до окончания поездки. ​

* Мадагаскар: виза на 30 дней — 80 тыс. малагасийских ариари или примерно $18; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​

* Мозамбик: чтобы воспользоваться упрощенными правилами въезда, нужно не менее чем за 48 часов до въезда пройти регистрацию на сайте Национальной миграционной службы Мозамбика, пошлина составит около $10. ​

* Сенегал: безвизовый въезд с туристическими целями до 90 дней.

* Сьерра-Леоне: нужно заранее оформить электронное разрешение, стоимость и сроки стоит уточнить отдельно; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​

* Танзания: виза на 90 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.

* Того: виза на 7 дней с возможностью продления до 90 дней — $20; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​

* Уганда: виза на 90 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.

Океания

* Палау: виза на 30 дней предоставляется по прибытии; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​

В какие страны можно въехать по российскому паспорту

С некоторыми странами у России есть особые соглашения, позволяющие гражданам РФ въезд по внутреннему паспорту. Так, без загранпаспорта можно посетить:

* Абхазию,

* Армению,

* Белоруссию,

* Казахстан,

* Киргизию,

* Южную Осетию.

❗️ С 20 января 2026 года действуют новые правила выезда детей за границу. Теперь для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан, Киргизию ребенку понадобится загранпаспорт. При этом взрослые граждане РФ благодаря международным соглашениям по-прежнему могут посещать эти страны по внутренним паспортам.

Советы самостоятельным путешественникам

* Проверьте срок действия паспорта перед поездкой.

* Всегда оформляйте медицинскую страховку.

* Имейте при себе обратный билет и бронь отеля или подтверждение места проживания.

* Уточняйте заранее наличие прямых рейсов или маршрутов с пересадками.

* Имейте наличную валюту, поскольку банковские карты российских банков не работают в большинстве зарубежных стран.

* Учтите возможные региональные ограничения и особенности.

Помните, отправляясь в новую страну, стоит изучить ее культурные и климатические особенности.

В Азии готовьтесь к отличиям в менталитете и традициях: уважайте местные обычаи (например, правила посещения культовых объектов, требования к одежде в мусульманских странах), торгуйтесь на рынках и будьте внимательны на дорогах — движение может быть хаотичным.

В Латинской Америке основным языком является испанский, зачастую местные жители владеют английским — выручат переводчик или разговорник. Климат там тропический или субтропический, позаботьтесь о защите от солнца и насекомых.

В Африке важна санитарная осторожность: пейте только бутилированную воду, пользуйтесь репеллентами от москитов, избегайте купания в пресных водоемах, если не уверены в их безопасности.

Также во многих странах Африки и Латинской Америки уровень уличной преступности выше, чем в Европе, поэтому храните документы и деньги в сейфе отеля, не демонстрируйте на людях крупные суммы и дорогостоящую технику.