Россиянин из экипажа лайнера, где произошла вспышка хантавируса, остался на борту

Посольство РФ: россиянин из экипажа MV Hondius останется на борту до Нидерландов

Россиянин в составе экипажа лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, останется на борту круизного судна, который проследует в Нидерланды для дезинфекции. Об этом ТАСС рассказали в посольстве РФ в Мадриде.

«По имеющейся информации, россиянин — член экипажа, он останется на судне, которое проследует в Нидерланды для дезинфекции», — говорится в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале недели, 4 мая, сообщила о вспышке хантавируса на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. По последней информации, всего заразились девять человек. Троих заболевших спасти не удалось.

Утром 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где испанские власти проводят международную операцию по высадке пассажиров. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что людей планируют эвакуировать за 10 вылетов.

Ранее в ВОЗ оценили, похожа ли ситуация с хантавирусом на начало пандемии коронавируса.