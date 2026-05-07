7 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

7 мая в День радио поздравления принимают работники связи, радиовещания и телекоммуникаций. В мире отмечают Международный день планетариев. По народному календарю — Евсеев день: согласно поверьям, сегодня человека могут одолеть лень и маета. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 7 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 мая

* День радио в России

7 мая 1895 года русский физик Александр Попов совершил революцию в сфере связи. Он представил общественности уникальный прибор, способный улавливать электромагнитные волны. В том же году его доработали для регистрации электрических разрядов в атмосфере, устройство получило название грозоотметчик. Это достижение стало базой для дальнейшего развития радиопередачи, а в 1945 году дату 7 мая выбрали в качестве официального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникаций.

Сегодня в честь Дня радио на телебашнях разных городов страны включат праздничную иллюминацию и запустят надписи: «7 мая – День радио», «С днем радио!». В Музее Победы в Москве к празднику приурочена экспозиция, посвященная старшей радистке-переводчице разведывательно-диверсионного подразделения «Молот» Надежде Тюриной.

* День связиста и сотрудника радиотехнической службы ВМФ России

7 мая свой профессиональный праздник отмечают связисты и сотрудники радиотехнической службы ВМФ России. Он не случайно совпал с Днем радио: именно радиосвязь помогает флоту оперативно получать и отправлять стратегически важную информацию. От эффективности работы специалистов зависит взаимодействие между судами ВМФ РФ. Сегодня в честь праздника на кораблях и субмаринах пройдут торжественные мероприятия. Лучшие связисты получат грамоты и награды.

* День Президентского полка

7 мая поздравления с профессиональной датой принимают военнослужащие элитного подразделения Службы коменданта Московского Кремля, входящего в Федеральную службу охраны (ФСО РФ). Предшественником Президентского полка был Полк специального назначения. Его сформировали в 1936 году для защиты руководства страны, Московского Кремля и других важных государственных объектов. 7 мая 1965 года полк наградили орденом Красного Знамени за боевые заслуги в Великой Отечественной войне. А в 1993 году он получил свое нынешнее название. Сегодня это воинское подразделение участвует в парадах на Красной площади и несет почетную караульную службу.

Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года Александр Казаков/РИА Новости

* День создания Вооруженных Сил России

7 мая 1992 года президент подписал указ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации». В этот день стартовал новый этап в многовековой истории армии и флота нашей страны. Отечественные вооруженные силы прошли через масштабное реформирование, стали более мобильными, мощными и современными. Сегодня поздравления с праздником принимают солдаты, офицеры и ветераны ВС РФ.

* Международный день планетариев

Этот праздник впервые прошел в Италии в 1991 году, а сегодня его отмечают планетарии и любители астрономии по всему миру.

Российские планетарии в этот день предлагают гостям особые лекции и экскурсии. В России старейший планетарий — Московский. Он заработал в 1929 году и стал тринадцатым по счету планетарием в мире. Сегодня здесь можно увидеть, как проходила эволюция Земли, познакомиться с освоением космоса, совершить путешествие в эпоху динозавров и насладиться мультимедийными спектаклями.

* Всемирный день пароля

Этот неофициальный праздник появился по инициативе писателя Марка Бернетта, он отмечается в первый четверг мая. Цель даты — призвать пользователей регулярно обновлять свои пароли и следить за безопасностью данных. Чем длиннее и сложнее пароль — тем лучше. В нем обязательно должны присутствовать цифры, только не в виде даты рождения пользователя или его члена семьи. Чем непредсказуемей комбинация — тем лучше.

Необычные праздники 7 мая • День распахнутых окон. Этот шуточный праздник призывает раскрыть окна навстречу лету и наполнить свой дом предвкушением отпуска. • День лимонада. Отличный вариант поднять себе настроение — насладиться самым летним и освежающим напитком. Пусть он улучшит ваше настроение и напомнит о скором отдыхе.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 мая в других странах

День защитника Отечества — Казахстан. Этот государственный праздник — аналог 23 февраля в России. Он установлен в 1992 году в честь создания Вооруженных сил Республики Казахстан после обретения независимости. Сегодня поздравления принимают военнослужащие и ветераны.

Парад в честь Дня защитника Отечества, Петропавловск, Казахстан kzww/Shutterstock/FOTODOM

День психического здоровья детей и молодежи — США и Канада. Сегодня американские медики и волонтеры напоминают о важности бережного отношения к психическому здоровью юного поколения. Неокрепшая психика очень подвержена стрессам, особенно во время учебы. Чтобы защитить ее, важно соблюдать баланс между отдыхом и нагрузками.

День коктейля «Космополитен» — США. Это неофициальный праздник одного из самых популярных коктейлей в мире. «Космополитен» часто фигурирует в фильмах. На пик популярности этот напиток вышел после появления сериала «Секс в большом городе».

Религиозные праздники 7 мая

* День Мoлчeнcкой икoны Бoжиeй Мaтepи

Существуют две чудотворные иконы с этим названием. Одна хранится на Украине. История обретения иконы датируется XIV веком. Святой образ принесли в Путивль монахи из разоренного татарами Киева. Со временем здесь был построен Молченский Богородично-Рождественский мужской монастырь. После разграбления обители поляками иноки перенесли святыню в Путивльский монастырь.

