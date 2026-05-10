Лайнер MV Hondius после вспышки хантавируса прибыл к Канарским островам

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл к Канарским островам. Об этом свидетельствуют данные портала движения судов VesselFinder.

В настоящее время судно стоит на якоре у испанского острова Тенерифе.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на борту лайнера MV Hondius произошла вспышка хантавируса. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. По последней информации, всего заразились девять человек. Трое заболевших не выжили.

В связи с произошедшим лайнер направился в порт острова Тенерифе, где власти Испании должны провести международную операцию по высадке пассажиров. Как рассказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, людей планируют эвакуировать за 10 вылетов. Ожидается, что будут организованы шесть рейсов для Европейского союза (ЕС) и четыре рейса для стран за пределами регионального содружества.

Хантавирусы — группа возбудителей, вызывающих у человека геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Также у заболевших может наблюдаться хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны.

Ранее в ВОЗ рассказали о рисках для населения после вспышки хантавируса.

 
