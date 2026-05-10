Штамм на борту: как проходит эвакуация с зараженного хантавирусом лайнера на Тенерифе

Власти Испании начали эвакуацию пассажиров круизного лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса на борту: первый самолет с 14 испанцами уже направили в мадридский госпиталь. По данным минздрава, среди них нет людей с симптомами инфекции, однако ранее на судне выявили заболевших и зафиксировали смертельные случаи. Что произошло на лайнере, сколько людей пострадали и так ли опасен хантавирус — в материале «Газеты.Ru».

Эвакуация

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл к Канарским островам, после чего началась эвакуация пассажиров. Вывоз людей планируют организовать примерно за 10 рейсов — часть из них предназначена для стран ЕС, часть — для государств за его пределами, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Эвакуация пассажиров круизного судна MV Hondius, пострадавшего от вспышки хантавируса, в порту в Гранадилья-де-Абона на острове Тенерифе, Испания, 10 мая 2026 года Borja Suarez/Reuters

«Будет организовано множество вылетов. Мы предполагаем, что могут быть организованы примерно шесть [рейсов] для ЕС и также примерно четыре для стран за пределами ЕС», — рассказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что ситуация с хантавирусом отличается от пандемии COVID-19: риск его распространения оценивается как невысокий, а обстановка на судне улучшается.

Первая группа пассажиров уже покинула лайнер. Как сообщили в минздраве Испании, 14 граждан, после эпидемиологической оценки, не выявлено симптомов заболевания. Их направят в военный госпиталь в Мадриде для карантина и медицинского наблюдения.

Россиянина, входящего в состав экипажа лайнера MV Hondius, не эвакуируют. Он проследует вместе с судном в Нидерланды.

«По имеющейся информации, россиянин — член экипажа, он останется на судне, которое проследует в Нидерланды для дезинфекции», — объяснили в посольстве России в Мадриде.

Что произошло

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Тогда было известно о восьми случаях заражения, трое человек погибли .

Пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, садятся на борт самолёта EuroAtlantic Airways, направляющегося в Канаду, в аэропорту Тенерифе-Южный на Канарских островах, 10 мая 2026 года Borja Suarez/Reuters

Позже число заразившихся увеличилось до девяти, сообщил медицинский центр Университета Радбауд в нидерландском Неймегене. По данным специалистов, положительный результат теста выявили у бывшего пассажира судна.

Хантавирусы передаются человеку от грызунов и могут вызывать тяжелые формы заболевания, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и кардиопульмональный синдром. Заражение происходит при вдыхании частиц, содержащих вирус, особенно в замкнутых и плохо проветриваемых помещениях.

Симптомы и риск заражения

Хантавирус чаще всего проявляется весной и в начале лета и может напоминать грипп. Как рассказала терапевт Надежда Чернышова, у заболевших резко повышается температура, появляется сильная головная боль, слабость, озноб и боли в мышцах, а также краснеют белки глаз.

Позже, по ее словам, симптомы усиливаются: отмечается покраснение верхней части тела, головы и шеи, на коже могут появляться кровоизлияния.

«Главный признак, который развивается буквально быстро, в первые несколько суток, это резкое уменьшение количества мочи. Может быть сопутствующая тянущая боль в пояснице, которая характерна при поражении почек», — объяснила врач.

Чернышова добавила, что один из наиболее распространенных способов заражения связан с весенней уборкой на дачах.

«Главный способ заражения – это весенняя уборка на даче, которая начинается с выметания скопившейся за зиму пыли из всех углов. Ее частички вместе с вирусом поднимаются в воздух, люди их вдыхают и заражаются», — отметила она.

Для профилактики специалист рекомендовала проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих средств, а также пользоваться перчатками и масками. Кроме того, важно не есть продукты, надкусанные грызунами, и избегать воды сомнительного качества.