Также известен чудотворный список Молченской иконы Божьей Матери, который был обретен в селе Бусиново под Москвой. Сейчас святыня хранится в храме преподобного Сергия Радонежского в Бусинове.

Народные праздники 7 мая

* Евсеев день, или Евсей — овсы отсей

В этот день на Руси вспоминали сразу несколько святых с именем Евсевий. Два из них пострадали за христианскую веру, один был отшельником. В их честь и назвали народный праздник. Считалось, что в этот день людей может обуревать лень и уныние. Избавиться от негативных эмоций помогают молитвы и умывание святой водой.

Крестьяне к Евсееву дню заканчивали сеять овес. Выходя на поле, просили богатого урожая. Рачительные хозяева внимательно наблюдали за погодой: после Евсея ожидалось несколько дней холодов.

Это время считалось одним из самых голодных: запасы еды в мае подходили к концу, а нового урожая нужно еще было дождаться.

Именины 7 мая

* Александр

* Алексей

* Валентин

* Евсей

* Елизавета

* Иннокентий

* Леонтий

* Николай

* Савва

* Семен

* Сергей

* Фома

Приметы: что можно и что нельзя делать 7 мая

Приметы о погоде

Над домом кружится стая птиц — к удаче.

День выдался жарким — июнь теплом не порадует.

Чем ниже облака — тем ближе гроза.

Береза сережками украсилась — пора овес сеять.

Комары проснулись — к щедрому урожаю овса.

В лесу показались первые сморчки — к урожайному году.

Черемуха зацвела — к похолоданию.

Что можно делать 7 мая

* Заниматься делами по хозяйству, работать в саду и на огороде.

* Есть на завтрак овсяную кашу или другое блюдо из овса — к изобильному году.

* Радовать домочадцев теплом и добрыми словами — к удаче.

* Помогать нуждающимся — к финансовому достатку.

Что нельзя делать 7 мая

* Для девушек: рассказывать подругам о своих женихах — могут сглазить счастье.

* Отказывать нуждающимся в помощи.

* Для замужних женщин: носить вещи мужа — можно лишить его удачи.

* Захламлять пространство под кроватью вещами — к неудачам в личной жизни.

* Разбрасывать вещи по дому — в жизни тоже начнется беспорядок.

Лунный календарь 7 мая

Фаза Луны: убывающая Луна, 20 лунные сутки.

Луна в знаке Козерог.

Если верить звездам, это благоприятный день, до отказа наполненный энергией. Сегодня можно развивать активную деятельность во всех сферах жизни. Чем больше напор — тем выше будет отдача, утверждают астрологи.

20-е лунные сутки подходят для воплощения бизнес-проектов, решения серьезных вопросов, для важных переговоров. Отдыхать и лениться в этот день не рекомендуется. Зато можно реализовывать все, что задумали. В том числе менять работу, совершать крупные финансовые операции, делать приобретения. В личной жизни, согласно звездным раскладам, день подходит для перевода отношений на новый уровень.

7 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 7 мая

* 1744 год — царица Елизавета Петровна издала указ об отмене в России смертной казни.

* 1915 год — немецкая подводная лодка «U-20» потопила английский пассажирский корабль «Лузитания», в результате 1198 пассажиров погибли.

* 1946 год — в Токио основали компанию Sony. Тогда она называлась «Токио цусин коге», что означало «Токийская компания телесвязи».

* 1954 год — США, Франция и Великобритания ответили отказом на предложение Москвы включить СССР в состав НАТО.

* 1985 год — Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» для борьбы с алкоголизацией населения страны.

* 1997 год — французский режиссер Люк Бессон представил на Каннском кинофестивале фильм «Пятый элемент», ставший впоследствии культовым.

* 2000 гoд — cocтoялacь первая инaугуpaция Влaдимиpa Путинa.

Дни рождения и юбилеи 7 мая

* В 1819 году родился Отто Струве — российский астроном, открывший более 500 двойных звезд.

* В 1833 году родился Иоганнес Брамс — немецкий композитор и пианист.

* В 1840 году родился Петр Чайковский — русский композитор и дирижер, написавший балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

* В 1892 году родился Иосип Броз Тито — югославский революционер, политический, государственный, военный деятель, лидер Югославии с 1945 по 1980 год.

* В 1901 году родился Гэри Купер — американский киноактер, яркий представитель «Золотой эры Голливуда».

* В 1903 году родился Николай Заболоцкий — поэт и переводчик, в том числе «Слова о полку Игореве», автор «Столбцов», «Торжества земледелия».

Кто скончался 7 мая • В 1966 году умер Станислав Ежи Лец — польский писатель-сатирик. • В 2021 году умер Егор Лигачев — советский и российский государственный и политический деятель.

Кто отмечает день рождения

* 80 лет исполняется Владимиру Бортко — советскому и российскому кинорежиссеру, снявшему телеверсию романа «Мастер и Маргарита».

* 43 года исполняется Александру Легкову — российскому лыжнику, олимпийскому чемпиону.

* 34 года исполняется Александру Людвигу — американскому актеру, прославившемуся благодаря ролям конкурсанта Катона в фильме «Голодные игры» и Бьерна Железнобокого в сериале «Викинги».