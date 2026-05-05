Терапевт рассказала, как не заразиться хантавирусом

Терапевт Чернышова: заразиться хантавирусом можно во время уборки на даче

Главным способом заражения хантавирусом, являющимся возбудителем геморрагической лихорадки с почечным синдромом, считается уборка на даче весной. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Главный способ заражения – это весенняя уборка на даче, которая начинается с выметания скопившейся за зиму пыли из всех углов. Ее частички вместе с вирусом поднимаются в воздух, люди их вдыхают и заражаются», — объяснила специалист.

По ее словам, следует отказаться от решения подмести дачный дом и отдать предпочтение влажной уборке, при которой используются хлорсодержащие моющие средства. Для профилактики также важно надевать перчатки, защитную маску или респиратор.

Терапевт подчеркнула, что также нельзя употреблять в пищу продукты, подпорченные мышами, и не следует пить воду, чистота которой вызывает сомнения. Рекомендуется привозить напитки с собой или кипятить воду.

Тем, кто устраивает пикник на природе, врач напомнила о том, что нельзя класть еду на траву и пеньки без клеенки или контейнера. Кроме того, после контакта с землей необходимо каждый раз мыть руки с мылом.

До этого Чернышова говорила, что на хантавирус, которым чаще всего болеют весной и в начале лета, могут указывать несколько симптомов, схожих с признаками гриппа. По ее словам, у заболевшего резко поднимается температура, краснеют белки глаз, а также появляются слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Позже пациент сталкивается с покраснением верхней части туловища, головы и шеи.

Ранее стало известно, что ВОЗ не видит рисков распространения хантавируса.