После схода лавины на туристов в Бурятии возбуждено дело

Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по республике Бурятия возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после схода лавины на группу туристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по сообщению о сходе снежной массы на группу туристов на одном из перевалов горного узла Мунку-Сардык, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ», — сказано в сообщении.

До этого в ведомстве уточнили, что в группе было семь человек. На одном из перевалов на них сошла снежная масса, трое туристов находились в стороне от схода. Они получили ранения, но смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снегом.

Рядом с местом происшествия в данный момент находятся сотрудники СК, которые проводят следственные действия по уголовному делу о предыдущем происшествии с туристами в этой районе.

18 апреля группа туристов из Красноярска выдвинулась из поселка Монды в Бурятии для восхождения на гору Мунку-Сардык. Путешественников сопровождал профессиональный гид. Спустя два дня группа достигла вершины, после чего начала спускаться в связках по несколько человек. Однако последняя связка туристов, состоящая из мужчины и двух женщин, отстала и в итоге не вернулась в лагерь. Спасти людей не удалось, 22 апреля их без признаков жизни доставили с горы в район кафе «Белый Иркут».

