Пассажиров начали эвакуировать с лайнера, где произошла вспышка хантавируса

Эвакуация первой группы пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, началась в Испании. Об этом на странице в социальной сети X написало министерство здравоохранения королевства.

«Началась высадка 14 испанцев с MV Hondius. Все они прошли эпидемиологическую оценку и не имеют симптомов [заболевания]», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что подданных королевства отвезут в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде. Здесь они пройдут карантин и будут находиться под наблюдением врачей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале недели, 4 мая, сообщила о вспышке хантавируса на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. По последней информации, всего заразились девять человек. Троих заболевших спасти не удалось.

Утром 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где испанские власти проводят международную операцию по высадке пассажиров. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что людей планируют эвакуировать за 10 вылетов.

