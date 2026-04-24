Стало известно о сложностях при поисках пропавших в Бурятии альпинистов

Ночью температура на бурятской горе Мунку-Сардык, где пропали альпинисты, может опуститься до -21°C, а на завтра прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

До этого Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Бурятия возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в ведомстве уточнили, что в группе было семь человек. На одном из перевалов на них сошла снежная масса, трое туристов находились в стороне от схода. Они получили ранения, но смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снегом.

