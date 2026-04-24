Стало известно о сложностях при поисках пропавших в Бурятии альпинистов

SHOT: ночью температура на бурятской горе Мунку-Сардык может опуститься до -21°C
Артур Лебедев/РИА Новости

Ночью температура на бурятской горе Мунку-Сардык, где пропали альпинисты, может опуститься до -21°C, а на завтра прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Более восьми часов ищут четырех альпинистов, которых накрыло лавиной на бурятской горе Мунку-Сардык. Ночью температура может опуститься до -21°C. А завтра синоптики обещают сильный ветер», — сказано в посте.

До этого Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Бурятия возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в ведомстве уточнили, что в группе было семь человек. На одном из перевалов на них сошла снежная масса, трое туристов находились в стороне от схода. Они получили ранения, но смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снегом.

Ранее группа туристов пропала в горах Пермского края.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!